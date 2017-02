Élettörténet: Madarász Isti és Kerekes Monika, a házasság szószólói

Több mint húsz országban tartanak rendezvényeket a Házasság Hete alkalmából. Ilyenkor házaspárok, civil szervezetek, egyházak foglalkoznak az együttélés e kitüntetett formájával. A néhány nap alatt lehet beszélgetni, együtt gondolkodni, megfontolni, erőt meríteni. Idén a magyar szervezők egy fiatal filmrendezőt és feleségét kérték fel, hogy legyenek nagykövetei az ügynek.

Madarász Isti és felesége, Kerekes Monika tizenhét éves koruk óta ismerik egymást, tizenhat éve házasok. Tavaly részt vettek a rendezvény egyik pódiumbeszélgetésén, az idei felkérést mégsem fogadták egyformán.

– A rendezvénnyel könnyű azonosulni, de féltem, hogy nem felelünk meg az elvárásoknak – meséli Monika. – Azok a párok, akik az előző években vállalták, sok együtt töltött esztendőt és sok gyereket mutattak fel. De megnyugtattak, hogy nem példaképeket keresnek, hanem olyanokat, akik hisznek a házasságban.

– Úgy fordítottuk le magunknak, hogy nem azt kell a középpontba helyezni, milyen jó a házasságunk, hanem azt, hogy milyen jó a házasság – magyarázza Isti. – Nem tartjuk „díszpárnak” magunkat, inkább olyanoknak, akikhez lehet kapcsolódni. Nálunk nincsenek nagy varázslatok, nagy végletek, napi helytállás van. A házasságunkban az a fő mantra, hogy az apró dolgoknál kell észnél lenni, azokat elsimítani, megoldani, és akkor nem tudnak hegyekké nőni.

EGY JÓ SZEREPOSZTÁS

Párkapcsolati tanácsadók elismerően bólogatnának, ha megtudnák, hogy a két fiatal éveken át csupán barátságban volt egymással. Egy kórusban énekeltek, megosztották a másikkal még a szerelmi életük alakulását is, mígnem egy zenés színdarabban férjet és feleséget kellett játszaniuk. Akkor jöttek rá, milyen jól áll nekik ez a szereposztás. Mindez Miskolcon történt, onnan jöttek mindketten a fővárosba egyetemre, itt kötöttek házasságot 2001-ben. Emma lányuk kilencéves lesz, kisfiuk, Tibi pedig hat. Monika magyar szakot végzett, szerkesztőként internetes honlapoknak, magazinoknak dolgozott, másfél évig tanított is. Most egy médiaközeli cégnek szerkeszt, és tagja egy korhatárbizottságnak is, amelyik besorolja a mozi- és DVD-filmeket. A munkája jóval kiszámíthatóbb, mint Istié. Mert ugye a filmezés…

– … semmilyen szinten sem családbarát – szögezi le a rendező.

A cikk folytatásában még többet olvashattok a házaspárról – keressétek a Nők Lapja 2017/8. lapszámában!

Szöveg: Hulej Emese

Fotó: Hajdú D. András