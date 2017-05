Ilyen, amikor a nagyszülő-unoka viszony megelevenedik a filmvásznon

A családi témák mindig is a filmipar kedvencei voltak, de ezek közül is kiemelkedő szerep jutott a nagyszülő-unoka viszony bemutatásának, amire most hat példát is hoztunk. Nincs közöttük két egyforma, ahogyan nincs két egyforma nagyszülő-unoka kapcsolat sem, de nem is ez a fontos, hanem, hogy ezeket nézve közelebb kerülhetünk egymáshoz.