Menekülés a családi erőszak elől – Riport a krízisközpontból

Magyarországon minden negyedik családban történik bántalmazás, a jelenség ennek ellenére nagyon erős tabu. Az érintettek szégyellnek beszélni róla, a körülöttük élők pedig gyakran becsukják a szemüket. Ha változást szeretnénk, nem fordíthatjuk el a fejünket, mindenki tehet ugyanis azért, hogy segítséget kapjanak a bajba jutottak.

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai országszerte számos középiskolának felajánlják, hogy foglalkozásokat tartanak a családon belüli erőszakról, a párkapcsolati bántalmazásról. Több gimnázium visszautasította a lehetőséget, mondván, náluk ez nem probléma. Ahol megtartják a prevenciós órákat, hamar kiderül, mennyire másképp látják ezt a témát akár az egy osztályba járó diákok is. Van, aki szerint semmiféle fizikai erőszak nem fér bele egy szerelembe, de többen gondolják úgy, egy pofon után nem kell feltétlenül szakítani. „Ha megcsalom, akkor jogos a verés, mert én is rosszat tettem.” A prevenciós órákat tartó munkatársak célja ráébreszteni a fiatalokat arra, hogy az erőszak semmilyen formája nem megengedhető, és nincs olyan indok, ami miatt elcsattanhat egy pofon.

NÉGY NAP POKOL

A kislányát egyedül nevelő fiatalaszszony – nevezzük Máriának – a segélyszervezet miskolci átmeneti otthonában meséli el történetét. Többévnyi bántalmazás elől menekülve egy évvel ezelőtt érkezett a krízisközpontba, ma már ő az ott lakók egyik példaképe.

A lányom apjával tizenkét évig éltünk együtt, de bántani csak akkor kezdett, amikor megszületett a gyerek. Lelki terror, féltékenység mondjuk mindig is volt. Csak olyan helyen dolgozhattam, ahol csupa nő van, így maradt a helyi iskola konyhája. Fokozatosan eltiltott a barátnőimtől, a családomtól, minden pillanatomat ellenőrizte, miközben én azt sem tudtam, mennyit keres, vagy épp merre jár. A lányunkat szoptattam, amikor először megütött, belevert ököllel a vállamba. Nem értette, hogy miért nem vele foglalkozom, féltékenykedett, hogy a kicsit jobban szeretem. De történt olyan is, hogy akkor kezdte a hajam tépni, meg rángatni, amikor a gyereket vittem fürdetni, alig tudtam lerakni, hogy legalább neki ne legyen baja. Ha a kicsi beteg volt, arról is én tehettem, biztos az én családomtól örökölte. Többször is megerőszakolt, néha bocsánatot kért másnap, én meg próbáltam hinni neki, mert azt akartam, hogy a gyerek családban nőjön fel. A lányunk születése után az apja már semmit sem csinált otthon, ha volt kedve, befűtött, ha nem, akkor nem. Ha nem volt fánk, elmentem az anyósomékhoz, hazafelé a gyerek gyalogolt, én meg toltam a babakocsiban a tüzelőt. Egy szobában éltünk, minden a lányunk szeme előtt zajlott, és amikor azt láttam, hogy már ő is egyre rosszabb állapotba került, akkor azt mondtam, ennek muszáj véget vetni. Akkor már őt is bántotta az apja, a gyerek pedig azt hajtogatta, hogy nem fáj, nem fáj. Szegénykém otthon csak bámulta a tévét, és közben sikított, rágta a körmét. Látleletet vetettem a sérüléseimről, és próbáltam elmenekülni otthonról, de ez nehéz volt, mert a környéken mindenki úgy gondolta, hogy a párom milyen kedves ember. A döntésben rengeteget segített a pszichológus, akivel a családgondozó közreműködésével tudtam párszor beszélgetni. A családgondozó mondta azt is, hogy a krízisszámot kell felhívni, így jutottunk el az első anyaotthonba, de a lányom apja magánnyomozókat fogadott, és kiderítette, hol vagyunk. Épp a játszótérre tartottunk, amikor feltűnt egy virágcsokorral. A lányomat levette a bicikliről, és beültette az autóba, nekem annyit mondott, hogy pakoljak össze, indulás haza. Azt feleltem, hogy nem megyünk, van papírom róla, hogy jogosan van nálam a gyerek. Szó szót követett, beszállt az autóba, és elindultak. Én kapaszkodtam a kilincsbe, de egyre gyorsított, már a földön húzott, a gyerek az autóban ordított. Megállt, kiszállt, letépett a kilincsről, majd a hajamnál fogva lelökött a földre, és elhajtott. Akkor elfogyott az erőm. Négy napig volt nála a lányunk, a gyámügy segítségével szereztem vissza. Az a négy nap maga volt a pokol.

SEGÍTSÉG A KRÍZISBEN

Az átmeneti otthonok akkor nyújtanak segítséget, amikor egy család időlegesen elveszíti a lakhatását. Tizenkét hónapra biztosított számukra az ellátás, azzal a feltétellel, hogy van a családban kiskorú gyermek. A krízisközpontok az átmeneti otthonokon belül működnek, és olyan bántalmazott személyeket – egyedülállókat is – fogadnak, akiknek sürgősen kell menekülniük.

Ha úgy érzitek, a közeletekben valakinek segítségre van szüksége, hívjátok a 06-80/20-55-20-as (ingyenesen hívható) telefonszámot!

Szöveg: Jónap Rita

Fotó: Szász Marcell