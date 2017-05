Beszélgetés örök érvényű kérdésekről – A Vendég a háznál rádióműsor története

Minden hétköznap A Hely és a Déli Krónika között szülők, nagyszülők, éppen ráérő pedagógusok hallgatják jó ismerősként mások történeteit és a szakemberek véleményét. Alig több mint huszonhárom percben is lehet nagyon fontos dolgokat mondani a gyerekekről. A Vendég a háznál ezt teszi. Pontosan huszonöt éve.

„– Hány éve megy már a Vendég a háznál?

– Tizenöt.

– Én mindig azt érzem, hogy könnyű belekapcsolódni. Ugyanúgy érdekel, mint amikor még kicsi volt a gyerek.

– Mert örök dolgokról szól. A szemlélete nem változott, de az élet körülötte nagyon is. Ugyanazokra a kérdésekre nem adható le ugyanaz a válasz, mint tizenöt éve. Kérdezheted, hogy miért nem. Akkor is bepisilt, most is bepisil. És mégsem! Mert közben anya és anya két teljesen különböző világ lett. Kulturálisan, anyagilag, lehetőségekben. Ez a rendszerváltás környékén még nem így volt.”

HUSZONÖT ÉV – HUSZONHÁROM PERC

Tíz éve így kezdtünk beszélgetni az egyik legjobb magyar rádióműsor akkori felelős szerkesztőjével, Horváth Idával. A műsor májusban ünnepli huszonötödik születésnapját, és ereje teljében van. Felelős szerkesztője Keresztes Ilona lett, ő viszi tovább stabil kis csapattal azt a szellemiséget, amelynek a sikert köszönhetik. Kíváncsiak, nyitottak és kedvesek. Megértőek és együttérzők. És persze érdekesek. Mindenkit meghallgatnak, mindenkit komolyan vesznek. Van stabil értékrendszerük, mégsem ítélkeznek, és nem oktatnak ki senkit. Örökérvényű kérdésekkel foglalkoznak, hiszen minden világra születő gyerekkel kapcsolatban újra felmerül a kérdés: Eleget eszik? Eleget alszik? Miért sír? Miért bántják, miért nem fogad szót? Miért fél?…

Hogyan tud változni a műsor, ha a kérdések ugyanazok?

– Az ember ugyanaz marad, de másként látja a világot – kezdi Keresztes Ilona. – Nagy a változás a családtudatosságban és a gyereknevelésben is. Huszonöt év alatt nagyot léptünk az úgynevezett kötődő nevelés felé, amelyben a szülők egyre inkább partnernek tekintik a gyereket. Aztán ez mintha kicsit túlzásba fordult volna, nemrég történt egy fordulat. A szülők és a pszichológusok is arra jutottak, hogy bizony lehet nemet mondani a gyereknek, a partneri hozzáállás nem zárja ki, hogy észszerű korlátokat szabjunk. Attól még megmaradhat neki az önálló döntés joga, nem sérül az emberi méltósága. Úgy tűnik, a ló két oldaláról most közelítünk a nyereg felé.

Az anyai biztonság hiányáról huszonöt éve is készültek műsorok, ma is, hiszen sok mai nő életében a saját gyereke az első kisbaba, akivel közelebbi ismeretségbe kerül… Az adásokban egyre több szó esik az apákról, és az is változás, hogy péntekenként kamaszok ragadják magukhoz a mikrofont. A Válaszutak tulajdonképpen műsor a műsorban. Vagyis tágult az életkorok adta témák száma.

– Mindkét irányba – teszi hozzá Ilona. – Van olyan telefonáló, aki abban kér tanácsot, hogyan segítsen a harmincéves lányának, aki még nem találja a helyét. Ugyanakkor a születés előtti időszakkal is többet foglalkozunk, például a meddőségi eljárásokkal, a méhen belüli élettel. Vannak párok, akik a lombikeljárás során a Petri-csészében lévő embriót már lefényképezik, a fotót beteszik az albumba. Ők emberként tekintenek a még be sem ágyazott embrióra – ezt nekünk is komolyan kell vennünk.

Szöveg: Hulej Emese

Fotó: Németh Gabriella, Szász Marcell