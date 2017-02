Egy nap az első magyar női börtönrádióban

Először rossz helyen kopogtatunk. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai épületének bejáratai megkavarják a gyakorlatlan látogatót. A kapu mögötti portánál vendéglátóink, az Adj Hangot Egyesület munkatársai is épp bebocsátásra várnak. Gyors bemutatkozás, és már kapjuk is az infókat, mit vigyünk be, miről beszélhetünk a fogvatartottakkal, kivel, merre mehetünk. „Vigyázat, az ajtók záródtak!” szignállal szólal meg egy éve minden nap két és fél órában a Hessz FM, az első magyar női börtönrádió, és a szlogen kétségkívül találó. Ajtóból és zárból van elég, reintegrációs tiszt kísérőnknek köszönhetően nyílnak előttünk, és záródnak utánunk. A hessz a zárkaajtókon lévő rés neve a börtönszlengben. Erre most nincs szükség ahhoz, hogy belássunk a zárkalakók életébe, az ajtók nyitva vannak. Pillantások és hosszú hajtincsek rebbennek, ahogy összenézünk velük, aztán kölcsönösen elkapjuk a tekintetünket, mi megyünk tovább. A cél a tanterem, ahol ma is, mint minden héten két délután rádiós képzés kezdődik hamarosan.

SMINK, FRIZURA, MIKROFON

– Speciális engedélyt kaptunk arra, hogy tegeződhessünk a lányokkal – árulja el az egyesület egyik mentora, Szikra Zsuzsa, a Magyar Rádió korábbi munkatársa, akinek nem is volt kérdés, jön-e ide segíteni, tanítani. Mivel az újságíró szakmában korra és nemre való tekintet nélkül általános a tegeződés, a börtönparancsnok engedélyt adott erre a kollégáknak.

– Szabadságot viszünk oda, ahol nincs. Ingert oda, ahol nincs – ezt már az egyesület másik mentora, Kovács Orsolya Eszter fogalmazza meg, miközben várjuk, hogy az elítélteket felkísérjék a terembe. Szállingóznak. Ki nagyot köszön, ki halkabban, ki lazábban, ki óvatosabban üdvözöl minket. Kettőjüket hiányolják a mentorok: az egyik lány éppen „kiétkezik” (azaz a börtönön belül működő boltban vásárol), a másik pedig beszélőn van. Majdnem tízen dolgoznak épp a rádión, közülük hárman főállásban, napi nyolc órában, fizetésért. Az egyening nem képes elnyomni a helyüket kereső nők sokféleségét: a dekoltázsból itt kibukkan egy apró lila masni, ott a felhajtott ujjnál egy rózsaszín, horgolt karkötő. Smink, frizura szinte mindenkin – nem csak a mai fotózás miatt, a legtöbben így járnak máskor is.

„AZ TUTI, AZ 1001”

Kezdésnek kérdéseket dob fel Orsi, és megyünk körbe, mindenki válaszol rájuk. Ma az az első, hogy ébresztőre vagy maguktól kelnek-e a lányok. Jönnek a sztorik az otthonról, a gyerekekről, akik miatt éberen alszanak az anyák. Jelen időben a múlt – kicsit már máshol vagyunk.

– Szeretek nagyon aludni, de ez nem az a hely – mondja valaki, és a többiek is egyetértenek, itt nem kell az ébresztő. A második kérdés:

– Ha azt mondom, börtönrádió, mi az, ami biztos benne?

„Hogy felkészülök a műsoromra, írok tíz-húsz oldalt, és rohadtul megfájdul a kezem.” „Hogy szívvel-lélekkel rakom össze a részem, a legjobb tudásom szerint.” „Hogy nagyon szeretek ide járni, és ha itt vagyok, nem bent vagyok. Az tuti, az 1001.” „Olyan jó, hogy jöttök, hogy vagytok, nehogy megbetegedjetek!” Nevetnek. A lelkesedés kölcsönös, Zsuzsa elmondja, hogy amikor kint van, szinte bármiről eszébe jut a börtönrádió, és hozza-hozza a morzsákat, amelyek a segítségükre lehetnek. Orsi pedig, hogy egyrészt biztos abban, holnap is megszólal az adás, másrészt, hogy bármilyen hullámvölgy jön, csapatként mindig kilábalnak belőle.

…

A riport teljes terjedelmében a Nők Lapja 2017/8. lapszámában olvasható el.

Szöveg: Szigeti Hajni

Fotó: Marjai János