A kétszer kettő néha öt – Közeli Deák Kristóffal

Mindig filmes akart lenni, kacskaringós utat járt be, szívesen veszi magát körül tehetséges emberekkel, kedveli a paradoxonokat, és egy svéd fiú története inspirálta a Mindenki leforgatására. Deák Kristóffal, a legjobb rövidfilm Oscar-díjára jelölt alkotás rendezőjével Szegő András találkozott, még a díjátadó előtt.

A rendezővel beszélgetve kifejezetten déjà vu érzésem van. Éppen egy éve jártam ugyanígy Röhrig Gézával. A Los Angeles-i utazás előtti napon beszélgettünk, amikor még nem tudtuk, nem tudhattuk, vajon a Saul fia megkapja-e az Oscart. Amikor pedig megjelent a cikk a Nők Lapjában, már mindannyian örömmel konstatálhattuk, hogy sikerült a bravúr.

– Mit gondol, tudván, hogy az ön filmje kapta a díjat, vagy esetleg azt, hogy nem, másként folyna a beszélgetésünk? Díjazottként, vagy némileg csalódottan más ember ülne velem szemben?

– Egyik állapotot sem tudom elképzelni. Még az is felfoghatatlan számomra, hogy egyáltalán jelölt vagyok, csak annyian emlegetik, hogy kénytelen vagyok elhinni. A mostani eszemmel azt mondom, nagyon akkor sem leszek elszomorodva, ha másnak ítélik, de a filmes karrieremnek óriási lökést adhatna, ha én kapnám, és innentől másként alakulna az életem.

– Ön változna?

– A minap mondta a húgom, hogy „te csak maradj mindig Kristóf!” Szerintem ennél bölcsebb tanácsot aligha kaphatok. Maradjak mindig olyan, amilyennek megismert. Amilyen én valójában vagyok. Remélem, hogy tudom ehhez tartani magam. Szeretném.

– Persze, de azért az évek során csak-csak változunk. Többnyire a hátrányunkra, de előfordulhat, hogy netán az előnyünkre is.

– Akkor úgy fogalmazok, hogy ez a változás szeretném, ha nem a nárcisztikus énem kibontakoztatása, majd elszabadulása felé vezetne.

– Mit gondol, mitől függ, hogy valaki nárcisztikus lesz-e, vagy sem?

– Ha én ezt tudnám, akkor nem egy mezei rendezővel beszélne most, hanem a lélektan professzorával.

– Ezúttal beérném egy Oscar-díjra jelölt mezei rendező véleményével.

– Én az empátiánál keresném a probléma gyökerét. Abban, ahogy ezt az eleve bennünk lévő, meghatározóan erős képességet, késztetést hogyan öli ki a társadalom belőlünk. Az érvényesülésért vívott folytonos küzdelmek arra késztetnek, hogy túlontúl magunkra figyeljünk, és ezért ahogyan felnövünk, egyre kevésbé leszünk képesek, hogy átérezzük más emberek érzéseit, problémáit.

– Nagyon logikus, amit mond, de nem lehet ugyanez igaz fordítva is? Hogy esetleg idővel sok mindent megtapasztalva leszünk készebbek arra, hogy másokra is odafigyeljünk, hogy mások iránt is nyitottabbakká váljunk?

– Ebben is lehet igazság, ezzel együtt én megrögzötten hiszek abban, hogy a beleérzés képességét zsigereinkben hordjuk. Hogy ezzel együtt születünk. Hogy mélyen emberi dolog átérezni más fájdalmát, örömét. Tudományosan igazolt tény, hogy az ember képes akár ránézésre is tanulni. Ha most ön táncolni kezdene, én azt tudnám rögzíteni mozdulatról mozdulatra az agyamban.

…

Az interjú folytatásában, a Nők Lapja 2017/9. számában tehetségről, félelemről és az interjú készítése óta már Oscar-díjas rövidfilmről is szó esik.

Szöveg: Szegő András

Fotó: MTI/Kallos Bea