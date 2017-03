Az élet szörnyű és csodálatos – Interjú Békés Italával

Ha még egyszer nyolcvanéves lehetnék… – mondja Békés Itala, aki néhány hét múlva tölti be a kilencvenet. És ha úgy gondolják, ebben a korban az ember már csak üldögél a fotelban, és az emlékei között kutakodik, hát nagyot tévednek. A színésznő tele energiával tervezi a jövőt, valamint a nemrég bemutatott Testről és lélekről című mozifilmben is szerepel. Szegő András interjúja.

– Egy hete egyeztetjük ezt az időpontot, annyira elfoglalt. Játszik, próbál, fellép, lemezen és kiállításon dolgozik.

– Igen, most nagyon sok a munkám, mert a kilencvenedik születésnapomra egy nagylemez készítésére kértek fel, amelynek címe Ha még egyszer 80 éves lehetnék Salto Mortale, és egy életmű-kiállítást rendeznek a Madách Színházban. Mindkettőnek március 23-án 17.30-kor lesz a bemutatója a Madách Színház Tolnay Szalonjában. Hát, ez nagyobb munkát igényel, mint gondoltam. Tudja mit, most kérdezze meg tőlem, hogy mit szeretek legjobban csinálni.

– Akkor kérdezem, Itala drága. Mit szeretne legjobban csinálni?

– Semmit. Végigfeküdni a pamlagon, és belebámulni a semmibe, nem gondolni semmire. Ez a haszontalanság aztán mindig termékeny lesz. Elkap egy gondolat, és elkezd motoszkálni a fejemben. Jóisten tudja, hogy honnan jön az idea, de már azon gondolkodom, hogyan lehetne ennek formát adni, kifejezni, megosztani. Elmondani? Eljátszani? Elénekelni? Megírni? Hangoskönyv? Lemez? És amikor létrejön – a semmiből – egy gondolatból, és alkotás lesz, nincs annál boldogítóbb érzés számomra.

– Kíváncsi is?

– Valóban minden érdekel, ehhez is sok idő kell. Most a kiállításra készülve vettem észre, hogy a színházon, filmen, tévén, rádión kívül legalább tíz műfajban dolgoztam. Először is mestervizsgás női szabó vagyok. Csak a hivatásom a művészet. 1952-ben csináltam először kreatív gyerekjátékokat. 1957-ben talán elsőnek készítettünk pantomimszámot az országban Bandi bátyámmal, ami külföldön is nagy sikert aratott. A könyvírásra egy vázlat alapján Örkény István beszélt rá. Azóta három könyvem jelent meg. Egyszemélyes színházam létrehozását az Egyetemi Színpad felkérésére Kurtág György barátomnak és múzsámnak köszönhetem. Az első színházi estem, A Nő!? ezer előadást élt meg. Kezdetben, amikor már mindenki fellelkesült körülöttem, rádöbbentem: lehet, hogy mindez nagyon érdekes, de valójában mit is akarok én mondani a színpadról? Mit tudok adni azoknak az embereknek, akik eljönnek, és megnézik az előadást? Ezek a számok csak az eszköztáraimat mutatják. És nem tudtam választ adni. Ott ültem az ágyamon, és bámultam a semmibe… lecsúsztam a szőnyegre! Amikor felhívtam Kurtág Gyuri barátomat – de ha kell, Andráskám, akkor a zeneszerzőt/zongoraművészt –, és mondtam neki: „Gyurikám, én a nullán vagyok! Segíts!” Ő pedig: „Majd, ha ott leszel, akkor segítek.” Akkor lemondtam az estet, és két évig gondolkodtam.

– És miért akart színész lenni?

– Miért?! Gyerekkoromban nyilván azért, hogy odafigyeljenek rám! Az iskolában nem tanultam, mégis folyton jelentkeztem. Majd’ kiestem a padból. A tanároknak már elegük volt belőlem, de amikor más jelentkező nem akadt, kénytelenek voltak felszólítani. Ilyenkor felálltam, és elégedetten mosolyogtam. Fogalmam sem volt, hogy mi a válasz, engem az boldogított, hogy szerepeltem! Tanulás helyett még az utcán is táncoltam, énekeltem.

…

Békés Itala válaszának folytatását, valamint a teljes interjút a Nők Lapja 2017/10. lapszámában olvashatjátok el.

Szöveg: Szegő András

Fotó: Gordon Eszter