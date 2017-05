„Kapok hideget és meleget is, sőt, ha szellemes a cikizés, azt meg is osztom” – Közeli Bősze Ádámmal

– Ádám, megengeded, hogy idézzek?

– Parancsolj!

– „Tisztelt Bősze úr, hallhatóan hosszabb szabadságon volt, ez önre nyilván pihentetően, ránk megnyugtatóan hatott. Ha van még szabadsága, vegye ki bátran!”

– Ó, ezt a Facebook-oldalamon olvashattad!

– Folytathatnám? „Ó, hogy merülne már le, Bősze Úr!” „Eddig azt hittem, a Bartókon nem alkalmaznak locsolókat, úgy látszik, tévedtem.”

– Aztán kisvártatva jött a helyreigazítás: „Bocsánat, természetesen LOCSOGÓKRA és Bősze Ádámra gondoltam.”

– Igazán nem mondhatod, hogy téged szóra sem méltatnak a hallgatóid a Bartók rádióban! Miért osztod meg ezeket a magasztalónak nem nevezhető véleményeket?

– Mondhatnám, hogy nem szeretem, ha magasztalnak, de nem ez az igazság. Persze jönnek vaskosabb kommentárok egy-egy adáshoz, meg kapok cukibb megjegyzéseket, főként az idősebb korosztályhoz tartozó női hallgatók köréből, de ezeket, hogy úgy mondjam, kínos lenne megosztani. Amikor 2008-ban elkezdtem dolgozni az adón, eltökélt szándékom volt, hogy olyan műsort csináljak, ami mindenkinek tetszeni fog, vagy ha akadna olyan, aki fanyalogna, az kap majd a híveimtől hideget-meleget. Fél évig tartott az eltökélt küzdelmem, amíg bebizonyosodott számomra, hogy olyan műsort képtelenség készíteni, ami mindenkinek tetszik, és azoknak sincs esze ágában megvédeni engem, akik éppen kedvelnek. Ezzel nagyjából helyre is tudtam tenni magam, és azóta természetesnek veszem, hogy kapok hideget és meleget is, sőt ha szellemes a cikizés, azt meg is osztom másokkal.

– És nincs olyan dicséret, amit szíved szerint közzétennél, ha nem volnál annyira szemérmes?

– Egyetlen olyan dicséretet kaptam, amire büszke vagyok, de az szóban hangzott el. Egyszer a Zeneakadémián bemutattak az elmúlt század nagy zongorista-legendájának, Fischer Annie-nak. Én zavaromban elmotyogtam a nevemet, és kissé erőteljesebben fogtam meg a kezét. Ő szúrósan rám nézett, és azt mondta: fiatalember, legyen tekintettel arra, hogy hölgy vagyok és zongorista! Én persze majd elsüllyedtem szégyenemben, ám a művésznő még hozzáfűzte: „Szoktam olvasni a kritikáit a Magyar Nemzetben, és nagyon elégedett vagyok magával!” Hát ezt tőle hallani maga volt a csoda! Ehhez legfeljebb az a kotta hasonlítható, amit Kocsis Zoltán úgy dedikált nekem, hogy „hálával és szeretettel”.

– Miért volt hálás neked?

– Ezt nem tudom, és soha nem fogom megtudni, mivel én ötezerszer többet köszönhetek neki, mint amenynyit én adni tudtam egy ilyen géniusznak. Szeretett járni a zenei antikváriumomba, és kottákat lapozgatva olykor órákat töltött ott, de időnként motyogva maga elé elejtett megjegyzései számomra egyetemi tanulmánnyal szolgáltak. Egészen különleges elme volt! Egyszer kért egy kottát, én mondtam, hogy pár perc, megkeresem, de ő szólt, hogy nem kell keresnem, mert a harmadik polc hatodik helyén van, elég, ha odanyúlok! Nem hittem el! Több ezer kotta közül honnan tudhatta, hogy hol van? Mondtam is, ha tényleg ott lesz, akkor ingyen odaadom. Odanyúltam, és pontosan ott volt! De az is emlékezetes vele kapcsolatban, hogy amikor a Grammofon című újságot szerkesztettem, persze hogy Kocsist szerettem volna címlapra, de nem szedtem össze annyi bátorságot, hogy erre megkérjem. Ehelyett az egyik pályatársa kalapos fotója került a címlapra. A megjelenés napján felhívott, és amúgy mellesleg odabökte a kérdést: ha én is felteszek egy kalapot, lehetek címlap nálatok? Na, ez is olyan pillanat volt, amire büszke vagyok!

…

Az interjú folytatását a 2017/21. Nők Lapja 19. oldalán találjátok.

Szöveg: Szegő András

Fotó: Bielik István