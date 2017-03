A szép haj csúnya ára

Amióta a világ leghíresebb és legszebbnek tartott női hosszú, dús hajkoronával pompáznak a kamerák előtt, sokan hajlandók akár havi félmillió forintnak megfelelő összeget is kifizetni azért, hogy az ő frizurájuk is ugyanolyan legyen. Ezért virágzott fel a hajhosszabbítás-biznisz, amelyhez az alapanyagot nemritkán szegény indiai, orosz és ukrán nők szolgáltatják.

Napjainkban a szép haj nemcsak szimbólum, hanem hatalmas üzlet. A póthaj szóra a Google több millió találatot dob ki, rengeteg termék közül válogathatunk a perui luxus minőségű szűz hajtól a natúr mongol és indiai hajon át a selymes európai loknikig. Az elmúlt években világszerte robbanásszerűen megnőtt a hajhosszabbítás és -dúsítás iránti kereslet, és a hozzá kapcsolódó hajkereskedelem, ami két dolognak tudható be: a celebkultúrának és a technológiai újításoknak. Jelenleg az Egyesült Államok, Ausztrália és az Egyesült Királyság a legnagyobb felvevőpiac, ahol a nők képesek néhány havonta akár félmillió forintnak megfelelő összeget is elkölteni azért, hogy a hajkoronájuk dús legyen. De nálunk is egyre népszerűbb a hajhosszabbítás, nem csak a hírességek körében.

VALÓRA VÁLT ÓHAJ

Az ágazat fellendülését a gazdasági válság sem vetette vissza. A hajkereskedelemben piacvezető Great Lengths több ezer szalonnak szállít póthajat világszerte, és az elmúlt öt évben hetven százalékos növekedésről számolt be. Szintén több száz nagykereskedőnek és több ezer fodrászüzletnek értékesít természetes emberi hajat a Balmain Hair, vezérigazgatója, Dawn Riley szerint ez csak a kezdet: „Még mindig fejlődő iparágról beszélhetünk. Most látjuk azt a fajta növekedést, amit harminc évvel korábban a hajfestésben.” Inanch Emirnek, az Inanch London tulajdonosának híres vendégköre van, és nála is egyre népszerűbb szolgáltatás a hajhosszabbítás- és dúsítás: „Napi két-három hajhosszabbítást csinálok, míg régebben örültem, ha egy hónapban volt egy.” Magyarországon is hasonló a helyzet. Egy vidéki fodrászüzlet, ami kifejezetten hajhosszabításra specializálódott, a „Valóra vált óhaj, a szép hosszú póthaj!” szlogennel hirdeti szolgáltatásait.

Az utóbbi években a természetes haj ára az egekbe szökött. Míg korábban a póthajért több ezer forintot kellett fizetni, addig manapság több tízezer forintot kell rááldoznunk. Mégis, amint azt egy fodrász megfogalmazta, „recesszió ide vagy oda, az ügyfeleim nagy része azt állítja, hogy póthaj nélkül nem létezhetnek, így ezt a költséget belekalkulálják a szükséges havi kiadásokba”. A póthajak világában jártas vendég tisztában van a különféle hajtípusokkal és eljárásokkal, azoknak a nőknek a sorsa azonban, akiktől a haj származik, ritkán foglalkoztatja őket. „Ha őszinte akarok lenni, nem hiszem, hogy az embereket érdekli, honnan van a póthajuk – ismeri be Riley. – Szeretném azt mondani, hogy minden fodrászat etikus forrásból származó hajat vásárol, de ha az ügyfelek akarnak valamit, és meg tudják fizetni, akkor megkapják.” Bianca Gascoigne brit modell egyetért: „Én soha nem kérdeztem meg a fodrászomat, honnan származik a póthajam. Ha az embernek dús, puha, selymes hajkoronája van, az minden pénzt megér.”

SZÉPSÉG BÁRMI ÁRON

A különféle területekről származó emberi hajak közül a kínai a legvastagabb, a Fülöp- szigeteki hasonló, de sokkal fényesebb, a brazil testes, szép és rugalmas, míg az indiai természetes fényű, és sokoldalúan lehet használni. Egyébként az európai haj a legértékesebb, mert finom textúrájú, a legkülönbözőbb színekben megtalálható, könnyebb festeni, gyakorlatilag bármilyen árnyalatúra színezhető, és korlátozott belőle a kínálat.

