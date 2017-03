Túlfogyasztás helyett zero waste! Tippek a fenntartható(bb) életmódért

Az utóbbi évtizedben szerencsére egyre többen ismerik ezt fel, és választják a kevesebb több elvére épülő életmódot, amivel fenntarthatóvá szeretnék tenni a földi létet, sőt, sokan közülük blogokat is indítottak ebben a szellemben, melyeken hatékony tippeket osztanak meg arról, hogyan élhetünk tudatosabban és kevésbé pazarló módon.

Úri huncutság lenne idő és anyagiak szempontjából egy ilyen életstílus kialakítása? Nem egészen, bár először is érdemes tisztázni a fogalmakat. Az egyik legfontosabb, hogy a zero waste, akárcsak a minimalizmus nem azt jelenti, hogy valaki egyáltalán nem termel hulladékot – ez kivitelezhetetlen is lenne napjainkban –, sokkal inkább arról szól, hogy a lehető legkevesebb szemetet állítsuk elő, és az igényeink helyett a szükségleteinkre fókuszáljunk.

Ne igyunk például palackozott vizet. Gyűjtsük szelektíven a szemetet. A fürdőszobában sorakozó műanyagflakon-hadsereget váltsuk szappanra. Hagyjuk az üzletben a x-edik új felsőnket. Tisztításhoz vessünk be olyan régi, jól bevált eszközöket, mint az ecet vagy a szódabikarbóna. Komposztáljunk, ha lehet. Főzzünk pont eleget, ne többet, és vásároljunk friss ételeket a készek helyett. Mindenből keressük a tartósabbat, az újrahasznosítottat, a fenntarthatóbbat.

A felsorolást persze hosszan folytathatnánk, de ehelyett beszéljenek most a magazinban is ígért Y generációs bloggerek és tippjeik, melyeket online szerkesztőnk, Sors Rita gyűjtött csokorba, aki maga is hasonlóan igyekszik csökkenteni a saját ökológiai lábnyomát:

Lauren Singer, Trash Is For Tossers – Mi sem természetesebb

Évek óta nem kérek nejlont a piacon, a palackozott víz üvegét többször használom és szelektíven gyűjtöm, akárcsak a papírt, az előre csomagolt készételekből köszönöm, nem kérek, és a szódabikarbóna az egyik legjobb barátom. Dacára az erőfeszítéseimnek azonban mindig is zavart, hogy nem teszek eleget a fenntarthatóbb jövőért. Talán éppen ezért keltette fel különösen az érdeklődésemet ez a cikk még tavaly. A benne szereplő bloggerek és környezetvédők közül Lauren személye fogott meg leginkább, ezért kezdem vele a sort.

Blogja a Trash Is For Tossers, amit nem sokkal azután indított, hogy a főiskolán egyszer csak kirázta a hideg az előre csomagolt készételektől és a műanyag evőeszközöktől, amiket ő és a csoporttársai használtak, miközben környezetvédelemről tanultak. Talán pont ez az, amitől ma olyan sikeres: hihetetlenül önazonos és természetes, rengeteg videót készít, hogy segítse a kezdőket. A New York-i lány még csak 25 éves, de rendszeresen tart motiváló beszédeket, és saját vállalkozást is indított: környezetbarát mosószereket állít elő és árul. Elsőre talán furcsa érzés lehet végignézni egy videót arról, hogy a bevásárláshoz komposztálható tojástartót és textil szatyrot ajánlgat, pedig a statisztikák arra engednek következtetni, hogy nagyon is jól teszi:

Celia Ristow, Litterless – Praktikum mindenek felett

Celia nem hisz a Marie Kondo-féle „szabaduljunk meg gyorsan minden feleslegestől” hozzáállásban, sokkal inkább a lassú átgondolt cselekvésre voksol, mert szerinte idő, mire kiderül, milyen tárgyakra van valóban szükségünk és milyenekre nem. Chicagóban él, a városi autókázás helyett a tömegközlekedés elkötelezett híve, és amiért az egész „zéró hulladék” dologba belekezdett, az az időmegtakarítás. Praktikus tanácsait a Litterless nevű oldalán osztja meg – ez az egyik legelgondolkodtatóbb listája szerintem ez:

Azt használd, amid van (Egy flakon tusfürdő bőven elég egyszerre.)

Gondold át, mielőtt cselekszel (Ne dobd ki, javíttasd meg!)

Az adománynak szánt darabokat rendezd kategóriákba (Hová viszed a nem használt ruhát, a ki nem bontott piperéket?)

