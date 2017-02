Élettörténet: Bihari Viki, akinek film készült az életéből

Ön nem ismeri Vikut? Szegény ember. Üsse be gyorsan a keresőbe, keressen rá a Facebookon, időt és fáradságot ne kíméljen! Meg fogja jutalmazni a sors. Elmondjam, mi fog történni önnel? Úgysem hiszi el: ön nevetni fog.

Itt valami nagyon tiszta történetről van szó Vikuval kapcsolatban. Olvasson bele a blogjába, szívből fog nevetni, világosság és tisztaság költözik majd az ön lelkébe néhány pillanatra. Viku közel fog menni önhöz, a szemébe fog nézni, ön pedig megadja magát, ölbe teszi a kezét, és a lelkét kitárja a derű előtt. Ez a derű ártatlan. Akkor is, ha éppen veszettül káromkodik. Menjen, nézze meg Viku filmjét, olvassa el a bejegyzéseit, a könyvét, járjon utána, melyik városban stand-upol. Derűt árul, semmi más célja a munkájával, az egész létezésével nincsen. Olyan derűt, amit napi adagokban kellene felírni mindenkinek. Ez a fajta humor valamiféle spirituális elegancia, szívből jövő emlékeztető, hogy nem vagyunk a körülményeink rabjai.

RÁNTOTT HÚS MINT SZERETETNYELV

Bihari Viki, vagyis Viku, ahogyan az internet népe ismeri, egy bloggerlány. Talán találkozott már a nevével a közösségi oldalakon, hatvanezer ember követi és osztja meg a bejegyzéseit, gyakorlatilag lehetetlen nem találkozni vele. Blogíráshoz végeredményben nagyon kevés kell: egy laptop, egy író és egy élmény. A blogger egyénisége, lelke, idegzete alján lappang az az élmény, amelyet végzetes és megmásíthatatlan formában meg kell osztania az olvasóival. Az dönti el, hogy őszinte-e a hangja, hogy hallgat-e erre az élményre. Minden más esetben lehet a blog szórakoztató, sikeres, jópofa, csak éppen nem éri el a blogolvasó lelkét.

Mi történik ebben a Tékasztorik című blogban, amely annyi emberre hatott, hogy színes, szélesvásznú mozifilm is készült belőle?

Egy negyvenedik születésnapjához viharos sebességgel közeledő fiatal nő az egyik leglehetetlenebb emberi vállalkozásba kezd: megpróbál békét kötni önmagával.

Egy hétköznapi lány, aki egy videotékában dolgozik, és még csak közelébe se került soha a tökéletességnek, viszont olyan módszerrel éli az életét, amit manapság nem nevezhetünk általánosnak.

Tudatában van saját gyengeségeinek, és a nyilvánosság előtt, napról napra dokumentálva, belső harcot vív velük, majd a pokoljárásból újfajta önbecsüléssel bukkan elő.

„Csontvelőig ható szarkazmusom, amellyel magamat is savazom állandóan, jó alap volt Viku karakteréhez. Megszerették. Nem ötvenkilós topmodell vagyok, akivel senki sem tud azonosulni, hanem az átlag, szerencsétlen, randikat elbaltázó véglény, aki nem tudja, hogy mi van.”

Akár ön is, én is lehetnék, mert elméletileg mindannyiunkban ott lapul az erő, hogy a saját hülyeségeinkkel vívott küzdelem révén építsük a jellemünket, formáljuk a sorsunkat. Amikor Vikire gondolnak, akivel éppen ki van plakátolva a város és találkozni lehet vele a mozikban, akkor ne az jusson eszükbe, hogy ennek a lánynak aztán bejött az élet, elkezdett blogot írni, most meg Görbe Nórával, Csuja Imrével főszerepet játszik egy filmben. Hanem arra gondoljanak, hogy ki volt ő.

„Egy vasútközlekedési szakközépiskola BKV-tagozatos osztályába jártam. Kettesre érettségiztem. Teljesen hidegen hagyott a közlekedés, de ez volt az egyetlen hely, ahová felvettek, mert nem tanultam. Én voltam a lány, aki nyilvánvalóan nem viszi semmire…”

…

Nők Lapja 2017/6.

Szöveg: Vass Virág

Fotó: Hajdú D. András