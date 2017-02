Ínycsiklandó videók Jamie Olivertől, amiket látni kell

Séf, üzletember, édesapa és a héten a Nők Lapja címlapsztárja is. Életéről Szigeti Hajni írt étvágyhozó cikket a lapba, most pedig szintén ő ajánlja Jamie és felesége, Jools legjobb videóit.

A müzlikeverék

Hogy lehet ekkora átéléssel beszélni egy egyszerű müzlikeverékről, amit az ember magának állíthat össze? Nem tudom, szerintem erre csak Jamie Oliver képes. Kedvencem, ahogy a legújabb, Superfood című könyvét tölcsérnek használva beletölti a granolát egy üvegbe. Egyébként én speciel nem reggelinek, hanem vacsorának szoktam enni, kefirrel.

A szeletelés mestere

Mindig szeretem nézni, ahogy egy szakács/konyhában ügyes egyén szeletel. Azaz ezekkel a nehéz és éles késekkel úgy bánik, mint egy bűvész. Jamie Oliver ebben a videóban azt mutatja be, hogyan dob össze tényleg percek alatt egy tésztaételt – amiben mondjuk komoly szerepe van annak a sebességnek, amellyel képes zöldséget aprítani. Nem csoda, hogy a tanulók leesett állal nézik, és nem mellesleg azért is, mert annyi idő alatt készít vacsorát, amennyi egy pizzarendelés leadásához is kevés lenne.

Palacsinta Jamie-módra

Ez egy nagyon régi videó, a két legnagyobb lány még egészen kicsi, és palacsintát sütnek az apjukkal. Szerintem az a legjobb, amikor Jamie – tipikus férfi módján – a lányokat kérdezgeti:

Jamie: Ki a jobb szakács, apa vagy anya? Ne felejtsétek el, hogy apa nagyon jóban van a Mikulással.

Lányok: Nem tudjuk.

Jamie: Muszáj választanotok. Ki csinál jobb sütiket?

Lányok: Teeee.

Jamie: Ki csinálja a legjobb tésztákat?

Lányok: Teee.

Jamie: Ki készíti a legjobb tojást?

Lányok: Mami.

Jamie: Miiii?

Főszerepben Jools Oliver

És akkor, hogy ne csak Jamie, hanem a felesége, Jools is szerepeljen, nézzünk egy családi videót, amelyben ő és Buddy sütit sütnek. Nem tipikus főzős műsor-jelenet, amikor a hűtőből előkerül egy gumikígyó. Ezt valószínűleg Buddy rejtette oda korábban, mert boldog mosollyal rántja elő – ahelyett, hogy a lefagyasztott keksz-kígyót venné ki. Szerencsére az is ott bújik, és milyen praktikus ötlet lefagyasztani a tésztát, hogy aztán bármikor gyorsan szeletelhessük, és bedobhassuk a sütőbe. Öt gyerek mellett biztos gyakran merül fel az úgy-ennék-egy-kis-sütit-probléma.

A pucér szakács másik arca

Ez egy igazi hülyéskedés Jamie Oliver és Taylor Swift között, de hogy ne csak a főzésről essen szó, lássuk a pucér szakács másik arcát is: ne ijedjetek meg, ebben a videóban énekelni és táncolni fog. Neki ez belefér. Ahogy az is, hogy Taylor képtelen megjegyezni a nevét.

Szöveg: Szigeti Hajni, S. R.

Nyitókép: youtube.com/JamieOliver