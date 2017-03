10 kérdés Szörényi Leventéhez

1. Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke?

Általános iskolás koromból való az első muzikális élményem. A katonazenekarok az akkori házunk közelében próbáltak az április 4-i felvonulásokra, mi pedig Szabolccsal suli után rohantunk megnézni őket. A próbák szüneteiben kérdezgettük a zenészeket a hangszerekről, hogyan kell azokat megfújni. Emlékszem, a hatalmas basszustubát még a fejünkre is ráborította valaki, gyakorlatilag eltűntem benne. Ha ilyenkor megfújta, az borzongató volt. Ennek hatására meg is alapítottuk a saját fúvós zenekarunkat. Persze hangszerünk nem volt, így a kezünkből formáltunk tölcsért, és cintányért meg dobot is kerítettünk valahonnan.

2. Hogy néz(ne) ki egy tökéletes napja?

Ha minden úgy alakul, ahogy előző nap elgondoltam. De sajnos ez nem mindig sikerül, előfordul, hogy kicsúsznak a tennivalók a kezeim közül.

3. Mire nem sajnálja a pénzt?

A családi utazásokra. Görögországban például csodálatos időt töltöttünk együtt.

4. Ki volt élete első szerelme?

Keszei Ági. Illés Lajos akkoriban már többször hívott vendégszerepelni a Bercsényi Klubba, az Illés-bulikra. Ott láttam meg Ágit, aki a színpad előtt táncolt, csodaszép volt. Első látásra szerelmes lettem.

5. Mit bánt meg utoljára?

Örs egyszer kapott tőlem egy pofont, amit rögtön meg is bántam. Kicsi volt még, és folyamatosan hisztizett, mert nem akart felvenni valami ruhát. Nagyon rosszul éreztem magam, és megfogadtam, hogy soha többet.

6. Mi az, amit sosem kérdezett meg a szüleitől, pedig meg kellett volna?

Apámtól sok mindent, ugyanis nem tudtam tőle elbúcsúzni. 1988 nyarán történt, én akkor Egerben voltam, és épp a cirkuszban ültem. Az előadás alatt az órámra néztem, pedig ilyet csak akkor teszek, ha dolgom van. Fél nyolc volt. Másnap a kórházba mentem apámhoz, aki a második infarktusa miatt volt bent. Csak akkor tudtam meg, hogy előző este meghalt. Pontban fél nyolckor.

7. Kinek kellene öntől bocsánatot kérnie és miért?

Koncz Zsuzsa cserbenhagyása nagyon dühített. Már egy éve énekelt az Illéssel, amikor egy próbán földhöz vágta az egyetlen működő mikrofonunkat, aztán el is ment a Metróhoz. A másik ilyen eset, amikor ’94-ben Koltay Gáborral Pannonhalmára mentünk, oda terveztünk egy István, a király-előadást. Pont akkor érkezett volna a városba II. János Pál pápa is, így Gábor felvetette Várszegi Asztrik apát úrnak, intézze el, hogy a pápa tegye Varga Miklós fejére a koronát. Ezt nem beszéltük meg előre, és rettentően szégyelltem is magam.

8. Ha földet örökölne, mit tenne vele?

Nem örököltem, vettem a Balaton-felvidéki Bácshegyen egy elvadult telket. Én magam tisztítottam meg a gaztól, majd rizlinget telepítettem rá. Az elején még a két kezemmel dolgoztam, kapáltam, de ma is én metszem a tőkéket. A szüreteken pedig mindig ott vagyunk a családdal, haverokkal.

9. Mire sajnálja legjobban az időt?

A hosszú, unalmas várakozásra. Amikor csak telnek a percek az orvosi rendelőben, a bankban.

10. Ha van mennyország, hogyan fogja köszönteni az Úristen a túloldalon?

Hiszem a lélek halhatatlanságát. Erről egyszer bizonyos transzcendens állapotomban megkérdeztem egy megidézett lelket. Azt mondta, hogy amikor meghal az ember, az eltávozó lelket fényesség veszi körül, semmit sem látni. Egy idő után azonban megszólal egy hang. Hogy ez mikor jön el, és mit fog mondani, az a sorstól függ.

Az interjú eredetileg a Nők Lapja 2017/11. lapszámában jelent meg.

Szöveg: B. Csák Amarilla

Fotó: Nagy Attila