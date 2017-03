Idősebb, tehetős úr fiatal lányt keres – A megegyezéses alapú kapcsolat nyomában 2. rész (18+)

„A megegyezéses alapú kapcsolat lényege, hogy egy fiatal, csinos lány (Sugar Baby) időt tölt egy idősebb, tehetős úrral (Sugar Daddy), és cserébe élvezi partnere nagylelkűségét.” Legalábbis az erre specializálódott, magyar társkereső oldal szerint. Néhány hete Sugar Babyként regisztráltam álnéven, és írtam meg online tapasztalataimat. Most fordult a kocka: egy Sugar Daddy profiljába bújva bonyolódtam érdekes levelezésekbe jobb életre vágyó, főképp egyetemista lányokkal.

Szóval, meg akartam ismerni a másik oldalt is. Mit szeretnének igazából ezek a lányok és nők? Kik ők? Miért kapnak ezen a lehetőségen? Továbbra is az érdekelt, valóban úgy gondolják-e ők is, hogy ebben a felállásban mindenki egyszerűen csak kihasználja, amije van? A férfiak a pénzüket, a tapasztalataikat, a nők pedig az átlagot túlszárnyaló külső adottságaikat? Aztán mindenki megkapja, amit akar, és a boldogság máris az ölükbe hull? A Puncs.hu ugyanis röviden, de velősen így definiálja önmagát: „Ez az oldal a boldogságról szól, amit keresünk.”

Nézzük, hogy szintén az oldal fogalomtára szerint ki is vagyok én most, mint Sugar Daddy. „Sikeres férfi , aki tudja, hogy mit akar. Saját cége vagy sikeres munkája által magas egzisztenciát teremtett magának. A pénz számára nem cél, hanem eszköz a boldogsághoz vezető úton, amit nagyvonalúan kezel és megoszt a kiválasztott Sugar Babyvel”. Amit pedig ígérnek, hogy ez a bizonyos „vonzó, fiatal, lelkes nő”, akire a választásom esik, meg fog felelni az összes igényemnek, gondoskodik róla, hogy jól érezzem magam, és a tökéletes kapcsolatot biztosítja majd számomra.

Az oldalon ilyen hívogatóan szólnak férfi látogatóikhoz: „A biztos anyagiakat már megteremtetted, de hiányzik még a bizsergés? Már csak egy fiatal lány hiányzik az életedből, akit támogathatsz? Ismerkedj a társkereső oldalon olyan gyönyörű egyetemista lányokkal, akik épp olyan Sugar Daddyt keresnek, mint amilyen te is vagy. Itt a kapcsolat érték, szebbnél szebb huszonéves lányok közül válogathatsz. Légy velük kedves, lovagias, hiszen még csak most fognak belevágni a nagybetűs életbe, ahol te már helytálltál.

A szerelemhez nyilván több kell, mint a szépség, de miért ne tehetnél egy próbát olyanokkal, akik felnéznek rád és az elért sikereidre? Mire vársz? Az élet egy csodálatos utazás!”

H. VAGYOK, 57 ÉVES, NŐS

Azt már megállapítottam előző, Sugar Babyként Sugar Daddykkel folytatott levelezéseim során, hogy úgy tűnik, itt mindenki a könnyű csodát keresi. Sőt, már-már az elveszett szerelmet, időnként. A férfiak itt nem kurvát akarnak. Boldogságot akarnak. Mindent akarnak, egyszerre. Szép lányt, okosat, vidámat, szexit, luxusnőt. All in one. Mert úgy érzik, megtehetik. Mert megvehetik.

Tehát regisztráltam, újra. Új név, új nem. H. vagyok, 57 éves. Kitöltöttem az adatlapot, ahogy kell. Eszerint kapcsolati státuszom nős (akárcsak az oldalon regisztrált férfiak többségének), és választott szeretőmnek luxus életszínvonalat szándékozom biztosítani. Utóbbi az oldal besorolása szerint azt jelenti, hogy minimum havi félmillió forintot költenék rá, pontosabban ennyit szánnék a mi tökéletes, könnyed, problémamentes kapcsolatunkra.

Miközben a bemutatkozó szövegemet írtam, kissé meg is hatódtam önmagamon. Micsoda lovagias, nagyvonalú, tapasztalt, vicces, magabiztos, érett és persze gazdag úriember vagyok! A fiatal, kellemes nők álma – szándékaim szerint. Úgy érzem, pontosan tudom, hová kell lőni, megkapom, amit akarok. És ki is fizetem.

És tényleg. A lányok, de főképp a nők, odavoltak értem. Végre egy igazi Férfi ! – így kezdték többen. Először is azt kellett észrevennem, hogy a jelenlévő, sugar-életmódra vágyakozó nők többsége valóban nagyon-nagyon fiatal. De még így is létezik külön „egyetemisták” kategória azon úriemberek számára, akik nem akarnak feleslegesen bíbelődni holmi harmincas, sőt negyvenes asszonyok adatlapjaival. Szépség, kívánatosság. Ezek a kimondott elvárások, nincs mese, meg kell mutatni, ki, mit tud ajánlani.

Szöveg: Dobray Sarolta

Illusztráció: iStock