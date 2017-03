Sigmond Júlia és a tehénkék - Élettörténet

Ahogy ismerem, nem fog megharagudni, hogy a tehénkéket tettem a neve mellé. Pedig tehettem volna a könyveit, a bátorságát, eszperantista sikereit, nyolcvannyolc évének naponta megismétlődő kalandjait, hol Kolozsvárott, hol egy kis olasz faluban, ahová pontosan nyolcvanévesen érkezett feleségnek. Sigmond Júliáról mesélni is öröm. Egy találkozás vele, az meg felér egy vitaminkúrával. Schäffer Erzsébet írása.

Mitől lesz egy ember bátor, bizakodó, minden helyzetben találékony, embertársait segítő, soha nem csüggedő? Alkat ez, genetika, neveltetés, hit? Azt hiszem, nincs mindenkire egyformán alkalmazható válasz.

Az a tizenhat éves kislány, aki Sigmond Júlia volt, egy nap nyomtatott nagy betűkkel beírta a naplójába: JÓ EMBER AKAROK LENNI. Ma, idős korában hozzáteszi:

– Azt hiszem, ez volt a legfontosabb dolog, ami velem történt. Az életem céljának és értelmének tudatosítása, hogy mi is a dolgom a világban. Jó ember akarok lenni. Azóta is ezen fáradozom.

Első találkozásunk nem papírforma szerint zajlott. Évekkel ezelőtt, a hirtelen jött, főként a Királyhágón túl tragédiákat okozó árvíz után, valami kis rossz papíron nyomott erdélyi lapban olvastam a Kolozsváron élő Sigmond Júliáról. Szokatlan módját választotta a segítésnek. Eszperantó barátaival összefogott, képeslapok árusításával pénzt gyűjtöttek. A pénzből a vizek pusztítása nyomán tönkrement sokgyermekes családoknak tehenet vásárolt. Fejős tehenet, hogy legyen tej a gyerekeknek, hogy az istállóban és a házban remény fakadjon, hogy induljon az élet az elveszett kis gazdaság helyén. Arra gondolt, ahol tehén van, ott nem éheznek, túrót csinálnak, boldogulnak valahogy.

Nehezen találtam rá, kézről kézre adtak az ismerősei, amikor kiderült, éppen Budapesten van, de aznap délben indul vissza Kolozsvárra. Júlia azonnal kész volt a megoldással.

– Budán reggel hatkor nyit egy palacsintázó, ott tudunk beszélgetni.

Akkor hetvenkilenc éves volt.

– Nem lesz az túl korán? – aggodalmaskodtam.

– Ó, én hajnalban virágzom – nevetett a telefonba –, és éjfél után fekszem le.

MESÉK SZENTMIHÁLYFALVÁRÓL

És ott volt a palacsintázóban. A hetvenkilenc évével, csillogó szemmel, kalandra kész kedéllyel, akkora szeretetcsomaggal, tevékeny jósággal, amilyet ritkán láttam. Könnyed, derűs humorral, szellemi és praktikus játékra mindig készen.

Mesélt. Kifogyhatatlan lendülettel, nem csillapuló emlékezettel.

– Gyermekkorom boldog volt, mert a játék volt az egyetlen „feladatom”. Gondot csak az okozott, hogy hazudós gyermek voltam, túl jó fantáziával, amit édesapám, a becsületesség mintaképe, nádpálcájával gyakran próbált kiverni belőlem. Édesanyám pedig azt szerette volna, ha szelídebb lennék! Nem lehetett könnyű dolguk velem! Mindennek ellenére rendkívüli módon szerettem és szeretem most is a szüleimet! Nemkülönben húgomat és öcsémet!

A nagycsalád, nagynénik és nagybácsik sorával, unokatestvérek és keresztszülők, barátok és ismerősök állandó kavargásában, vizitek és uzsonnák derűs folyamában élt. A háború előtti erdélyi polgári családokra jellemző elfogadó, befogadó szemlélet, tisztesség és munkaszeretet, a hit adta kapaszkodó, s magyar identitásuk természetes őrzése korán beivódott Júliának nemcsak a jellemébe, szokásaiba is.

– Mostanában gyakran gondolok Szentmihályfalvára. Persze rögtön megállapítottam, hogy ez már tényleg az öregedés jele. Édesapám szülőfalujára, ahol az öregházban még mi, gyerekek is otthon voltunk. Itt adott életet tizenkét gyermekének a nagymamám. Én már nem ismerhettem, de lányai, a nagynénéim révén boldog emlékek rajzanak bennem.

Az egyik a nagyon szeretett Ilona nénihez fűződik. Lélekben legközelebb ő állt hozzám. Talán öt-hat éves lehettem, amikor észrevette, hogy nemcsak szeretem, de rendkívül hamar meg is tanulom a verseket. Már nem tudnám megmondani, szám szerint hány Petőfi -versre tanított meg, de most is emlékszem jó néhányra. Ha vendégek jöttek, ami igen gyakran előfordult, rögtön kiállítottak, s én nem szégyenkeztem soha elmondani vagy elénekelni egy-egy költeményt.

Olga néninek sokat köszönhetünk húgommal és unokatestvéreimmel együtt, mert minden nyáron, amikor hazajött Budapestről a szülőfalujába vakációzni, a kora délelőtti órákban magyar helyesírásra tanított bennünket. Diktálta a különleges mondatokat, hogy könnyebben rögzüljenek a szabályok. Most is emlékszem erre a két mondatra:

„Isten, áldd meg a magyart!”

„Katona, álld a sarat!”

És magyarázott türelmesen, hogy mi a különbség a kétféleképpen írandó szó között.

Négy nagynéném közül a legidősebb, Rózsika volt a keresztanyám. Nagy élvezettel néztem, ahogy a hatalmas tekenőben dagasztotta a kenyeret. Sokszor álltam mellette, s töröltem le izzadt homlokát, hogy ne csepegjen le a tekenőben levő tésztára. Hatalmas kenyereket sütött. Hogy kedveskedjen nekünk, néha hatalmas káposztalapikban sütött kicsi cipót. De finom íze volt!

…

Júlia története a Nők Lapja 2017/10. lapszámában folytatódik.

Szöveg: Schäffer Erzsébet

Fotó: Archív