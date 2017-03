Végsőkig feszegetett határok a fitneszteremben

Az angyalföldi edzőteremben három magas, izmos férfi edz, egy másfél fejjel alacsonyabb, göndör hajú hölgy instruálja őket. Bánkuti Gabriella pedagógus, informatikus és ötszörös fitneszvilágbajnok. Mesteredző, életmódszakértő, paralimpiai erőnléti edző. Igazi ikon. Az egyedüli civil nő, aki edzést tarthatott a francia idegenlégiósoknak.

– Anyukám olimpiai válogatott atléta volt, már négyévesen futkároztam vele a pályán. Aztán ritmikus sportgimnasztikáztam, aikidóztam, táncoltam, jártam katonai közelharcra – mondja. – Talán azért is maradtam végül a fitnesznél, mert itt az alakformálásnak többféle útja lehet. A súlyzós edzéseken kívül például simán aerobikozhatsz, TRX-ezhetsz vagy kettlebellezhetsz is, a lényeg, hogy élvezd, amit csinálsz.

Kamaszkorában egy tüdőgyulladás után az orvos sajnálkozva azt mondta, Gabi soha nem tud majd versenyszerűen sportolni. Amikor lement az edzőterembe, a fitneszoktató le akarta beszélni a versenyzésről, mondván, hogy túl vékony. Eleinte edző híján a könyvtárba járt, és a szakirodalomban olvasott technikákkal kísérletezett. Tavaly aztán már ő írt könyvet Átváltozom, megcsinálom! címmel.

Gabit a sport feltölti, nyugalmat és boldogságot ad neki. Azzal egyetért, hogy a szervezetnek szüksége van a rendszeres mozgásra, de azt az elméletet túlzásnak tartja, hogy a mozgás endorfint termel, és ezzel függőséget okoz: ha így lenne, az élversenyzők sohasem hagynák abba a sportot.

NÉHA SÍRVA KELSZ FEL

Ahhoz, hogy valaki megéljen a fitneszből, sok mindent le kell tennie az asztalra. Gabi mögött tizenkilenc évnyi munka áll.

– A felkészülés szezononként több százezer forint is lehet. Persze az ember spórol, ahol tud, de így is maradnak kötelező költségek. Például ruhát kell csináltatnod, ki kell fizetned a regisztrációs és a nevezési költségeket, ehhez jön még az utazás, a barnítás, hogy a színpadon jobban megmutathassuk az izmok strukturáltságát. A hölgyeknél a fodrász, a sminkes és az ékszer is pénzbe kerül – magyarázza. – Az igazi nagy szponzoroknak viszont egy győzelem kevés, mire eljutsz odáig, hogy rendszeresen támogassanak, és elindulhatsz a pénzdíjas versenyeken, már elköltöttél néhány milliót.

Aztán arról beszél, hogy a versenyzéshez fontos a stabil lelkiállapot és a stabil párkapcsolat.

– A diéta hetei nem a mosolygásról szólnak, néha sírva kelsz fel, máskor ingerült vagy, sokszor feladnád, de végig kell csinálnod. Pont ezért olyan partnerre van szükséged, aki tudja ezeket tolerálni, és aki teljes mellszélességgel melletted áll.

Szöveg: Pór Attila

Fotó: Dorkó Dániel