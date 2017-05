A lány, aki megmenti Willyt – Székely Dóra cetbiológus élettörténete

A cetbiológusok élete nem egyszerű, Dórával alig tudok interjút egyeztetni. Délelőtt az Atlanti-óceánban élő hosszú szárnyú bálnák DNS-ét vizsgálja a laborban, délután előadások és szemináriumok várnak rá, hazaérve pedig anyagot gyűjt közelgő diplomamunkájához. A Groningeni Egyetem mesterszakos hallgatója szigorú napirend szerint él, ideje nagy részében megszállottan kutatja gyerekkori kedvencei, a bálnák életét. Végül egy hétköznap ebédidőben érem el Skype-on. A képernyőn életvidám fiatal lány mosolyog, vaskos copfja a vállára vetve:

– Milyen az idő Hollandiában? – puhatolózom.

– 10 Celsius-fok van, és folyamatosan esik – válaszolja készségesen. – Reggel majd megfagytam a biciklin, amikor a belvárosból eltekertem az egyetemig. Itt mindenki kerékpározik, háromszor ültem buszon a másfél év alatt. De mi ez ahhoz a hideghez képest, ami Kanadában fogadott tavaly nyáron! Életemben először csatlakozhattam egy kutatócsoporthoz, ennek érdekében még a repülésiszonyomat is legyőztem. Végül négy átszállás után egy kanadai kisvárosban landoltam, ami még háromórányi buszutazásra volt a tengerparti halászfalutól, ahol a kutatócsoport tagjai vártak.

EGY ÁLOM VALÓRA VÁLIK

Mielőtt Dóra lelkesen belekezdene bálnakalandjaiba, megkérdezem tőle, miként vezetett az útja Groningenbe. Ehhez hároméves koráig kell visszatekernie az időt, mert akkor történt vele valami, amire azóta sem talál magyarázatot, árulja el. Az egykori kislány ott ragadt a televízió előtt, amelyben épp a Szabadítsátok ki Willyt! című filmet vetítették, és egy életre elvarázsolta a kardszárnyú delfin sorsa. Elhatározta, hogy ha felnő, ezeknek a gyönyörű és intelligens ceteknek szenteli az életét. Az állatok iránti szenvedély egész gyerekkorában elkísérte, imádta a lovakat, sokáig díjugratott is, ám a tengeri emlősök iránt érzett vonzalmát ez sem homályosíthatta el. Ahányszor csak a szülei nyaralni vitték, a kislányt valósággal lenyűgözte az óceán. Órákig képes volt csendben elüldögélni egy parti sziklán, és szívni magába a nagy kékség illatát. Ha jól emlékszik, mást se lapozgatott otthon, mint óceánokról szóló könyveket, mégis azt érezte, sokkal többet kell megtudnia.

– Ha megkérdezték, mi akarok lenni, gondolkodás nélkül azt feleltem: tengerbiológus – folytatja a történetét. – De ez akkor még inkább csak gyerekes álomnak tűnt, fogalmam sem volt róla, valójában mit is jelent. Még biológia szakos hallgatóként sem láttam egészen világosan a célt, akkor még csak arra szolgált az álom, hogy segítsen keresztülküzdeni magam a férgek és növények rendszertanán. Aztán eljött az idő, amikor meg kellett fogalmaznom a célt. Hirtelen a homlokomra csaptam: de hiszen én világéletemben cetbiológusnak készültem! És nekiláttam, hogy valóra váltsam az álmomat. Először is meg kellett törnöm a témavezetőm ellenállását, aki nem akarta elfogadni, hogy a környezetszennyezés cetekre gyakorolt hatásáról szeretnék szakdolgozatot írni. Szerinte ebben a témában sok az érzelmi motiváció és kevés a tudományosság. Én azonban kötöttem az ebet a karóhoz, és végül megállapodtunk egy környezetvédelmi helyzetet elemző irományban. Több mint száz tanulmányt kellett angolból magyarra fordítanom, de angol szakra jártam a gimnáziumban, így ez sem foghatott ki rajtam. Végzős diákként megkerestem azt az európai egyetemet, ahol elismert cetkutatások folynak, mégsem kerül csillagászati összegekbe, és beadtam a jelentkezésemet. Az édesanyám és a nővérem, aki sikeres színházi rendező, nagyon büszke volt rám. A szüleim teljes mellszélességgel támogattak, de huszonhét évesen már igyekszem nem támaszkodni rájuk, és minden alkalmat megragadok, hogy pénzt kereshessek. Most például egy étteremben mosogatok esténként, hogy ki tudjam fizetni a repülőjegyet a következő kutatóakciómra. Ilyenkor arra a pillanatra gondolok, amikor először léptem tavaly egy kutatóhajó fedélzetére, és újra tele leszek lelkesedéssel.

Székely Dóra élettörténete a Nők Lapja 2017/21. lapszámának hasábjain folytatódik.



Szöveg: Koronczay Lilla

Fotó: Szász Marcell