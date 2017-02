A részmunkaidő tényleg csak úri huncutság?

Az egyetem után teljes állásban dolgoztam gimnáziumi tanárként, és heti három este egy nyelviskolában tanítottam. Az első fiam születését követően otthon maradtam, és megkezdődtek a „gyeses évek”. Öt év alatt három gyerekünk született, és ahogy közeledett a legkisebb óvodai beíratása, végig kellett gondolnom, miképp tudok visszatérni a munka világába. Három kisgyerek, egy estig dolgozó férj, és a kétszáz kilométerre lakó nagyszülők mellett szerencsésebbnek találtam, ha nem megyek vissza egész állásban dolgozni a szeretett gimnáziumba, ahová oda-vissza két óra az utazás. Nekem szerencsém volt, mert három gyerekkel járt a gyet (főállású anyaság), és megvalósíthattam az álmom, hogy újságírónak tanuljak. Amikor elkezdtem dolgozni, nagy könnyebbség volt, hogy a gyerekekért időben tudtam az óvodába menni, gond nélkül otthon maradhattam velük, ha betegek voltak, megjelentem az összes szülői értekezleten és barkácsdélelőttön, délutánonként ráérősen végeztük a dolgunkat, játszótereztünk, vagy mentünk a fiúk edzésére. Azóta eltelt hét év, és ahogy a gyerekek egyre önállóbbá váltak, úgy emelkedett az én munkával töltött óráim száma is, ez pedig nekem és a családnak is ideális volt. A játszóteres barátnőim mind hasonló cipőben jártak, próbáltak részmunkaidőben vagy rugalmas beosztásban visszatérni a munkahelyükre. Akiknek sikerült, mindennap hálát adtak a sorsnak (és a munkáltatónak!), hogy nem kell nyolc-tíz órát a munkahelyükön lenniük, és hogy az anyákat amúgy is nyomasztó, állandó lelkiismeret- furdalást nem kell azzal tetézniük, hogy mindig ők mennek utolsónak a gyerekért az oviba. A tágabb környezetemet vizsgálva, és a felmérések eredményeit tekintve egyértelműnek tűnik, hogy hazánkban a részmunkaidőre leginkább a nők, és azon belül is a kisgyermekes anyák vágynak, de a külföldi példák és a legújabb kutatások azt mutatják, hogy a rugalmas munkavégzési lehetőség más korosztályoknál és a férfiak körében is gyümölcsöző.

ELŐRE KELL NÉZNI

A részmunkaidős foglalkoztatottság a munkavállalók és a munkáltatók számára is egyre vonzóbb lehetőség, a kereslet és a kínálat mégsem találkozik. A Három Királyfi , Három Királylány Mozgalom Balansz munkacsoportja tavaly ősszel nagymintás kutatást végzett a témában, hogy az igények és a tapasztalatok felmérésével segítsék az egymásra találást. A mozgalom fő célja, hogy a fiatalokat támogassa abban, hogy a karrier mellett családi terveiket is megvalósíthassák, és hogy megszülessenek azok a gyermekek, akikről álmodnak. Ebben nagyon fontos tényező a munkaerőpiac családbarát működése, az atipikus munkavégzési formák, hogy a részmunkaidős állások és a rugalmas munkavégzési lehetőségek nagyobb arányban legyenek jelen a munkaerőpiacon. Hazánkban a foglalkoztatottak csupán öt-hat százaléka dolgozik részmunkaidőben, amivel az európai országok között az utolsók vagyunk, Hollandiában ez az arány harmincnyolc százalék, a nők körében pedig hatvan százalék felett van. Lerf Andrea kutatásvezető, a mozgalom önkéntese szerint nagyon fontos szem előtt tartani, mi várható a munkaerőpiacon.

…

A cikk folytatásában szó esik a fiatalok munkavállalási szokásairól és arról is, hogy milyen lehetőségek közül választhatunk, ha a teljes állás nem jöhet szóba – keressétek a Nők Lapja 2017/8. lapszámában!

Szöveg: Jónap Rita

Illusztráció: Getty Images