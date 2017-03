Étkezési zavar vagy kényszerbetegség az orthorexia?

Az anorexiáról és a bulimiáról már mindenki hallott, az egészségesétel-függőség esetében azonban még a kutatók is sötétben tapogatóznak. Egyelőre azt sem sikerült eldönteni, az orthorexiát egyáltalán az étkezési zavarok közé soroljuk-e, vagy inkább a kényszerbetegségek csoportjába.

Első hallásra meglepőnek tűnik, de az egészséges táplálkozás is betegséggé válhat, ha túlzásba viszik. Orthorexia nervosának azt a tünetegyüttest nevezzük, amikor valaki az egészséges étkezés kóros megszállottja lesz. Az érintett minden körülmények között, belső kényszertől vezérelve ragaszkodik hozzá, hogy csak az általa egészségesnek ítélt ételeket vegye magához, és amennyiben megsérti az általa önkényesen felállított szabályokat, szorongással kevert bűntudatot érez.

FANATIKUS VAGY FÜGGŐ?

Az orthorexia nervosa kifejezést Steven Bratman belgyógyász írta le először 1997-ben egy jógaszaklapban, miután szakácsként dolgozott egy kommunában. Az volt a feladata, hogy a közösség minden tagjának étkezési igényeit kielégítse, márpedig a kommunák erősen vonzzák az idealista életfilozófiák és étrendek híveit. Sejthetjük, hogy Bratman doktornak nem volt egyszerű dolga, a csoport egy része ugyanis a húsra esküdött, miközben a vegák nem voltak hajlandók olyan ételhez nyúlni, amit „beszennyezett a hús rezgése”, így külön konyhában kellett készíteni a vegetáriánusok ételeit. A vegánok ráadásul tojást és tejet sem ettek, a hinduk a hagymát űzték ki a konyhából, a nyers ételeket fogyasztókra pedig a makrobiotikus diéta hívei néztek ferde szemmel.

Ezeknek az ételháborúknak a nyomán merült fel Steven Bratmanben a gondolat, hogy az étkezéshez kapcsolódó hitrendszerek fanatikus híveinek viselkedése sok hasonlóságot mutat a függők viselkedésével, hiszen az étrendjükhöz kapcsolódó megszorítások beszűkítik és megnehezítik számukra a hétköznapi életet.

– Az orthorexiás a környezetét is zavarja, hiszen az orthorexia gyakran hittérítéssel párosul. Az érintett meg akar győzni másokat is arról, hogy csak az általa követett étrend segítségével maradhat bárki egészséges – mondja Bagi Renáta pszichológus. – Az orthorexiásnak nincs betegségtudata, ezért nem is fordul szakemberhez, hiszen ő mindent azzal a meggyőződéssel csinál, hogy az étkezése csak egészségesebbé teszi.

Az orthorexia abban különbözik az anorexiától és a bulimiától, hogy amíg az utóbbiaknál a vágyott testsúly elérése a kitűzött cél, addig az orthorexiásnak nem a fogyás áll a figyelme középpontjában, hanem az egészségesség ideája. Az orthorexiás kényszeres jegyek tömegét mutatja: csak bizonyos ételeket eszik, csak bizonyos üzletekben vásárol, míg másokat tiltólistára tesz, csak bizonyos országokból vagy termelőktől származó, bizonyos módon kezelt, tárolt, szállított alapanyagból készült ételt hajlandó megenni, a szabályok száma végtelen. Ha pedig ebben akadályoztatva van, feszültté válik, és inkább nem eszik, semmint megszegje a szabályait.

SZOMORÚ SÜTIK

– Mivel a társasági eseményeink többsége étkezések köré épül, az orthorexiás könnyen elszigetelődhet, mert inkább nemet mond azokra a meghívásokra, ahol nem tudja, mi kerül az asztalra – fogalmaz Bagi Renáta, aki szerint az orthorexia egyik nagy veszélye a szociális izoláció. – Az orthorexiások gondolkodása rendkívül rugalmatlan, nem ismernek kompromisszumot.

…

Szöveg: Oravecz Éva Csilla

Illusztráció: Thinkstock