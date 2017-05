Vizsolyi Biblia, gönci testamentum – Riport a református Betlehemből

Ezen a vidéken szorosan összefonódik a történelem a magyar kereszténységgel és kultúrával. Rákóczi kultusza ugyan elhalványult az elmúlt évtizedekben, most újból erősödik, elvégre ő volt az, aki Magyarországon először törölte el a jobbágyságot. A reformáció fél évezredes évfordulója most ráirányította a figyelmet a bibliafordító Károli Gáspárra, nevezetesen két településre: Göncre és Vizsolyra. Károli azután, hogy befejezte tanulmányait a reformáció szülővárosában, a Wittenbergi Egyetemen, a gönci gyülekezet lelkipásztora lett, és hozzákezdett a teljes Szentírás lefordításához, az eredeti héber és görög szövegből magyar nyelvre. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy több lelkész is besegített a fordításba, ebből rakták össze a már nyomtatható oldalakat. Miközben a reformáció hívei és ellenfelei a hittételeken vitatkoztak, Károli csak ült – ma is megtekinthető dolgozószobájában, a katolikus lelkészlak évszázados falai között –, és írt. Ahogy teleírt egy lapot, azzal a gönci diákok – köztük Szenczi Molnár Albert, a későbbi jeles zsoltárfordító – nyargaltak Vizsolyba, a Rákóczi kúriában működő – és a császár által illegálisnak nyilvánított – nyomdába. Ezért alakultak a dolgok úgy, hogy Gönc kisajátította magának Károlit, Vizsoly a Bibliát. Valójában mindkettő büszkén vallhatja, hogy náluk ringatták a hazai reformáció és nyelvünk újjászületésének bölcsőjét.

VIZSOLY, A REFORMÁTUS BETLEHEM

– olvasom a Hernád-völgyi kis falu látogatóközpontjának bejáratánál. Itt már minden, vagy majdnem minden készen áll a reformáció ötszázadik évfordulójának októberi megünneplésére. Az elmúlt években felújították kívül-belül az Árpád-kori műemlék templomot, a régi református iskolát átalakították Bibliás Könyvesháznak, amely egyben kávézó is. A templomra néző teraszon, kávét kortyolgatva ráhangolódhatunk a hazai kereszténységgel egyidős, ősi erődtemplom puritán egyszerűségében rejlő nagyságára. Hihetetlen erő árad belőle. Gótikus boltívei nem fölénk magasodnak, hanem magukhoz ölelnek. Vastag falai között találtak menedéket a tatárok-törökök elől a helybeliek. Restaurált, helyenként elmosódva látszó, középkori freskói szürreális látomásnak tűnnek a letisztult, földi hívságoktól mentes környezetben. Egyetlen kincse a Vizsolyi Biblia egyik őseredeti példánya. Mióta kétszer is ellopták – szerencsére sikerült visszaszerezni –, üvegvitrinben őrzik. A középre kitett hasonmás példányba viszont bátran belelapozhatunk. Érdemes. Élvezet böngészgetni az archaikus nyelvünkön íródott példabeszédek között. Igazat kell adnom annak a vizsolyi idős asszonynak, aki azt mondta: „Sok benne a vala, de mégis a miénk.”

