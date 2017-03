Szeretetzuhany és boldogságóra. Kell ennél több?

„Jobb veled a világ” – hirdeti a Boldogságprogram kidolgozója, aki hisz abban, hogy a boldogság, a pozitív életszemlélet tanulható. Kezdeményezésének köszönhetően közel hatvanezer gyerek már tantárgyként is tanulja az iskolában. Pór Attila riportja.

Boldogságóra a Hild József Általános Iskolában. A kis másodikosok az asztalra borulva relaxálnak. Lágy zene szól.

– Minden tiszta, békés és nyugodt – mondja a pedagógus, Sziládi Hedvig Andrea. – Most nyújtsd ki a kezed, érd el a napot.

Utána párba állnak, megfogják egymás kezét, és elmondják a másiknak, miért szeretik, majd hogy mit szeretnek magukban, és hogy mások mit szeretnek bennük. A végén megölelik egymást, és cserélnek.

POZITÍV GYEREKEK

Körbeülnek a szőnyegen. Hedvig – az első gyermekcoach az országban, aki aktív pedagógus is – arról kérdezi őket, mit jelent nekik a boldogság. Egy kisfiú sokáig gondolkodik a válaszon, a többieknek kell segíteniük, szerintük mitől boldog.

– Ha nem veszekszik a tesójával – kiabálja valaki. Mások is belelendülnek:

– A Kukabúvártól!

– Flórától!

Ha valaki rosszalkodik, „szeretetzuhanyt” kap a többiektől: felsorolják neki a jó tulajdonságait. Ha valaki annyira erős, hogy verekedni is tud, vigyáznia kell a többiekre. Az egyik fi ú egyszer káromkodott a buszon. Utána azt a feladatot kapta, hogy – ha már ilyen választékosan tud beszélni – tartson egy kiselőadást a lovagokról, ami a többiek szerint „káprázatosra” sikerült. Hedvig kérdezgeti a fiút, hogyan érezte magát utána. Büszkeséget érzett, és büszkék voltak rá a szülei. Most is dicséri mindenki, amitől váratlanul odaszalad a tanítónőhöz, és megöleli. Aztán a barátságról és a mindennapi helyzetekről beszélgetnek, lezárásként pedig egy lendületes dalra táncolnak. A refrénje: „Pozitív, pozitív gyerek vagyok, / Bármikor bármire képes vagyok.”

Óra után Hedviget arról kérdezem, mi a különbség a gyerekek és a felnőttek boldogsága között.

– A gyerekeknek még más a viszonyuk a kudarccal. Nem tartanak tőle, inkább apró hibának élik meg – magyarázza. – Azért boldogabbak, mert még hisznek az újrakezdés lehetőségében. És nekem az a feladatom, hogy ezt megőrizzem, hogy szégyen és kudarc nélküli légkört teremtsek, hogy egy rossz döntés után is higgyenek magukban.

Szöveg: Pór Attila

Fotó: Németh Gabriella