Tedd le a mobilod! Legalább a családi ebéd idejére!

A nap első és utolsó pillantása is a telefonjáé? Előfordul, hogy miközben beszélget valakivel, a szemét le nem veszi a mobiljáról? A hétköznapjainkat erősen befolyásoló eszköz használatát érdemes úgy szabályozni, hogy a saját életünk pillanatait teljességgel tudjuk megélni. Hogyan lehetséges ez?

Majdnem hatvanmillióan látták a YouTube-on Gary Turk Nézz fel! című videóját. Tudják, miről szól? Arról, hogy milyen élményekből maradunk ki, ha ahelyett, hogy a valódi világban körülnéznénk, ne adj’ Isten egy élő ember szemébe néznénk, folyamatosan csak a telefonunk képernyőjét bámuljuk leszegett fejjel. A kisfilm alatti hozzászólások között többen jogosan teszik fel a kérdést: vajon hányan nézték meg ezt a videót a mobiljukon…? Mások viszont fricskázás helyett könnyekről írnak, amelyek önkéntelenül a szemükbe tódultak, miközben a film mesélt. Például arról, hogy mi történhet, ha egy fi ú nem a térképalkalmazást böngészve dönti el, merre forduljon az utcasarkon, hanem megszólítja az éppen arra járó lányt. A lány kedvesen útbaigazítja, sőt el is kíséri, beszélgetni kezdenek. Egymásba szeretnek, gyerekeik, unokáik születnek, és végül az ősz férfivé lett fi ú a betegágyában fekvő felesége kezét fogja. A mobilja helyett. Gary Turk egy londoni srác, aki kisfilmeket készít. Játszik a szavakkal. Tényeket tesz egymás mellé, és világít meg új oldalról. Hatvanmillió ember – vajon megváltozott egynek is a gondolkodása a videó hatására?

MOBIL HELYETT KANÁL A KÉZBE

Nem hiszem, hogy látta volna a filmet az a nagymama, aki a folyamatos kütyüzést konstatálva arra jutott: ha jönnek hozzá az unokák látogatóba, a mobiljukat kint kell hagyniuk az előszobai komódon. Írják meg a nagyon fontos barátaiknak, ismerőseiknek, munkatársaiknak, hogy most pár órán át like és válasz nélkül maradnak, mert a családi ebéd erejéig csak kés, villa, kanál lehet a kezükben. Anyósom is ugyanígy vélekedik egyébként, és most már tudjuk is, hogy ha hozzájuk megyünk, a táskánkban hagyjuk a telefonokat. De ha véletlenül valahogy mégis kézbe kerülnének, valaki a családból biztosan felkiált: „Nincs kütyüzés, tedd el a telefont!” És az illető alá is veti magát a köz akaratának. Megmondom őszintén, én szeretem nyomkodni a telefonom, és ezért is ütött szíven néhány mondat, miközben ehhez a cikkhez gyűjtöttem anyagot. Például az, hogy ha egy fontos szituációban (és a fontos definiálása természetesen egyénfüggő) a telefont választjuk, minden egyes alkalommal lemondunk valami másról.

KISZAKÍT A FLOW-BÓL

Az okostelefonok tömeges elterjedése előtt, aki agymosásra vágyott, leült a tévé elé. De mivel a tévét nem tudtuk magunkkal vinni a farzsebünkben, itt az új pótcselekvés: a telefonozás. Míg a televízió tudatos használatáról már sokat hallottunk, a mobilozással kapcsolatban most kezdünk felébredni. Krajcsó Nelli azon kevesek közé tartozik, akiknek nincs okostelefonjuk. Neki speciel már nincs, mert amikor a Slow Budapest mozgalom vezetőjeként elhagyta a reklámszakmát, lassított a tempón. Úgy döntött, elég lesz neki egy butatelefon. A Slow Budapest kezdeményezés egyebek mellett azért indult, hogy tisztában legyünk azzal, milyen hatással vannak ránk mobileszközeink.

– A telefon elhiteti velünk, hogy fontos, pótolhatatlan emberek vagyunk: bármikor hívhatnak minket, bármikor üzenhetnek nekünk, és arra azonnal válaszolnunk is kell, így lesz a kezünk meghosszabbítása – magyarázza Krajcsó Nelli. – Ha megérkezünk valahova, reflexszerűen kitesszük a mobilunkat az asztalra, ezzel is demonstráljuk: kereshetnek. Ahelyett, hogy teljes valónkkal a másikra figyelnénk, oda-odalesünk a telefonra. Pedig mennyi egyeztetést követel manapság egy üzleti vagy baráti találkozó, és még abban az egy órában sem tudunk ott lenni. Közeli ismerősök között is húsz-huszonöt perc, amíg túljutunk a felszínes chit-chaten, és tényleg beszélgetni kezdünk. Egy céges értekezleten is idő kell ahhoz, hogy megérkezzünk fejben, és eljussunk a fontos kérdésekig. És amikor végre ott vagyunk, hogy egymásra hangolódtunk, hirtelen bezavar a telefon. Megcsörren, megjelenik a kijelzőjén egy értesítés, villogva jelzi, hogy e-mail érkezett. Még ha nem is reagál rá az illető, mindenki odakapja a tekintetét, és az elmélyült figyelemből kilendíti a jelenlévőket. Kész, kiestünk a flow-ból, kezdhetjük elölről a beszélgetést, amire valószínűleg már nem lesz idő, így ezen a találkozón nem ütjük nyélbe az üzletet, vagy nem tudjuk meg, hogy érzi magát igazán a barátunk. Elment egy óra az időnkből feleslegesen.

