Hogyan lett Emma Stone „könnyű nőcskéből” Oscar-várományos sztár?

Vannak, akiknek hosszú évtizedekig tart a csúcsra jutni, mások néhány kisebb szerep után eltűnnek a süllyesztőben. Olyan azonban csak kevés van, aki 10 év alatt éretlen komikából Oscar-díjra jelölt színésznővé növi ki magát. Emma Stone ilyen, ezért most az ő karakterfejlődéséé a főszerep!

Jules, a monoklis mellékszereplő a Superbadből

Judd Apatow 2007-es vígjátékában (Superbad, avagy miért ciki a szex?) Jules szerepét osztották Emmára, ami azért érdekes, mert bár a karaktere nem volt kiemelkedően fontos, sem különösebben emlékezetes – ő volt az, akit Johan Hill ájulás közben lefejelt, és aki mindezt a film végén óriási lila monoklival a szeme körül poénként értékelte –, mégis képes volt a figurát a karrierjében ugródeszkaként használni. És magasra ugrott, ez már most látszik.

Natalie, az eminens egyetemista A házinyuszi című filmből

Valószínűleg egyetértünk abban, hogy A házinyuszi nem a mozitörténet legeredetibb vagy legszellemesebb alkotása, de Natalie szerepéből szerintünk Emma a lehető legtöbbet hozta ki. A túlbuzgó, stréber lány naivitása, aki megpróbál „jó nőként” viselkedni, hogy felkeltse egy srác érdeklődését valószínűleg minden nő számára ismerős, ezért is annyira emberközeli.

A kiszámíthatatlan Wichita a Zombielandből

A zombi apokalipszis idején játszódó történetben a színésznő egy olyan szélhámos karaktert alakít, aki abszurd vicceivel, nagy szájával és kiszámíthatatlan természetével szinte elviszi a hátán az egész mozit. Nem véletlen, hogy a kritikusok a történet abszurditása ellenére is imádták a filmet és a Wichita szerepébe bújt Emma-t, aki egy új oldalát is megcsillogtathatta. Ezen a filmen már egyre inkább érződött, hogy a színésznő többre hivatott egyszerű komika-szerepeknél.

Olive Penderghast alias Könnyű nőcske

Nathaniel Hawthorne A skarlát betű című regénye napjainkban is nagyon aktuális: ha az ember kilóg a sorból, rögtön felkerül rá a bélyeg, nem számít, hogy gyerek vagy felnőtt, netán egy kamasz, aki azért kerül ebbe a helyzetbe, mert segíteni akart egy barátjának. Emma a Könnyű nőcskében (2010) Olive szerepében ösztönösen fakadó természetességgel hozza a bizonytalan tinédzser figuráját, aki száraz, szarkasztikus humorával próbál magabiztosabbnak tűnni. A színésznő ezzel a szereppel tükörképet tartott a középiskolai kasztrendszerek működésének, és talán ez volt karrierjének az a pontja, amikor mindenki meglátta, mennyi potenciál van benne – mi a film megnézése után tűkön ülve vártunk tőle egy mindenki által komolynak titulált szerepet.

Az őrült, dilis szerelmes Hannah szerepében

Emma végre felnőtt, többé már nem félénk kamasz! Viccet félretéve, itt már valóban egy kész nő mosolyog a nézőkre a filmvászonról, aki nem tűri, hogy a vőlegénye semmibe vegye, hiszen mégis csak az esélyegyenlőség korában élünk! Ez volt a színésznő és korábbi címlapsztárunk, Ryan Gosling első közös filmje, de már ekkor egyértelmű volt, hogy tökéletesen működik közöttük a kémia – valószínűleg ennek is köszönhető, hogy Hannah szerepét ennyire kiforrottan tudta alakítani az Őrült, dilis szerelemben (2011).

