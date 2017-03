Élettörténet: Budai Bernadett, fejlesztő pedagógus

Alig múlt harmincéves, és már vezeti az intézményt, ahová annak idején gyakornokként érkezett. Családgondozó, fejlesztő pedagógus, és egy négy hónapos kisfiú édesanyja. Most otthon van a kis Bencével, és egyelőre nem tudja, mikor lesz képes megint napi nyolc órában az amúgy szenvedélyesen szeretett hivatására koncentrálni. De abban is biztos, hogy soha semmiért nem tudna elszakadni a fejlesztőpedagógiától. Hiszen látja, mennyit jelent egy kisgyereknek, ha a rendszeres foglalkozások után megnő az önbizalma, és azzal együtt az esélye, hogy jobban alakuljon az élete, mint a szüleié.

Budai Bernadett az Ökumenikus Segélyszervezet által fenntartott Szociális és Fejlesztő Központban dolgozik. A miskolci intézménybe ellehetetlenült élethelyzetekből, nyomorból, családi erőszakból menekülnek a felnőttek és a gyerekek. Az első teendő természetesen a megnyugvás, a pihenés, a testi-lelki sebek gyógyítása. Aztán jöhet az új körülményekhez illeszkedés és ezután az erősítés, a képzés, a fejlesztés. Felnőttnek, gyereknek egyaránt.

– Gyerekként orvos akartam lenni, méghozzá sebész, később közgazdász, de már a középiskola vége felé éreztem, hogy olyasmit kell tanulnom, aminek köze van az emberi lélekhez. Az érdekelt legjobban. Így mentem szociálpedagógia szakra, és mivel közel laktam, itt is eltöltöttem néhány gyakorlati órát. Annyira megtetszett, hogy máshová nem is adtam be a jelentkezésemet. Nagy örömömre felvettek, családgondozó lettem. A fejlesztés nagyon érdekelt, ezért megszereztem a fejlesztőpedagógusi végzettséget is.

„MEGYÜNK JÁTSZANI…!”

Végszóra el is érünk az intézmény fejlesztőszobájához, ahol asztalkán és kis székeken kívül a karikától a ki- és berakós játékokon át van itt minden, ami arra hivatott, hogy egy hányatott sorsú, ingerszegény környezetből érkező gyerek képességei megerősödjenek, csökkenjen a lemaradása. Betti ugyan ma csak a mi kedvünkért jött be, de azonnal odaáll Noel mellé, beülteti a csöpp kagylófotelba, és finoman pörgetni kezdi. Nekünk magyarázza, mire is jó ez az eszköz, közben egyre gyorsabban kell forgatnia, mert Noel a kezdeti óvatosság után most már űrprogramos sebességet igényel.

Szöveg: Hulej Emese

Fotó: Pályi Zsófia