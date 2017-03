Élettörténet: Petrőczi Éva költő–író–publicista–műfordító–irodalomtörténész

A szerkesztőségben találkoztunk először. Rövid ideig vendégeskedett a Nők Lapjánál, mégis sokunkban hagyott nyomot szarkasztikus humora, műveltsége és a szegénység fortélyos túléléséről szóló különös cikksorozata, a Kőleves. Aztán hosszú évekig csak hallottam róla: verseskötetei jelentek meg, József Attila- díjat és egyéb elismeréseket kapott, hazai és külföldi egyetemeken tanított, megalapította a Károli Gáspár Református Egyetem Puritanizmuskutató Intézetét, dolgozott tévéknek és rádióknak, több portréfilmet készítettek róla, Bakonyi István könyvet írt a költészetéről. Aztán, amikor egy születésnapi ünnepségen a csinos, ám nem tinédzserkorú ünnepelt egy magát csipkedő, tréfás versnek örült leginkább, eszembe jutott, találkoznunk kell(ene). Mert bizony Petrőczi Éva vetette papírra az értékes, kortársnőinek szóló ajándékot, A nőcit, hogyha hatvanöt című verset. Idemásolom. „A nőcit, hogyha hatvanöt, / még ne delete-eld, ne töröld, / hisz ma is Éva lányaként / sugárzik, pöröl és pörög, / még most is, akkor is, / ha volt aranysörénye hószín, / s ha itt-ott lelke, s porcikája tört. / Vénnek, ifjúnak egyaránt / elég – talán – e Föld.”

VÖRÖS KÖRÖM ÉS KATICÁK

A tágas, magas polgári lakás egyszerre elegáns és bolondos. A nappali faláról magyar arisztokrata és német nagypolgár ősök néznek le a vendégre, az előszobában, a konyhában Éva „címerállata”, a katicabogár mosolyog a látogatóra. Katicák a járólapon, a csempén, az ablaküvegen. És ha az ember túlteszi magát a pöttyösinvázión, rögtön a szépséges öreg bútorok kötik le a figyelmét. Engem azonnal megbabonáz az az erős, vaskos asztal, amely mellé letelepszünk.

– Jó szemed van – nevet Éva. – Te most a hencidai parókia legalább száznegyven éves ebédlőasztalánál ülsz! Nemcsak a származása és kora miatt nevezetes az életemben, hanem azért is, mert ennél az asztalnál esketett minket apósom, nagy, téli hidegben, harminckilenc évvel ezelőtt! – mondja, majd megint nevet, mert rutinos kollégaként látja, hogy a sokféle benyomás hatására hirtelenjében nem tudom, mivel kezdjem a beszélgetést, a házasságával, az őseivel, a verseivel, a katicákkal, az asztalra készített unokafotókkal? De nem hagyom magam eltéríteni, és felemlegetem a sírfeliratát(!), amelyet előző este találtam a neten.

– Huszonöt éves koromban vetettem papírra, és ma is vállalom, mert mindig szerettem versben és prózában csúfolódni magammal – jelenti ki elégedett mosollyal. – Egyébként is jobb, ha én élcelődöm magamon, mintha más teszi ezt – kevésbé ízlésesen. Ez a csúfolódó-ironizáló természet már kisgyerekként is jellemző volt rám.

…

Éva története még nem ért véget, a teljes cikket a Nők Lapja 2017/9. számában olvashatjátok el.

Szöveg: V. Kulcsár Ildikó

Fotó: Jágity Fanni