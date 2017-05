Tévés kedvenceink: Batiz András

– Batiz úr, szerintem Trump elnököt is már rég utolértem volna annyi energiával amennyivel önt kerestem.

– Pedig igazán elérhető vagyok, legfeljebb akkor nem veszem fel a telefont, ha tréninget tartok.

– Tucatnyi korábbi kollégájánál érdeklődtem, és vagy nem tudták az elérhetőségét, vagy régebbi számai valamelyikét adták meg, amelyeken aztán rendre elküldtek a csudába.

– Hát igen, a korábbi kollégáim közül viszonylag kevéssel tartok kapcsolatot.

– Miért?

– Korábban sem voltam nagyon társasági ember. Nem mélyültem el soha a munkahelyi kapcsolatrendszerekben, se a tévénél, sem a kormányzati körökben. Amolyan outsidernek számítottam, de mondhatnám úgy, hogy kívülállónak vagy különutasnak.

– Miért? Ön nem akart tartozni sehová, vagy mások nem akarták befogadni?

– Így alakult. Igazából sokféle kettősség él bennem, ami miatt szinte eleve kizárt, hogy igazán tartozzak valahová, valakik közé. Mondok egy példát: politikai elveim szerint liberális vagyok, de fontosnak tartom a hagyományainkat, a magyarságomat. Hívő keresztényként igyekszem élni, de egyértelműnek tartom az evolúciót is.

– És? Én Honvéd-drukker vagyok, ugyanakkor szeretem a palacsintát. Mi az összefüggés? Kizárná egymást a kettő?

– Hát, ha a palacsintarajongók alapvetően fradisták lennének, akkor az azért feladná a leckét! Van rá bőven példa, hogy liberális barátaimmal nagyon jól elbeszélgetek, amíg nem kerülnek szóba olyan kérdések, amelyekben karakteresen más a véleményünk, és a hívő barátaimmal is időről időre beleütközöm korlátokba. Így értettem, hogy a magam útját járom. Ezt a helyzetet felmérve kesereghetnék, hogy valójában magányosságra vagyok ítélve, én viszont kifejezetten élvezem, hogy egy bizonyos pontig mindenkivel szót tudok érteni, meg tudom találni a közös pontokat. Ez biztosít valami számomra nagyon fontos nyitottságot a világ felé.

– Ugyanakkor nem jelent védelmet is a konfrontálódástól? Kerülését a konfliktushelyzeteknek?

– Én inkább máshonnan közelítenék. Nem vagyok nagyon rutinos felhasználója a közösségi oldalaknak, de a munkámból adódóan ismerem a felületeket, és sokszor elképedve látom, milyen mélyen személyes, intim dolgokat osztanak meg az emberek ezeken! Rendre megdöbbenek! Ezt miért posztolja valaki, miért nem beszéli meg otthon? Nyilván az is lehet, csak én vagyok túl szégyellős ahhoz, hogy túl sok mindent megosszak magamról. Persze volt rá példa, hogy mondjuk születésnapi gratulációkra fotóval válaszoltam, de azon is kínlódtam azért egy darabig. Közben nagyon is hiszek a kommunikációban, elsősorban az élő találkozásokban, hiszek abban, hogy közelíteni tudunk egymáshoz, ha meghallgatjuk egymást, odafigyelünk egymásra.

– Ön miért lett tévés?

…

Szöveg: Szegő András

Fotó: Nagy Attila