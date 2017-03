Vigyázz, kész... Március 10. és 12. között újra jön a Nők Lapja tavaszi kuponakciója!

A Westend City Center ezúttal is kiemelt támogatója akciónknak, náluk 100 kupon közül válogathattok és vásárolhattok olcsóbban március 10. és 12. között. Emellett persze rengeteg olyan kedvezményes lehetőség vár még rátok, melyeket országszerte több helyen igénybe vehettek – mutatjuk is a kuponokat és azt is, pontosan hol válthatók majd be az akció ideje alatt!

A képre kattintva megnézhetitek a kuponokat, alább pedig megtaláljátok a teljes üzletlistát is!

Hol válthatók be a kuponok?

Hogyan használd?

Vásárláskor, a szolgáltatások igénybevételekor vagy éppen az utazás lefoglalásakor mutassátok be a kupont, és megkapjátok a kedvezményt. A kuponok 2017. március 10. és 12. között válthatók be, a kuponokon, illetve az üzletlistában feltüntetett beváltóhelyeken, az ott szereplő feltételek szerint. A melléklet utolsó oldalain közöljük a beváltóhelyek pontos címlistáját (melyet fentebb pdf formátumban is megtaláltok), illetve azokat az internetes oldalakat, ahol további információkat találtok az üzletekről.

Reméljük, örömmel fogadjátok 2017-es tavaszi, pénztárcakímélő kuponjainkat!

Egyes esetekben a beváltás határideje eltér ettől, ezt minden esetben külön feltüntettük a kuponon.

A kuponok beváltásának feltételeit, illetve a kedvezmény mértékét partnereink határozzák meg, saját hatáskörükben.

A kuponok beváltásáért a Central Médiacsoport Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal.