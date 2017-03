Élettörténet: Dr. Cake-Baly Marcelo, Az állampolgár című film főszereplője

„Amikor egy afrikai vén kecske vezeti a villamost, az vagyok én” – viccelődik, ha rákérdeznek a foglalkozására. Dr. Cake-Baly Marcelo, aki negyven éve, tizennyolc évesen érkezett az afrikai Bissau-Guineából Magyarországra, Vranik Roland Az állampolgár című filmjének főszerepében a nézőket is meghódította. Egyre többen állítják meg az utcán, autogramot kérnek, az utasok gratulálnak.

Akár a Guiness-rekordok könyvébe is beírhatnák, mert aligha akad még egy olyan villamosvezető a világon, akinek diplomája van és filmsztár is. Még világsztár is lehetne, ha rákattannának az amerikai filmesek. Ennek momentán kicsi az esélye, itthon sem tartja valószínűnek, hogy még egy szereppel megkínálják. Amerikába nem vágyik, de még egy itthoni filmszerepnek örülne, hogy tesztelhesse magát: valóban a teljesítményét ismerték el, vagy csak a fizimiskáját adta a menekültekről szóló nagyon időszerű történethez.

Gyakran felteszi magának ezt a kérdést, holott a közönség már megadta a választ. Akik látták a filmet, sosem felejtik el azt a jelenetet, amikor a magyar állampolgárságért évekig sikertelenül folyamodó főhőst a vizsgáztató bizottság azzal utasítja el, hogy még beszélni sem tud magyarul. Erre elmondja a Szózatot úgy, hogy eláll a lélegzetünk. Ebben minden benne van: az általa megformált figura és a saját hányatott sorsának tragédiája, szeretetéhsége is.

GYEREKKATONA A HÁBORÚ POKLÁBÓL

Sokan talán azt sem tudják, hol van Bissau-Guinea, a világ egyik legszegényebb országa. Közép-Afrika nyugati csücskében, Szenegál szomszédságában. Marcelo ott született.

– Anyám tanító néni volt, édesapám békebírói feladatot látott el a törzsi társadalomban. Bár az ország ötszáz éven át nyugatosított portugál gyarmat volt, bizonyos népcsoportok, mint például a balanta törzs tagjai, a saját kolóniájukban éltek vidéken. Négyéves voltam, amikor kitört a függetlenségi háború, két részre szakadt az ország: a portugál városok lakóira és azokra, akik független, nemzeti államban kívántak élni. Közéjük tartoztak a szüleim is.

Tizenkét évig tartott a háború, Marcelo négyéves volt, amikor a portugál gépek porig bombázták a falujukat, mindenki az erdőkbe menekült. Tizenöt évesen úgy érezte, ott a helye a szabadságért harcolók között, és önként jelentkezett a hadseregbe. Később Szenegálban alapítottak egy bentlakásos iskolát azoknak a tehetséges fiataloknak, akik majd ösztöndíjjal kerülhetnek Európába. A háború után több ország ajánlott fel ösztöndíjat, például Németország mezőgazdasági mérnökök képzésére, számára ez tűnt a legvonzóbbnak. Ám mire jelentkezett, már csak Magyarországon volt hely.

– Milyenek voltak a szüleid?

– Elsőszülött voltam, nagyon szerettek. Ők akarták, hogy menjek el tanulni. Emlékszem, mennyire sírtam, amikor a háború után megnyitották az iskolát, minden gyerek odament, de én nem mehettem velük, mert nem volt rá pénzünk. Apukám megsimogatta a fejem, majd eltűnt. Azzal a vajjal együtt, amelyet anyám készített.

…

Szöveg: Vadas Zsuzsa

Fotó: Szász Marcell