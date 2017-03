Mivel közlekedünk a jövőben? Videós összeállításunkból kiderül!

„Utak… Ahová mi megyünk ott nincs szükség utakra!” – hangzott el a kultikussá vált mondat a Vissza a jövőbe című filmben, és való igaz, 10-20-50 év múlva a közlekedés talán tényleg ott tart majd, hogy nem lesz szükségünk a betonfolyókra. Legalábbis nem annyira, mint most.

Frusztráló dugó ellen

Még egy éve sincs, hogy az interneten végigsöpört a Transit Elevated Busról, vagy röviden TEB-ről készült videó, ami a tömegközlekedés új generációját jelenti. Az ötlet, hogy a busz a forgalmi dugókat kikerülve az autók felett közlekedjen szerintünk zseniális megoldás, részben azért, mert 300-as férőhelyével élhetőbbé teszi a tömegközlekedést, részben pedig azért, mert energiatakarékos és környezetkímélő megoldásnak szánták. A 22 méter hosszú, 7,8 méter széles és 4,8 méter magas eszközt a kínai Qinhuangdaoban már tesztelték is, méghozzá akkora sikerrel, hogy a brazil, a francia, az indai és az indonéz kormány figyelmét is felkeltette. Azt gondoljuk, egy ilyen Budapesten is hasznos lenne, igaz, elsősorban többsávos utakon. 🙂

A vonatok Rolls-Royce-a

Képzeljétek el, hogy apró porszemek vagytok, akiket felporszívóznak! Talán nem ez a legjobb példa az Elon Musk-féle Hyperloop, azaz a hatalmas utasszállító kapszula működési elvének leírására – ami egy csökkentett sűrűségű levegővel töltött, vákuum alá helyezett csőben közlekedik –, de ez áll a legközelebb a jármű közérthető magyarázatához. A vasúti rendszer ötlete sokak szerint elképzelhetetlen még a jövőben is, legfőképpen azért, mert a megvalósítása költséges, de tavaly a Hyperloop One közzétett egy videót, amiben azt szimulálják, hogyan tenné meg a szupervonat a Dubaj és Abu-Dzabi közötti 156 kilométeres távolságot mindössze 12 másodperc alatt! Gondoljatok bele, hogy mennyire leegyszerűsítené a közlekedést, ha az egész világot behálózná ez a csőrendszer – gyakorlatilag megszűnnének a távolságok a kontinensek között.

A sci-fi filmek kedvence: a repülő autó

A Terrafugia nevű amerikai cég 2006 óta már a második repülő autó modelljét mutatta be a nyilvánosságnak, az új prototípus a TF-X nevet kapta. A jármű különlegessége, hogy kerekeken gurul, akárcsak egy autó, de képes a levegőbe is felszállni, ahol közel 800 km-t tud megtenni. A gép teljesen automatizált, figyeli a légi forgalmat, az időjárás változását, és minden mást is, amit egy repülőgép, de amíg egy személyszállító működtetése vizsgához kötött, a TF-X elméleti tudnivalóit bárki elsajátíthatná egy ötórás tanfolyam keretében. Állítólag a járművet 2021-től bárki megvásárolhatja, az ára előreláthatólag 60 millió forint körül mozog majd. Reméljük, végül komolyabb vizsgához kötik majd a használatát!

A repülő és a vonat szerelemgyereke

A légi szállítás napjainkban még mindig nagyon költséges, ráadásul sok szempontból nem is utazóbarát – gondolunk itt többek között a hosszan kígyózó sorokra a check-in pultnál. A Clip-Air projekt munkatársai azonban egy innovatív koncepció magvalósításán dolgoznak, ami minden ilyen jellegű problémát kiküszöbölhetne. A szerkezeten belül vasúti kocsi méretű, felfüggeszthető kapszulákat kapcsolnának össze, amellyel utasokat, árut, sőt akár üzemanyagot is lehetne szállítani egyszerre. A technológia kényelmesebbé és rugalmasabbá tenné a repülést, mint utazási formát, csökkentené a repülőgépgyártás költségeit, és biztonságosabb is lenne, mert meghibásodás esetén lekapcsolható lenne az adott kapszula, ami így egy óriás ejtőernyővel könnyedén tudna landolni. Az ötletben látunk rációt, remélhetőleg tényleg minden szempontból forradalmasítja a légi közlekedést.

Űrrepülőgép a Földön

A Clip-Air ötlete valóban nagyszerű, de egy repülőcső csak 50 embert tud szállítani a Skylonnal ellentétben, ami 300 fő utaztatására képes, ráadásul 4 óra alatt bárhová eljut. Bárhova alatt pedig értsétek az űrt is, ugyanis ez a fajta repülőgép a bolygón túli atmoszférával is megbirkózik. A benne lévő motor a beáramló levegőt 0,01 másodperc alatt 1000 °C-al csökkenti le, így nő a teljesítmény: a gép akár a hangsebesség ötszörösével is képes haladni. Az ígéret szerint az első tesztrepülések 2019-ben kezdődnek meg, ami már nincs túl messze. Lehet, hogy néhány éven belül bárki kipróbálhatja az utazásnak ezt a formáját – mi szívesen tennénk. 😉

Szöveg: D.A.

Forrás: Wikipédia, hyperloop.global, terrafugia.com, clipair.epfl.ch

Fotó: hyperloop.global