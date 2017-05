Vendégségben Kanada magyarjainál

A kanadai Delhi a szerencsét hozó dohány, a hamisíthatatlan magyar krémes, a szalagos fánk, a valódi töltött káposzta, a folyékony napfényre emlékeztető csirkeleves és a piros-fehér-zöld színű dohányszárító csűrök birodalma. Itt és a környező településen élnek azoknak a magyaroknak a leszármazottjai, akik a 20-as években vándoroltak ki erre a távoli vidékre. A „kanadás magyarokat” kereste fel cikkünk szintén évtizedek óta az északi országban élő szerzője.

Nem szégyellem, meghatódtam, amikor a nagyapámat véltem felfedezni a magyar bevándorlókat bemutató torontói kiállítás megsárgult fényképei között. Tudom, nem ő volt, de lehetett volna, hiszen ő is nekivágott az útnak, csakhogy ő visszafordult. Talán félt, hogy igaz a mondás: olyan hideg van azon a földön, hogy a kéményből kiáradó füst is megfagy. Nem a nagyapám tehát az a feketébe öltözött kackiás bajuszú férfi , mégis a földim, aki sokadmagával még a múlt század elején vándorolt ki ebbe a hatalmas országba. Az ő leszármazottjaik a kanadás magyarok.

A MINDENHATÓ DOHÁNY

Delhi (Delhajnak ejtik) azok közé a kanadai települések közé tartozik, ahova az 1920-as években mérhetetlen távolságokból érkeztek az emberek. Jöttek vonattal, hajóval, lóháton, gyalog, hogy eljussanak ebbe a „mesevilágba”. Ezeknek a bevándorlóknak köszönhető, hogy a Kanadában termesztett dohány kilencven százaléka ezen a környéken nő. Delhi, Courtland, Ayimer, Tillsonburg, Simco, Walsingham: a dohánykertészet birodalma.

– Állítólag nincs még egy növény a föld kerekén, amely olyan hatással van az emberekre, mint a dohány. Megélhetést ad, vagy földönfutóvá tehet – mondja Andy Putoczki, akinek az édesapja, György 1930-ban bácskai magyarként idénymunkásnak szegődött erre a vidékre. Eljött, otthon hagyva az asszonyt két gyerekkel, és csak egyre gondolt, amikor hajóra szállt: szerencsét kell csinálni, teletömni a zsebét pénzzel, majd hazamenni, földet venni, boldogulni. Ez volt a terv, de ember tervez, Isten végez. – Az apám, mint ahogy sokan mások is, soha nem tért vissza a szülőfalujába, itt vert gyökeret, itt küzdötte ki magának a jólétet. Aztán 1938-ban kihozatta az anyámat és a testvéreimet, majd megszülettem én – mosolyog rám Andy, aki szemlátomást elégedett a sorsával. Szeretném megérteni, mitől ragyog úgy a tekintete, mitől ejti ki áhítattal a magyar szavakat.

– Nagyon büszke vagyok a magyarságomra, még akkor is, ha Kanadában születtem, magyarnak érzem magam. Minden, ami gyerekkoromban körülvett, a szüleim világa volt: a kivarrott lepedővégek, a terítők, a falvédő, a csirkelábból főtt leves anyámnak biztonságot adott, apámnak pedig anyám ölelése mellett ez volt a „hazai”. Nem nélkülöztünk semmit, amikor én megszülettem, már volt egy dohányfarmunk, ahol az egész család dolgozott, bár az édesanyám munkája igazából a főzés volt. Most is látom magam előtt, csak kiment az udvarra, megfogta az aprójószágot, és nem sokkal ezután már ott gőzölgött a csirkeleves, most is itt van a számban az íze! – mondja, és nyel egyet.

A Delhiben élő magyarok találták ki a Magyar Ház ötletét is, ahol megtáncoltathatják az asszonyt, ahol a fiatalok között szerelem szövődhet, ahol házasságok köttethetnek. Azt akarták, hogy ne csak dolgozzanak, hanem azt is érezzék, hogy összetartoznak. És a Magyar Ház megépült, a Delhiben élők összeadták rá a pénzt, és 1949-ben olyan ünnepséggel nyitottak meg, aminek híre kelt az egész országban. Azóta is áll, és nyitva áll mindenki előtt, mondja Andy, aki ma a Ház elnöki tisztségét tölti be.

Szöveg: Eszterhai Katalin

Fotó : Lajtai György