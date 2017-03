Köttetünk ma még csokrot? - „Virágtúra” Budapesten

Valahol a Keletinél Magdus áll a kicsi, virágokkal rakott bodegában. Nem ül le sosem, azt mondja, ő nem olyan, a földmázas, műanyag szék régóta félretolva a lila agapanthusok alatt. Rajta oldalára dőlve a néni táskája. Az ajtón plakát, a Valentin-napot hirdeti, még így, visszamenőlegesen is, talán a csodát várva: „Ne feledkezzen meg szerelmeiről!” Délután három van, és ma még senki sem jött, mondja Magdus csupa természetességgel, ahogy a világ másíthatatlan rendjéről beszél az ember. Meg hogy a szerelemről is megfeledkeznek, úgy látszik, mert itt évek óta semmi sincs, Valentin- vagy nőnap sem. Plusz egy-két szál, ami fogy olyankor, talán. Magdus sminkben áll a krizantémok között, mint aki ünnepre jött, rajta nem múlik. Minden nap felkel, szemet, szájat rajzol az arcára, és friss kötényt köt maga elé. Fénytelen kedd ez a mai, a nap sehol, de a levegőben már nyújtogatja szárnyait a tavasz. Körbemutat a tulipánokon, a sárga rózsákon, az íriszeken, hogy ez most itt még csupa szín és illat és szépség, de az egész csak illúzió, mert a nap végén neki meg kell fognia mindet, és kivágni őket, mint valami maradék ebédet a sarki konténerbe.

Most mégis bejön valaki, egy férfi . Nézeget gondterhelten, mintha csak orvost választana egy halálos kór mellé. Egy közepes csokrot néz legtovább. Majdnem meg is érinti, aztán hirtelen visszahúzza az ujjait, mintha tűz felé nyúlna. A ruhája semmit sem mond róla, lehet szabadnapos ügyvéd vagy helyettes portás. Egy ember, a Keletinél. Magdus azt mondja, ő nem nagyon szokott kérdezni, annyit mond csak, odaadja azt a tavaszköszöntő csokrot kétezerhat helyett kétezerháromért. Az ember gondolkodik, majd üres kézzel távozik. Kifele menet talán annyit motyog, inkább majd egy doboz bonbon, már ha jól értjük. Magdus már a kezdetek kezdetén virágkötőnek tanult, egészen szerelemnek hitte a virágok felé irányuló érzelmeit. Hitt a mondásban is, tudniillik, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Aztán megszokta a virágokat, azt mondja, a levegőt is megszokja az ember, elég hamar.

– A legdrágább virág az, amit kidobok – teszi hozzá egyszerűen. – Régen más volt. Régen az emberek vették a virágot. Bejöttek, csokrot köttettek. Meg a nőnap! Hordták a nárciszt meg a primulát a gyárakba, a minisztériumba, az iskolákba tízesével, százasával! Minden sokkal jobb volt régen.

ELSŐ SZERELEM

Zsuzsi viszont még fiatal, és az arca csupa pozsga, mintha csak ide teremtették volna a virágok, a díszgolyók, a lótuszvirágtermések közé. Az Édenkertbe, ahogy a kilencedik kerületi üzletet hívják. Zsuzsi türelme és lelkesedése végtelen.

Szöveg: Dobray Sarolta

Fotó: Rácmolnár Milán