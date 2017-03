Tanoda Monoron - Híd a város és a cigánytelep között

Csúcsidő van, délután fél kettő, amikor megérkezünk. Joli néni épp az almatölteléket simítja rá a tésztalapra, a ház két szobája pedig már megtelt általános iskolás gyerekekkel. Monoron vagyunk, épp a cigánytelep és a város határán. A szobát betöltő asztal szélén Zsoltika ül, aki ötödik osztályos, és a téglatest felszínének kiszámítását próbálja megérteni. Némethné Fiel Gabriella, a tanoda reáltárgyakkal foglalkozó pedagógusa magyarázza neki, hogyan juthat helyes végeredményre. Gabi néni 2013-től foglalkozik itt a gyerekekkel, azelőtt személyzetisként dolgozott egy magáncégnél. Amikor ide került főállásba, akkor sokan mondták neki, hogy nem lehet egészen „százas”, ha elvállalta, miért akar épp cigány gyerekekkel foglalkozni, de Gabi néni nem bánta meg a döntését, úgy érzi, ha csak egy-két diákot sikerül felhúznia, már megérte, őt élteti ez a kihívás.

KAPU EGY MÁSIK VILÁGRA

Odaát a másik szobában a kisebbek ülnek, ők is a matekházit csinálják, ami ezúttal egy speciális színező feladat. Véletlenül Nagyné Sörös Renáta mellé ülök le, aki egy aprócska, mosolygós kisfiút tanítgat. Renáta hivatalosan „kulturális foglalkoztatott”, ami azt jelenti, hogy ő vezeti a kézműves foglalkozásokat, és készíti fel a gyerekeket az ünnepekre, farsangra, húsvétra, karácsonyra, de ilyenkor, tanulóidőben ő is leül a gyerekek mellé házi feladatot készíteni. A játék, az uzsonna, a zenélés csak ezután következhet. A kisfiú, Rokkó minden kérdésemre hatalmas mosollyal válaszol, de valójában nem mond semmit, csak az összeadásokra vágja rá azonnal a választ.

– Szeretsz ide járni? – kérdezem, de ismét csak egy huncut vigyorgás a felelet, a szeme csillog, és nevet közben. Reni néni meséli el, hogy Rokkó nagyon rossz volt korábban, a tanítói javaslatára kezdett el a Tanodába járni. Ők is féltek, hogyan illeszkedik majd be, de Rokkó megváltozott, kedves lett, barátságos, és mivel esze is van, az iskolai eredményei is javulni kezdtek. Mára a pedagógusok egyik kedvence, olyan kisfiú, aki betartja szabályokat, verset tanul, és figyel a többiekre. Az iskolai tanítói meg csak csodálkoznak, kivé varázsolták a Tanodában, mert bent is olyan, mintha kicserélték volna. Pedig nem volt itt semmilyen varázslat, csak leültek mellé, tanultak vele, és megdicsérték.

– Ennyi a lényeg, hogy valaki leüljön ezek mellé a gyerekek mellé – mondja Juhász Kata, a Máltai Szeretetszolgálat monori programvezetője –, megkérdezze őket, hogy milyen napjuk volt, segítsen a házi feladatban, és megdicsérje őket, adjon valamilyen visszajelzést arról, hogy ők miben ügyesek, tehetségesek. Mert ezek a gyerekek még formálhatóak, és ki vannak éhezve az elismerésre, mindenre hajlandóak egy-két jó szóért, és bármit megtennének például egy kirándulásért. Nyaranta táborozni visszük őket, ez óriási élmény nekik, mert sokan még Monoron túl sem voltak. Azokat jutalmazzuk ezzel, akiknek jó volt a magaviseletük, jól tanultak, vagy valamilyen sportban kiváló teljesítményt nyújtottak. Nekem is óriási élmény, hogy kinyithatok nekik egy kaput egy másik világra.

– A Tanodának az a küldetése, hogy hidat építsen a város és a Tabán között, mert valamiért ez lett a neve a cigánytelepnek. Enyhítsük az előítéleteket, segítsük a közeledést. Mert bele kell látni az itteniek életébe ahhoz, hogy megértsük, miért másféle világ ez, miért nehéz például mosni is. Mert először el kell kérni valakitől a tárcsás mosógépet, aztán vizet kell hozni hozzá a kútról… Nagy eredmény számunkra, hogy már magyar gyerekek is betévednek hozzánk. Hiszen épp azt szeretnénk elérni, hogy a telepiek kilépjenek az elszigeteltségből.

Szöveg: Rist Lilla

Fotó: Bielik István