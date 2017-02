Jamie Oliver, aki megfőzte az egész világot

Két kötődésem van Jamie Oliverhez, és egyik sem gasztronómiai, de talán nem is baj, Jamie főztjéről írtak már annyit mások… Az első, hogy amikor bizonytalan kismamakánt az első fiamat vártam, a barátnőm a kezembe nyomott egy könyvet, amit a sztárséf felesége, Jools írt. Tíz évvel ezelőtt meglepett, hogy egy ismert ember hozzátartozója ilyen őszintén és részletesen számol be a gyerekvállalásuk körüli nehézségekről. Arról, milyen az, amikor valaki csak várja hónapról hónapra, hogy végre pozitív legyen az a teszt, aztán a korai terhesség esetleges veszélyeiről, az egymás után gyorsan érkező két kislány körüli őrületről, ami őt ugyanúgy aggodalommal vagy boldogsággal töltötte el, mint bármelyik más nőt. Akkor nagyon megszerettem Jools Olivert, és megtanultam tőle, milyen praktikus jégkockatartóban lefagyasztani a turmixolt babaételt.

A másik, hogy az Oliver házaspár volt az első két híres ember, akiket elkezdtem követni a pár éve betört Instagramon. Hétköznapi életük apróbb rezzenéseit inkább Jools osztja meg az oldalán, Jamie pedig azzal szórakoztat, hogy akár a villamoson is (nyálcsorgatva) végignézhetem, miként dob össze tíz másodperc alatt egy francia lecsót vagy egy zöld smoothie-t. Hogyan? Hát, abszolút természetesen – remélem, hogy ez nem valamiféle reklámfogás, de ennek a két embernek az élete, a munkája számomra annyira természetesnek tűnik. Huszonhárom éve barátok, tizenhat éve házasok, úgyhogy szerintem indokolt, ha ebben a cikkben tekintélyes hely jut a feleségnek is. Főleg, hogy gondolom, erős idegzet kell ahhoz, hogy ezt a túlpörgött pasit tolerálni tudja egy nő, de az utóbbi évek tanúsága szerint működik kettőjük szövetsége. Ehhez biztos az is hozzájárul, hogy Jools megérti a munkamániát, merthogy Jamie állítólag mostanában kezdett átállni a háromórásról a hatórás alvásra. Azt nézve, micsoda karriert hozott össze A pucér szakács címmel futó, első tévéműsora óta, amely 1999-ben került adásba, ezen nem csodálkozhatunk. Ráadásul még az öt gyereknek is bele kellett férnie az idejébe…

HALÁL A PORLEVESRE!

Jamie tavalyelőtt töltötte be a negyvenet, és születésnapjára nem kis meglepetéssel készültek munkatársai. Egy meetingre maga Darth Vader kopogtatott be a tárgyalójába, és kérte a Star Wars-rajongó szakácsot, hogy tartson vele. A sötét nagyúr katonái kíséretében vezette át Jamie-t az irodaházukból az éttermükbe – az úton pedig végig a kollégák álltak transzparensekkel, papírtortákkal, gospelkórussal, és végül a családdal, meg egy nagy-nagy tortával. Oliver könnyekig hatódott az ünnepségtől. Ebből a produkcióból egyrészt leszűrhető, hogy munkatársai kedvelik, másrészt, hogy jó sokan vannak. Merthogy ez a srác a tévéből sok mindennel foglalkozik.

…

Szöveg: Szigeti Hajni

Fotó: Paul Stuart