Miben rejlik egy nő ereje? Az önállóságában vagy az odaadásában?

Női szuperhősökből égető hiány van. Nem szimbolikusan értem, hanem szó szerint. Hiányoznak a játékboltok, a jelmezkölcsönzők kínálatából. Legalábbis ezt állítja egy apuka, Christopher Bell, aki egy TED-konferencia közönsége és az internet népe elé vitte az ügyét. Kilencéves kislánya, aki csupa fürt és csupa mosoly, nem tartozik éppen a muszklis gyerekek közé, viszont nagyon erős. Minden bajnokságon győz. Az anyukája is sportoló volt, így hát örökölte a gyorsaságát, egyensúlyérzékét, testtudatát. De örökölte 120 kilós apukája számítógépesjáték-szenvedélyét is.

Tehát a kislány, aki úgy néz ki, mint egy gyönyörű játék baba, nemsokára feketeöves lesz shaolin kempóban. És emellett „kocka” is. A kislány egy Jedi. Megszállott Csillagok háborúja-rajongó. Leia hercegnő összes kulcsjelenetét kívülről fújja. És mert amellett, hogy jó sportoló, kicsit kocka, elég csajos is, nyúzza a szüleit leiás hátizsákért, farsangi jelmezért, uzsonnásdobozért. Csakhogy a fi lm marketingkellékei között, amelyek egyébként elárasztják világszerte a játékboltokat, a hercegnő nem szerepel.

Hiánycikk a Scarlett Johansson által játszott szuperhősnő, Natasha is a Bosszúállókból. Az összes epizódszereplő ott sorakozik a játékboltok polcain, de szuperhősnőjelmezek nincsenek. Az ok roppant prózai. A Lucas-filmeket 2012-ben felvásárolta a Disney, az a cég, amely 1937 óta bevételeinek nagy részét hercegnős játékokból, jelmezekből szerzi. És bár a filmkészítők az utóbbi tíz évben rákaptak a szuperhősnőkre – mert a közönség igényt tart ezekre a karakterekre –, a cég attól tart, hogy az új szupercsajok rontják a hagyományos hercegnő-bizniszt. Két piaci igény feszül itt egymásnak. Ez a kétfajta „piaci igény” nagy valószínűséggel a mai lánygyerekek életét is végigkíséri majd. Közülük sokan – a várható női élettartam alapján – megismerhetik a huszonkettedik századot is. Ki tudja, miről szólnak majd akkor a nőnapi cikkek? Most, a huszonegyedik században mindenesetre még bizonytalanok vagyunk azzal kapcsolatban, nőies dolog-e szenvedélyes, értelmes, erős embernek lenni.

HÓVIRÁGTÓL LOMBHULLÁSIG

Ma már – legalábbis a nyugati társadalmakban – a nők súlyozhatnak, hová helyezik a hangsúlyokat: minden ambíciójukkal a gyerekeik, férjük életében akarnak meghatározó szerepet betölteni, a hivatásukban szeretnének kiteljesedni, vagy mindkét helyen megpróbálnak helytállni. Ritka kiváltság ez. Olyan ritka, hogy a gyakorlatban alig létezik. A legtöbb nőnek nincs más választása, mindenképpen dolgoznia kell. Aki mégis a családi életnek szentelné magát, azzal szembesül, hogy „eltartottként” társadalmi szerepe törékeny, és ha a házassága valamilyen okból véget ér, ő és a gyerekei is kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. Viszont ha a hivatásában teljesedik ki, és ennek látható eredményei is vannak, a szerethetőségét kockáztatja. Törtetőnek tartják. Nőietlennek. Rossz anyának.

Az ország legolvasottabb hetilapjának szerkesztőségi értekezletén is óvatosan forgatjuk ezt a témát. Az erős nem tűnik éppen pozitív jelzőnek, ha a nőkről beszélünk. A sztereotípiáknak megfelelően kirajzolódik előttünk egy nadrágkosztümös, törtető nő képe, akinek minden egyes „mítinggel” és megnyert tréninggel egyenes arányban zuhan az ösztrogénszintje. Nemhogy a férfiak számára nem kívánatos, a hivatásukat szerető nők nagy része sem szeretne vele azonosulni.

Ki ne félne attól, hogy nem szeretik majd? Hogy nem lesz elég vonzó? Hogy anyaként elbukik? Azt, hogy egy nő mit tud elérni és mit kellene elérnie, csak részben múlik a személyiségén, alkatán és a képességein. Nagyobb részben a társadalmi elvárások alakítják.

A legtöbb felnőtt nő már nem akar például szuperhősnő lenni. (A legtöbb férfi sem készül szuperhősnek, ám ez egy másik cikk témája.) De itt van például Názer Lili. Megnyerte az UPC „Future Makers” (Jövőcsinálók) hazai nagydíját, és lapzártánkkor már ott van a nemzetközi top tízes döntőben is. A tizenegy éves kislány egy olyan telefonos alkalmazást fejlesztett ki, amely segít megszervezni egy család életét, és számon tartja, mikor, ki megy a gyerekekért. Lehet, hogy egy huszonéves programozó srácnak eszébe sem jutna ilyen applikációt fejleszteni. Egy kislány viszont, akinek egy húga is van, pontosan tudja, milyen kavarodás támadhat egy családban, ha a szülők, nagyik összekeverik, kiért, hová kell menni.

De vajon miért érez késztetést egy kislány, hogy telefonos applikációkat fejlesszen? (A húgának tervezett egy számolást tanító alkalmazást is.) Valószínűleg Lilinek sem jutott volna eszébe, ha nem késik le a nyári táborok jelentkezési határidejét. Egyedül a „Robot táborban” akadt még hely…

De jó-e az nekünk, ha arra bátorítjuk a lánygyerekeket, hogy a nem hagyományosan női területeken is szerencsét próbáljanak? Ezt a kérdést több ezer éve feszegetjük.

ŐNAGYSÁGA NYUGDÍJA

Szöveg: Vass Virág

Illusztráció: Getty Images