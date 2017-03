„Az egész életem a keresésről szól” – Közeli Fa Nándorral

Először másodmagával, aztán egyedül is körülhajózta a Földet, majd újabb „extrém” sportra vállalkozott: családot alapított, gyerekeket nevelt. Egy dolog azonban mit sem változott: az eltökéltsége. Amikor pedig úgy érezte, hogy megint megteheti, újra vízre szállt, és a legnehezebbnek tartott Vendée Globe szóló vitorlásversenyen a nyolcadik helyen futott be, hatvankét évesen. Szegő András interjúja.

– Több mint négy évtizede, kezdő újságíróként, Bécs egyik külvárosának szélén, egy közös barátunknál egy nyolc négyzetméternyi szobában pár napig együtt laktam egy nagyon különös, markáns, morc fiatal kenussal, aki esténként egészen furcsa, fantazmagóriának beillő álmaival, ötleteivel traktált. Olyanokról mesélt nagy vehemenciával, mint magányos hajózás, óceán, végtelenség, lázadás, szabadság. Csodálkoztam is, miket beszél ez a dacos fiú? Én örültem, hogy egyáltalán Bécsig eljutottam vonaton, ő meg azt mondja, hogy a világot akarja meghódítani, nekivágni az óceánnak?!

– Ez voltam én?

– Hát bizony…

– Igen, akkoriban gyakran tapasztaltam, hogy meghökkentek embereket azzal, ahogyan viselkedem, amit mondok, amit képviselek, ahogyan gondolkodom, cselekszem.

– Törekedtél erre? Élvezted? Nekem amolyan lázadó kamasznak tűntél, aki nem akar felnőni…

– Olyan meg sem fordult bennem, hogy törekszem, vagy élvezem…

– Akkor hittem ezt rólad, az azóta történtek tökéletesen meggyőztek, hogy ezek nem pózok, hőzöngések voltak, hanem te már akkor tudtál olyan igazságokat, amit mi nem tudtunk, már akkor volt bátorságod ezeket követni, amit mi nem mertünk.

– A sok különös reakcióból éreztem, hogy belőlem mást váltanak ki a kapott impulzusok, hogy másként érzékelem a lehetőségeket, mást képzelek a szabadságról, mint általában a többiek. Számomra már az is jó érzés volt, hogy érdeklődve, rokonszenvvel hallgattad a dumámat, mert legtöbben legyintettek, kótyagosságnak tartva eleve elutasították, amit mondtam, amire törekedtem.

– Később, amikor őszinte bámulattal figyeltem a teljesítményedet, rendre felvetődött bennem a kérdés, hogy valójában ennyire deviáns voltál-e, vagy csak vakmerőbben vállaltad az igazságaidat, mint mondjuk én, aki addigra már inkább szerettem volna a kiszabott határokat elfogadni.

– Én akkor úgy éreztem, hogy nincs más választásom, mint a lázadás, a szembeszegülés. A szüleim egy meglehetősen határozott és egyértelmű értékrend alapján neveltek…

– A te felfogásodban mit jelent az, hogy értékrend?

– Amit láttam náluk, amire tanítottak. Sarokház, szakma, család, biztonság… Minden olyan dolog, ahogyan én nem akartam élni, gondolkodni. Mindenféleképpen akartam, és fogalmam sem volt közben, hogy milyenféleképpen, csak úgy nem, ahogyan ők! Láttam, hogy miközben a rendbe való beilleszkedés, az alkalmazkodás volt számukra a legfontosabb, hogyan bánt el velük a világ, az adott társadalmi berendezkedés. A nagyszüleim élete is ráment, a szüleimé is. Keményen tönkrement életeket láttam magam körül, és ezt képtelen vagyok azóta is megemészteni! Nem akartam az ő sorsukat folytatni, sőt a lelkem mélyén valami olyasfélét is éreztem, hogy az életemmel kicsit kárpótolni is akarom felmenőim elvesztegetett, hiábavalónak tűnő életét. Valószínűleg ez tett rebellissé, örök lázadóvá, bele nem törődővé, aki rögeszmésen, eltökélten jártam mindig a magam útját.

– Szerinted, ha az a fiú, akit annak idején Bécsben megismertem, a huszonéves Fa Nándor most találkozna veled, a hírneved csúcsán álló, ikonnak számító Fa Nándival, mit mondana neked?

…

Fa Nándor nagyon is emberi válaszát és az interjú folytatását a Nők Lapja 2017/11. lapszámában olvashatjátok el. 🙂

Szöveg: Szegő András

Fotó: Erdélyi Gábor