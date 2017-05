„Nem vagyok az a típus, aki fel akarja magára hívni a ﬁgyelmet” – Címlapinterjú Béres Alexandrával

Sokféle helyszínen készítettem már interjút, sókamrában még soha. Nem mintha szokatlan volna a szituáció, Szandit legtöbbször amúgy is edzőcuccban látom a nappalinkban. Ilyenkor számtalan kérdés fogalmazódik meg bennem, különösen a hasizomblokk táján, de mire a nyújtáshoz érek, elhalkulnak, ellazulva veszem ki a DVD-t a lejátszóból. Most viszont úgy döntöttem, én izzasztom meg őt, egy órán át pattogtak a kérdések. (Elégetett kalóriák száma: 68 Kcal.)

– Nem tudom, emlékszel-e rá, egy házibuliban találkoztunk először.

– Ajjaj, remélem, nem maradtak rossz emlékeid rólam!

– Ellenkezőleg, nagyon kíváncsiak voltunk rád. Pár héttel korábban robbantál be fitneszvilágbajnokként a köztudatba.

– Az nagyon nehéz időszak volt számomra, mert nem szeretek a figyelem középpontjába kerülni. Sokkal jobb kicsit félrehúzódva, elbújva másokat figyelni.

– A bajnoknő helyett megérkezett egy végtelenül természetes lány farmerban, pólóban, és leült a sarokba egy papírtányérral. Megkérdeztem tőled, bármit ehetsz-e, mire te nagyon kedvesen elmondtad a verseny alatti étrendedet, ami annyira sokkolt, hogy ma is emlékszem a menüsorra, pedig több mint húsz év telt el.

– Alkoholt meg vaníliás karikát nyilván nem fogyaszthattam, de a buli is más, amikor az ember tudja, hogy másnap teljesítenie kell. Számomra egyébként ez nem okozott olyan nagy gondot. Ha mindenkit szeretek és ismerek, akkor persze szívesen táncolok, de tényleg nem vagyok az a típus, aki fel akarja magára hívni a figyelmet. Pont ezen gondolkodtam tegnap, amikor a kislányom bejött velem az esti órámra. Nem szokott egyébként, de Krisztián (Alexandra férje – a szerk.) elutazott. Elvittem Pannát tornára, és már nem volt időm hazavinni, ezért beült hozzám. Megbeszéltük, hogy szépen megírja a leckéjét, utána rajzolgat. Egyszer csak azt vettem észre, hogy Panna lement spárgába, nyújt, és mindenki rá figyel.

– Ellopta a show-t.

– Nyilván nem az volt a célja, hogy őt nézzék, de nem is zavarta. Hétévesen nekem eszembe se jutott volna ilyen, de ha mégis, biztos elbújtam volna, hogy senki se lásson. Próbálom úgy nevelni, hogy ő nyitottabb legyen, mert engem sokszor gátolt az életem során, hogy nem olyan felszabadultan és magától értetődően csináltam azt, amire szükségem vagy amihez kedvem volt. Azért is volt olyan nehéz annak idején a rám szakad ismertség, mert úgy gondoltam, az én feladatom az, hogy sportoljak, versenyezzek, tanuljak az egyetemen, és nem az, hogy nyilatkozzak meg fotózásokra járjak. Ki volt számolva az időm, BKV-val jártam suliba, onnan edzésre, haza tanulni, és ebbe a napi verklibe akart belépni úgy a média, hogy ők csak odajönnek az edzőterembe, ne is zavartassam magam. Kipakolt a stáb, órákig rögzítettek… Sajnos bennem elég erős a megfelelési vágy, képtelen voltam a felkérésekre nemet mondani. Ezért is menekültünk el Amerikába, hogy kicsit magunk lehessünk.

– Érdekes, hogy a menekülés szót használod, említhetnéd karriered újabb fényes állomásaként is.

– Jó, igaz, kaptam egy csodálatos szerződést is. De én elsősorban úgy emlékszem vissza az amerikai időszakra, hogy ott tisztult le minden. Távolról újra ránézhettem a rám szakadt őrületre, hagytam leülepedni, és megértettem, hogy igazából tök jó dolog, ami velem történik, még ha elsőre sokkoló volt is. Legalább annyi jó van benne, mint rossz, mint minden másban az életben, csak az egyensúlyt kell megteremtenem. Hiszen csodálatos emberekkel találkozhattam, kapuk nyíltak meg előttem. Igaz, ezért tenni is kell, ugyanúgy, mint a sportban. Vállalni olyasmit, ami nem mindig esik jól.

– A sportoló nem éppen abban jó, hogy a külvilág elvárásait át tudja forgatni úgy, hogy az tulajdonképpen a saját elvárása saját magától?

– Annyira fiatalon kezdtem sporttal foglalkozni, hogy ha így is van, nekem már fel sem tűnik. Ritmikus sportgimnasztikáztam hattól tizennyolc éves koromig, de már tizennégy évesen azt láttam, hogy kezdenek jobbak lenni a nálam fiatalabbak.

Szöveg: Vass Virág

Fotó: Bársony Bence