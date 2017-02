Gyereket egyedül, közel a negyvenhez?

Valójában alig tudunk róluk valamit. Nincs önálló kutatás erről az élethelyzetről, nem tudjuk, pontosan hányan vannak, növekszik-e a számuk, és egyáltalán beszélhetünk-e arról, hogy ez egy új társadalmi jelenség. Nincsenek pontos fogalmaink sem a megnevezésükre, negyvenhez közel ugyanis már csak besorolásukat tekintve „lányok”, életkoruk szerint korántsem. Akikkel találkoztam, már túl voltak néhány hosszú kapcsolaton, munkájuk volt, otthonuk, biztos egzisztenciájuk. Egyvalami hiányzott, a társ, akivel közösen vághatnának bele a gyerekvállalás csöppet sem könnyű feladatába. És még valami, ami talán még ennél is fontosabb: a hit abban, hogy ez a társ egyszer csak betoppan.

GYEREK, KAPCSOLAT NÉLKÜL

Anna, nevezzük így, negyvenöt éves, a kislánya születésekor éppen negyven volt, vagyis tényleg nem volt már ideje várni a nagybetűs igazira.

– A harmincas éveim közepén jártam – meséli –, amikor elkezdtem keresni a gyerekem apját. Akkor már túl voltam több hosszabb kapcsolaton, és mivel a korábbiak is mind szakítással végződtek, úgy éreztem, nagy valószínűséggel egy későbbinek is ez lesz a sorsa. Úgy gondoltam, ha még össze is találkozom valakivel, akibe bele tudok szeretni, kicsi az esélye, hogy az a férfi mellettem akar maradni, elvesz feleségül és még gyereket is akar tőlem, aki aztán meg is fogan. De ha még így is történne, valószínűleg akkor is elválunk, hiszen én már láttam, hogyan működöm egy kapcsolatban. A gyerek számára pedig a válás a lehető legborzasztóbb, ami történhet. Én ezt gyerekként átéltem, egyáltalán nem kívántam a sajátomnak. Ugyanakkor az édesanyám nagyszerű nő volt, szinte egyedül nevelt fel bennünket a bátyámmal, az apám ugyanis, aki vidéken dolgozott, gyakorlatilag nem volt jelen a hétköznapokban. Így azt láttam, hogy ezt meg lehet csinálni egyedül is, nem kell hozzá feltétlenül férfi ! Harmincöt évesen tomboltak bennem a hormonok, nagyon csinos voltam, minden nap eljártam szórakozni, de már nem a nagy őt kerestem, hanem azt a férfi t, aki a gyerekem apja lesz. Nem akartam férjhez menni, még csak kapcsolatot sem, csak gyereket! És akkor ráakadtam Tamásra, aki külföldön dolgozott, megvolt köztünk a kölcsönös vonzódás, a szimpátia, de ennél többet egyikünk sem akart. Már három éve ismertük egymást, amikor úgy éreztem, elkezdett ketyegni az a bizonyos biológiai óra, és akkor megbeszéltük, hogy legyen baba. Szerencsénk volt, mert nagyon hamar megfogant. Tamással megállapodtunk, hogy nem várok tőle semmilyen segítséget, akkor jön és megy, amikor ő szeretne. Anyagilag viszont azóta is támogat. Ez óriási segítség, mert egyébként, különösen az első időkben, egyáltalán nem tudtam volna fenntartani magunkat. Így mégsem vagyok teljesen magamra hagyatva, ami csak tovább bonyolítja a státuszomat. A gyereknevelés maga azonban minden örömével és terhével rám hárult, gyakorlatilag nincs segítségem, ezért a legeslegjobban a nagymamák hiányoznak. Az édesanyám már meghalt, az apai nagymama pedig nagyon idős, és vidéken él. Ő az, aki sérelmezte, hogy házasság nélkül született unokája. Valójában Tamás is összezavarodott a kislány születésekor, saját bevallása szerint nehezen dolgozta fel, hogy apa lett. Hirtelen egy újabb kapcsolatba is belebonyolódott, a barátnője pedig a féltékenységével megmérgezte az első hónapok örömét. Hiába voltam én biztos abban, hogy Tamás számomra csak a kislányom apja és semmi több. A másik nehézséget az a fajta lelkiismeret-furdalás okozta, hogy nem tudtam megadni a gyerekemnek, hogy teljes családban nőjön fel. Ez a rossz érzésem azonban, ahogy az idő telik, egyre inkább csökken, körülöttem ugyanis egyre több ismerősöm kapcsolata bomlik fel.

KIÁBRÁNDULTSÁG

– Rossz minták öröklődtek át erre a generációra – vélekedik Víg Sára gyermekpszichológus. – A terápiás üléseken gyakorta tapasztaljuk, mennyire követjük a szüleink mintáját. Ha egy lány azt látta, hogy az anyja jól helytállt egyedül, akkor öntudatlanul is követheti ezt a mintát. Nagyon sok családból hiányzott valamiért az apa, és ez azt az üzenetet hordozza, hogy nehezen, küzdelmesen ugyan, de egyedül is lehetséges gyereket nevelni. A válások nagy száma miatt pedig él egy kiábrándultság a „család” koncepciójából. Egyre kevesebben hisznek benne, hiszen látták a szüleik sikertelen házasságát, és nap mint nap szembesülnek az ismerősök, barátok kapcsolatainak szétesésével. Ezért nemcsak a gyerekvállalás időpontja tolódott ki, hanem az is, amikor valaki igent mond a társára.

…

