Élettörténet: Vomberg Frigyes, a Bocus d'Or sikercsapatának coach-a

Az eredmény és a tempó is lenyűgöző, ahogy a magyar gasztronómia helyet szerzett magának a világ élvonalában. A mostani negyedik helyben, a különdíjban és az egész folyamatban jelentős része van Vomberg Frigyes séfnek, aki a sikercsapat coach-a volt Budapesten és Lyonban is.

Senki se gondolja, hogy könnyű dolguk volt azoknak, akik a magyar gasztronómia világszínvonalra emelését vették a fejükbe. A régi rutinok, az elavult receptúrák és technikák, a megfelelő oktatás és nyersanyag hiányán kellett átverekedniük magukat, és a problémák jó része még a gyarapodó Michelin-csillagok idején is létezik.

Vomberg Frigyes a kezdetektől tagja volt a Magyar Gasztronómiai Egyesületnek, annak a csapatnak, akik elkezdtek a megújításon gondolkodni. Amikor 2004-ben Tokajban járt a szakácslegenda, Paul Bocuse, a neki szervezett örömfőzésben Vomberg Frigyes is részt vett. Lecsópürés gerslis libamájjal… A következő évben jutott ki először a Bocuse d’Orra, Lyonba, és sírni lett volna kedve, látva a lemaradásunkat. Hazajőve ő is benne volt a csapatban, amely a két új melegkonyhás versenyt megszervezte, akkor már Széll Tamás is feltűnt a színen, vagyis elkezdődött a nagy menetelés.

– Nemcsak az éttermekről kell beszélni, hanem a családok értékrendjéről is. A gasztronómia a kultúra része, és ezen a téren még nagy bajok vannak. A magyarok többsége azt keresi, ami olcsó, sok és nagy, márpedig akkor is tudni kellene, mi a minőségi étel, ha valaki éppen nem tudja megfizetni. Muszáj emelni az általános igényszintet. Arról nem is beszélve, hogy meg kellene nézni azt is, ki mennyit dob a szemétbe a maradékból. Az iskolákban sem tanulnak főzni a gyerekek, régen a gyakorlati foglalkozás nevű órán ezt még megtették. Mi elhagytuk, a skandináv országokban pedig bevezették.

GYÖKEREK, ALAPOK

Vagyunk néhányan, akiknek nehezére esik elképzelni, hogy a nem túl változatos anyagokból dolgozó skandináv konyha hogyan volt képes a világ élvonalába kerülni. Vomberg Frigyes szerint semmi csoda nincs benne, egyszerűen a hagyományaikra építenek, és a saját alapanyagaikat használják. Márpedig manapság ezzel lehet sikert elérni.

– Leszúrják a körzőt, és ami az ötven kilométeres körön kívül terem, már nem jöhet. Van olyan híres konyha, ahol olívát sem használnak éppen ezért.

Ehhez képest a magyar éttermek még mindig döntően külföldön vásárolnak, mert itthon nincs megfelelő minőségű és mennyiségű krumpli, hagyma, paradicsom, csirke stb. A Bocuse d’Or sikere után most ennek megteremtésén kell dolgozni, hiszen ez az árakat is befolyásolja. Mert a többivel jól állunk. A magyar konyhának csodás tradíciói vannak, erős a karaktere, és a fiatal szakácsok is látják már, hogy van itt lehetőség bőven.

Szöveg: Hulej Emese

Fotó: Fekete Antonio, Design Food