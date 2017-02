Briliáns hanggal a világ körül – Közeli Lukács Gyöngyivel

Nincs botrány, nincs pletyka, nem ad témát a bulvárnak. De nem találunk cikkeket a „hej, de cukros-sikeres” magánéletéről sem, pedig sokak szerint az efféle írásokat szeretik az emberek. Viszont rengeteg kritikát olvashatunk angolul, németül, magyarul, olaszul, amelyekben szuperlatívuszokban írnak Kossuth-díjas operaénekesünkről. Ezekre büszke, ám mindig hozzáteszi, hogy a világsikerhez kevés az istenadta hang, ha valaki nem képes kitartó munkára.

– Meglepődtem, amikor Baranyi Ferenc, a neves költő és operaszakértő a kezembe nyomta az életedről, pályafutásodról szóló könyvedet – jelzem, két éjszaka „felfaltam” –, hiszen idős művészek szoktak ilyen összegző műveket írni a pályájuk végén. De te még az ötvenet sem töltötted be – mondom, amikor az utolsó percben befutok a beszélgetésünk helyszínére, ahol Gyöngyi már vár, mert ő tíz perccel korábban szeret érkezni.

– Sok művész életrajzát olvastam, szeretem a műfajt, és tervezgettem, hogy egyszer, ha megérem a hetvenedik-nyolcvanadik évemet, majd én is… Aztán a csodálatos második férjem, akivel nyolc éve házasodtunk össze, egyre többet mondogatta: „Végigénekelted a világot, több életre elegendő élményben volt részed, kezdd el!” Ő volt az első olvasóm.

– A férjed, Alexandru Agache, a világhírű bariton valószínűleg nem lepődött meg, hogy szerinted az operaénekesi pálya a világ legmagányosabb hivatása. Ezzel szemben a nagyközönség elsősorban a csillogást látja. Úgy szaladgáltok New York, Bécs és Tokió között, ahogy az egyszerű halandók a lakásuk, a gyerekük iskolája és a munkahelyük háromszögében.

– Nem szépítettem a könyvemben, most sem akarok: végtelenül magányosak vagyunk a színpadon. Az ember egyedül áll ki a világ legérzékenyebb hangszerével, a saját hangjával, és senki, semmi nem tud segíteni. Ott nincs protekció, mellébeszélés, egyedül vagy a Jóistennel… És meg kell mutatni, mit tudsz! A színpad széléig sokakat el lehet kísérni, de utána már csak a teljesítmény számít, nem lehet hazudni. Vannak, akik protektorokba vagy a politikába kapaszkodnak, de ha a művész nem tartozik brancsokhoz, és „csak” énekel, mint én – a saját döntésem alapján! –, annak egyetlen útja van: maximalistának és szigorúnak kell lennie önmagával szemben. Mégis ez a világ legcsodálatosabb hivatása, boldog vagyok, ha énekelek. És a közönség tapsa, a gyakran őrjöngő elismerése valódi katarzis! Csoda, amikor több tízezer kilométernyire az otthonodtól egy operaház színpadán állsz, tudod, hogy egyetlen ismerős sincs a nézőtéren, közben látod, hogy az emberek tapsolnak, éljeneznek, dübörögnek! Igen, ilyenkor érzed, nem hiába dolgozol. S mivel nem vagyok álszerény, azt is kimondom: különös jó érzés tölt el, hogy nem véletlenül énekelek a New York-i Metropolitanben, a milánói Scalában, Japánban vagy Londonban.

– Van-e szerepe a véletlennek egy kimagasló karrierben?

– Véletlen nincs, szerencse van, ha felkészülten fogadod. Az én életemben is voltak szerencsés, sorsfordító szituációk. Például tizenhat éves voltam, amikor a teljes ének tanszak Budapestre utazott Győrből, mert Jevgenyij Nyesztyerenko, a híres orosz basszista mesterkurzust tartott a Zeneakadémián, és az énektanárom, Schwimmer János kitalálta, hogy a kurzus végén hallgasson meg engem. Sovány voltam, vidékről érkeztem, amikor megmondtam a koromat, bizalmatlan moraj futott végig a termen… Mégis győztem! A produkcióm után az orosz művész elragadtatva kérdezte, nem akarom-e érettségi után a Moszkvai Zeneakadémián folytatni a tanulmányaimat. Ha igen, kér nekem ösztöndíjat. Ugye, nem kell indokolnom, miért volt az örömöm határtalan?!

