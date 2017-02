Aki végigette a világot – Közeli Jókuti Andrással

– Tud erre a felkérésre racionálisan nézni? Meg tudja magyarázni, miért kapta a feladatot? Kizárólag Jókuti Andrásnak szól az elismerés, vagy a döntésbe belejátszottak más szempontok is?

– Inkább az a kérdés, akarok-e most racionális lenni, számomra ugyanis a Bocuse d’Or erősen emocionális téma. Régóta követem a versenyt, rendszeresen írtam róla a blogomra beszámolókat akkor is, amikor nem volt magyar induló. A műsorvezetőit is évek óta csodálom, Vincent Ferniot számomra igazi ikon. Tökéletes francia karakter hetyke kis bajusszal, pont úgy néz ki, mintha egy francia vígjátékból lépett volna elő, s az elmúlt évtizedekben a francia gasztroműsorok többségét ő vezette. Tisztában vagyok vele, persze, az, hogy rám bízták idén a műsorvezetést, nem az én egyedüli sikerem, ami nem is baj. Lehúztam a vízilabdában harminc évet, úgyhogy tudom, mi az a csapatjáték.

– A Budapesten megrendezett európai döntőt Mautner Zsófival együtt vezették. Nem ütött egy apró rést sem a barátságukon, hogy Lyonba már egyedül utazik?

– Nem, dehogyis. Egyrészt ettől barátság egy barátság, másrészt Zsófi jóval kevésbé extrovertált, és abszolút nem vágyott erre. Budapesten az én kérésemre vezettük együtt a műsort, összeszokott párosként és régi barátokként, erre a bizalmi viszonyra fel lehetett építeni azt a szereposztást, hogy én voltam az őrültebb kettőnk közül. Tudtam, hogy számíthatok arra, Zsófi adja mögém a nyugodt hátteret, nélküle nem is vállaltam volna a műsorban annyi kockázatot. Én a budapesti versenyen kerültem képbe a franciáknál, itt figyeltek fel rám. Az itthoni szervezés nagyon jól sikerült, s ebbe beleértem nemcsak a Magyar Bocuse d’Or Akadémia teljesítményét, hanem a magyar szurkolók által teremtett hangulatot is. És nem mellesleg benne volt ebben Széll Tamás és a magyar csapat is, akik megnyerték az európai döntőt.

– Annak idején bejutott a lyoni Bocuse Intézet intenzív főzőkurzusára, ahol összesen tíz hely van. Ez nem játszott szerepet a mostani döntésben?

– Szerintem erről nem is tudtak, hiszen ez már évekkel ezelőtt történt, és nincs összefüggés a két esemény között. De hogy oda bejussak, az is az erős frankofil vonzalmamból és a francia gasztronómia iránti szenvedélyemből fakadt.

– Ezek szerint nemcsak eszik, de főz is?

– Szeretek főzni a saját szórakoztatásomra, néha egy-egy receptet közre is adok az utazásaim során összegyűjtött kedvenceim közül, de nem ez a fő tevékenységem a világ felé. Egyrészt sok receptblog van, másrészt akkor főzök, ha kedvem van. A Bocuse Intézetbe se azért jelentkeztem, hogy jobban tudjak főzni, hanem hogy jobban értsem, mi történik egy profi konyhán, és az étel, ami hozzám eljut, milyen technológiák és gondolkodás mentén készült. A Costes konyhájára is azért mentem el egy hétre fizetés nélküli gyakornoknak, hogy jobban értsem, mit eszek, milyen a munkamegosztás a konyhában, és hogyan épül fel ott a munka.

– Giles Coren, a The Times étteremkritikusa azt mondja viccesen, hogy a főzés a szolgáknak való, nem a gentlemaneknek. S mivel neki nincsenek szolgái, kénytelen elmenni olyan helyekre, ahol kiszolgálja valaki. Élesen elkülönül a két tábor: azok, akik főznek, és azok, akik esznek?

– Én egyértelműen az evők táborát erősítem, de más attitűddel tekintek a főzésre, mint az angol úriember.

Fine diningról, világevésről, utazásról és családról is szó esik az interjú folytatásában, melyet a Nők Lapja 2017/7. számában olvashattok végig.

Szöveg: Oravecz Éva Csilla

Fotó: Körmendi Imre