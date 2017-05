10+1 kérdés Bagi Ivánhoz

El tudjátok képzelni Bagi Ivánt, mint gazdálkodót? Pedig nem áll tőle távol a természet szeretete – többek között ez is kiderül a vele készített miniinterjúból.

1. Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke?

Majdnem kilencéves voltam, amikor a bátyám és a nővérem hazavittek a budaörsi magánintézetből. El sem akartam hinni, olyan érzés volt, mintha a börtönből szabadulnék.

2. Mi az, amit az életben a saját kárán tanult meg?

Leginkább azt, hogy túl naiv és nyitott vagyok. Gyakran félreértem az embereket, azt hiszem, hogy az érdeklődésük a személyemnek szól, nem pedig az ismertségemnek. Volt már negatív élményem emiatt, könnyen ellenem fordítják a naivitásomat, és kihasználnak. Ha nem is gyanakvónak, de mindenképp éberebbnek és körültekintőbbnek kell lennem. Ezeket viszont csak a saját bőrén tudja megtapasztalni az ember, hiába ad tanácsot a család vagy a legjobb barátok.

3. Mit bánt meg utoljára?

A műsoraink forgatásán elég stresszes vagyok, sok a munka, és az egyik kollégához nem a megfelelő hangon szóltam a minap. Türelmetlen voltam, és ezt utólag nagyon megbántam. Később mindent megbeszéltünk, abszolút az a típus vagyok, aki ilyen esetekben bocsánatot kér az illetőtől.

4. Kitől kellene bocsánatot kérnie és miért?

Azt hiszem, a bátyámtól. Néha előfordul, hogy keres telefonon, de elfoglalt ember lévén, nem mindig érem utol magam, és nem tudok vele beszélni. Most is tartozom egy visszahívással, de hamarosan pótolni fogom.

5. Hogy nézne ki egy tökéletes napja?

A családommal elmennénk kirándulni Kőszegre, és eltöltenénk ott négy-öt napot. Nagyon szeretjük, gyönyörű város. Pihennénk, körbenéznénk, de a legfontosabb, hogy együtt lennénk.

6. Hol ette életében a legjobbat?

Egy turné kapcsán Erdélyben jártam, és az éttermekben is isteni volt minden, de a legfinomabb egy csíkszeredai háznál volt. Az erdélyi családok hihetetlenül kedvesek, vendégszeretőek, és a szeretetüket is belefőzik az ételekbe. Annál pedig nincs is csodálatosabb, mint amikor egy házigazda szíve-lelke benne van az ízekben.

7. Kinek, minek a hangját szereti legjobban?

A madárcsicsergést, amikor az erdőben járva a sokféle madár hangja egybevegyül. Ez teljesen kikapcsol.

8. Van olyan álma, ami még nem valósult meg?

Az Egy zsugorodás története című regényemből szeretnék filmet készíteni. Már folynak a tárgyalások, így remélem hamarosan meg is valósul. Illetve még különböző saját műsorformátumok is fejlesztésben vannak.

9. Ha földet örökölne, mit tenne vele?

Gazdálkodnék. Zöldséget termesztenék, és állatot tartanék, kézműves termékeket készítenék, például juh- és kecskesajtot. Mindig is nagyon vonzott a föld, sajnos eddig még nem volt ilyen lehetőségem, de mindenbe beletanulnék.

10. Mire nem sajnálja a pénzt?

Amikor a szeretteimnek ajándékokat vásárolok, akkor soha nem figyelem, mert örömet akarok szerezni nekik. Ezenkívül a jó ételekre se sajnálom, és nagyon szeretem a kütyüket is.

+1 Mit változtatna meg a világon, ha bármit megtehetne?

Talán azt, hogy az emberek empatikusabban, közvetlenebbül forduljanak a másik felé. Azért is tennék, hogy a kapcsolatok személyesebbek legyenek, ne idegenedjünk el ennyire egymástól.

A cikk eredetileg a Nők Lapja 2017/20. lapszámában jelent meg.

Szöveg: B. Csák Amarilla

Fotó: Nagy Attila