A segítő Eugenia „Skeeter” Phelanként

A rasszizmusról beszélni sosem egyszerű, pláne nem a 60-as évek Amerikájában, és főleg nem a felső tízezer tagjaként. A segítség című film főszereplője, Skeeter azonban úgy dönt, hogy könyvet ír a fekete bőrű szobalányok valódi mindennapjairól, nem törődve a nyomással, amit a környezete nemtetszése vált ki. Vígjátékokban már bőven bizonyított a színésznő, de ez volt az első alkalom, amikor drámai oldalát is megmutathatta. Ugyan semmilyen díjat nem kapott a szerep megformálásáért – szerintünk járt volna neki a dicsőség –, ezzel az alkotással egyértelműen az A-kategóriás színésznők közé emelkedett.

Kis képregényes kitérő Gwen Stacey-ként

A csodálatos Pókember megjelenése vegyes fogadtatásban részesült, egyesek sokkal jobbnak találták, mint a Tobey Maguire-féle verziót, mások nem. Azonban nem vonhatunk le messzemenő következtetést abból, ha valaki a Marvel-univerzum felkérésére igent mond, hiszen ott van Natalie Portman, aki szintén kivette a részét a Thor-filmekből, de emellett nyert Oscar-díjat is. Visszatérve Emma szerepére: Pókember első igazi szerelmét formálta meg a kétrészes moziban, és ő volt az egyetlen, akit még a kritikusok is méltattak a szerepében. Egyszerre volt a lány a szomszédból, az erős, öngondoskodó és magabiztos nő és az, aki méltó arra, hogy Pókember beavassa a bizalmába. Nem egy Skeeter, de semmiképpen sem nevezhető rossznak az, amit a figurából kihozott.

A problémás Sam a Birdmanből

Már maga a történet sem átlagos, de a film rögzítési technikája is ritkaságszámba ment, ugyanis a jeleneteket kronológiai sorrendben vették fel, így a szereplők ténylegesen az adott szituációra tudtak reflektálni. Ebből Emma csak profitált, a főszereplő lányaként egy nagyon összetett személyiséget alakított, akinek bár sok minden megadatott az életben, legalább ennyi mindent nélkülöznie is kellett – például az apját, aki a saját egóján túl nem törődött mással az életében. Emmának ez a karakter hozta meg az első Oscar-jelölést, de sajnos nem tudta szoborra váltani, pedig ő maga is úgy nyilatkozott, hogy élete legnagyobb szerepe volt. Mi sem gondoljuk ezt másként.

Látnok Sophie a Káprázatos holdvilágban

Ha azt mondjuk Woody Allen, akkor egészen biztos, hogy valami másra, a megszokottól eltérőre számíthatunk, ez a film azonban alulmúlta a várakozásokat. A szakma és a kritikusok túl könnyűnek ítélték a történetet, úgy érezték, nincs mögötte az ízig-vérig Allen-féle mondanivaló, ellenben Emma karizmatikus játékát az egekig magasztalták. Az igazság az, hogy minket is teljesen magával ragadott a kicsit flúgos látnok figurája. Mondhatni sikerült a nézőket meggyőznie arról, hogy tényleg képes akár a szellemekkel is kommunikálni. Ennek megformálásban rejlik az igazi trükk. 😉

Kaliforniai álom Mia-módra

Elérkeztünk a listánk végéhez és Emma Stone karrierjének jelenlegi csúcspontjához, a Kaliforniai álomhoz, melyet jelenleg is vetítenek a magyar mozik. A történet szerint Mia, a feltörekvő színésznő mindent megtesz azért, hogy hollywoodi karrierről szőtt álmait megvalósítsa, sőt, ehhez partnert is talál Ryan Gosling személyében. A sikert azonban nem adják ingyen, és a lány választás elé kerül. Vajon mennyit hajlandó feláldozni az áhított céljáért? Érdekes párhuzam, ha belegondolunk, Emma valószínűleg a saját karrierje során is megtapasztalta, mennyi lemondással jár, ha előrébb akar jutni. Hogy ennek, vagy tehetségének köszönhető, hogy Mia keserédes figurája kiemelkedőre sikerült, azt nem tudjuk – bár gyanítjuk, hogy mindkettő közrejátszott – az biztos, hogy magyar idő szerint február 27-én hajnalban, mi nagyon fogunk drukkolni, hogy elnyerje élete első arany szobrocskáját. A karakterfejlődése alapján abszolút megérdemelné.