Nézd kreatív szemmel a tárgyakat (Mennyi mindenből lehet ajándékcsomagolás!)

Gyűjtsd szelektíven a szemetet (Sok helyen ehhez elég a ház kapujához lemenni a szelektív kukákhoz.)

Kathryn Kellogg, Going Zero Waste – Az egészségtudatos

Még csak 26 éves, de néhány éve daganatot találtak a testében (később kiderült, hogy jóindulatú) – ez késztette életmódváltásra, és ezért mondott búcsút a szintetikus tisztálkodó- és tisztítószereknek. Egy költözést követően nem sokkal később sokkolta a kaliforniai óceáni helyzet, és a rengeteg vízen lebegő szemét, melynek hatására száműzte az életéből a műanyagot, és elkezdte írni a Going Zero Waste nevű blogot. A célja újradefiniálni az emberek fogyasztáshoz való hozzáállását, beszédeket és workshopokat tart, és többek között serényen készíti garantáltan adalékanyag mentes szappanjait, így:

Ariana Schwarz, Paris-To-Go – Divatőrültből minimalista

Foglalkozását tekintve fenntarthatósági tanácsadó, aki olyan cégekkel dolgozik, mint például a Louis Vuitton, és környezettudatos tippeket ad új éttermek vagy üzlethelyiségek kialakításakor. A 28 éves amerikai lány akkor kezdte írni saját blogját, a Paris-To-Go-t, amikor pár éve Párizsba költözött, először csak az ismerősöknek. A francia sikk lazasága magával ragadta, és szép lassan a minőségi és a second hand daraboktól kapott vérszemet a szezonvégi leárazások helyett, amit meg is osztott a weboldalán. Posztjai, melyekben saját, már-már túl szerény gardróbját és annak változásait mutatja be, igazán elgondolkodtatók. Íme egy 2016-os állapot egy része, a többit itt nézhetitek meg:

Erin Rhoads, The Rogue Ginger – A dokumentumfilmek ereje

Ausztrália vélhetően legnépszerűbb „zéró hulladék” bloggere 2013-ban nézte meg a The Clean Bin Project című dokumentumfilmet, melynek hatására kutatni kezdett az interneten, és rábukkant egy egyhónapos műanyagmentes kihívásra, amibe nemcsak belekezdett, de el is kezdte dokumentálni azt a The Rogue Ginger.com-on. Sőt, az egy hónapból egy életen át tartó elköteleződés lett olyannyira, hogy ma már iskolákban próbál tudatosságra tanítani gyerekeket, és megértetni mindenkivel, hogy az élet egyáltalán nem nehezebb előre csomagolt dolgok nélkül. Az ő műanyaghasználat minimalizáló tippjei azért remekek, mert pofonegyszerűek. Ha csak minden második ember hasonlóan cselekedne egész életében, már nem kéne a Marsra költözésen gondolkodnunk a környezetszennyezés miatt:

Ne kérj fedelet az elvihető kávéra (Bőven elég a papírpohár.) Utasítsd vissza a műanyagot (Ha például a piacon nejlonban akarják adni az zöldséget.) Vidd a saját tárolóedényed (Kérd abba a lencsét vagy a babot.) Vidd magaddal a saját szatyrod (Kérd abba a zöldséget.) Használj kulacsot műanyag palack helyett (De legalábbis használd fel többször a palackot, hiszen elmosható.)

+1 Bea Johnson, Zero Waste Home – A kezdet

Bea Johnson egy negyvenes anyuka, aki 2008 óta él szemét nélkül családjával (magyarul minimálisra redukálja a hulladéktermelését), életmódjáról pedig a Zero Waste Home nevű blogon számol be. Ha van, ami a fenti bloggerekben közös, az az ő úttörő munkája, ami ma már 14 nyelvre lefordított könyv formájában is elérhető (magyarul sajnos még nem jelent meg). Az ő oldalának böngészését A-tól Z-ig ajánlom, mert minden, amit tudni kell egy szinte teljesen hulladékmentes, fenntartható és a környezetet óvó háztartásról, nála kiderül. Ezt még jómagam is csak mostanában fedezem fel.

A Nők Lapja 2017/9. lapszámában még több érdekességet olvashattok a kevesebb több trendről, a túlfogyasztásról és a minimalizmusról.

Összeállította: Sors Rita

Nyitókép: Thinkstock

Képek: a cikkben szereplő blogokról