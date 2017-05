Bontsuk le együtt a falakat! – Riport a bagi cigánytelepről

Omló vakolatok, gondozatlan udvarok, kallódó emberek – ez vár ránk a magyarországi cigánytelepeken. Míg a rendszerváltásig úgy tűnt, nagyobb az integrálódottságuk a többségi társadalomba, ma, negyedszázaddal később elkeserítő a helyzetük. És a szakadék egyre nő. Esélyük sincs, hogy segítség nélkül kimásszanak belőle. Ezt vették észre a BAGázs Közhasznú Egyesület jószándékú önkéntesei, és a bagi cigánytelepen hatévi közös küzdelem után újra csírázni kezdett az élet.

Aszfaltozott utak, kockaházak, rendezett udvarok. Átlagos magyar falukép. De vajon hol a cigánytelep? Megkérdezek egy bagi járókelőt:

– Arra, a falu végén keressék! Még én se jártam ott soha – válaszolja a negyvenes férfi , majd a bajsza alatt még hozzáteszi: – A magamfajta oda be nem teszi a lábát!

Mi betesszük. Tíz évvel ezelőtt még valóban csak drogról meg bűnözésről olvashattunk a lapokban, de mostanra úgy hallottuk, megváltozott a helyzet. Vajon mitől? Ráfordulunk a cigánytelephez vezető útra – itt van vége az aszfaltnak –, és leparkolunk egy telek előtt, amelyen két konténer áll. Asszonyok gyülekeznek előtte, gumicsizmában, mert az utcában a tegnapi kiadós eső miatt bokáig ér a sár. Ahogy felénk fordulnak, bizalmatlanságot látok megvillanni a szemükben. Ekkor lép oda hozzám egy fiatal, szőke nő:

– Both Emőke vagyok, a BAGázs Közhasznú Egyesület elnöke. Izgalmas pillanatban érkeztetek, nem is tudom, alkalmas-e…– habozik. – Tudjátok, mit? Maradjatok. Legalább nemcsak a sikereket, a problémáinkat is látjátok. Amint bizonyára érzitek, vibrál egy kis feszültség a levegőben, aminek két oka is van. Az egyik, hogy az év elején elkezdtük a támogató munkát a közeli faluban, Dányban is, és a bagiak most kicsit elhanyagolva érzik magukat. Arra törekszünk, hogy felébresszük bennük a belső motivációt a változtatásra, és a négyszáz lakosból az eddigi hat év alatt cirka száznegyvenet heti rendszerességgel el is érünk. Ez óriási eredmény! Nem szeretnénk, ha a munkánk most kárba veszne. Körbejártam a telepet, kérdezősködtem, és egybehívtam egy fórumot, hogy közösen megbeszélhessük a problémákat. Erre sajnos nem jöhet be a média, félek, nem nyílnának meg az emberek. Úgyhogy addig nézzetek körül! A másik oka a feszkónak a napokban kigyulladt hátsó konténer. Nem feltételezem, hogy szándékosan gyújtották fel, mindenesetre rosszul érint bennünket, nagyon drága volt. Így most csak egy konténer áll rendelkezésünkre, emiatt csúsznak a mai programok, úgyhogy kérlek, legyetek türelmesek!

Azok vagyunk, meg főleg kíváncsiak. Hátramegyünk a másik konténerhez, hogy felmérjük a kárt. A tűz maradandó nyomokat hagyott, ráadásul az öt-hatéves telepi gyerekek most is kővel dobálják az ablakokat. Fotós kollégám, Szász Marcell megpróbálja lebeszélni őket a rongálásról, mire megjuhászodnak. Hiszen csak magukra akarták vonni a figyelmet! A BAGázsosok tisztában vannak vele, hogy a telepi gyerekek közül sokat az utca nevel, hiszen a szülők is támogatásra és figyelemre szorulnak. A civil egyesület működésének egyik célja éppen az, hogy sok biztatással és új minták felmutatásával szemléletváltozást érjen el körükben. Ne vállaljanak több gyereket, csak ahányat gondosan, érzelmi, értelmi és fizikai igényüket kielégítve fel tudnak nevelni. Ha pedig a srácok már nagyobbacskák, el lehet menni dolgozni, néha kirándulni, feltöltődni. Felvilágosítással próbálják megelőzni, hogy a cigánylányok még szinte gyerekfejjel hozzák világra a csecsemőiket. Mindezt Lakatos Istvánné, Katitól tudom meg, aki az egyesület helyi munkatársaként csatlakozik hozzánk.

Szöveg: Koronczay Lilla

Fotó: Szász Marcell