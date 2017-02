Fiatal lány tehetős urat keres - A megegyezéses alapú kapcsolat nyomában (18+)

„A megegyezéses alapú kapcsolat lényege, hogy egy fiatal, kellemes lány vagy fi ú időt tölt egy idősebb, tehetős úrral vagy hölggyel, és cserébe élvezi partnere nagylelkűségét.” Ma már kifejezetten erre specializálódott társkereső oldal is létezik Magyarországon. Regisztráltam, álnéven, „Sugar Baby”-ként, és érdekes levelezésekbe bonyolódtam. Dobray Sarolta riportja.

„Sugar Daddy” (tehetős, idősebb férfi – a szerk.). Először Amerikába szakadt, mámoros életű barátnőmtől hallottam ezt a kifejezést, úgy tíz évvel ezelőtt. „Ilyen öreg pasi, tudod, nagyon gazdag, kicsit ráncos, de azért cuki, meg szeret. Szexelni meg alig kell vele, mert már nem is tud.” Kifizette barátnőm lakbérét, a Guccikat, röpködtek Malibuba, kaszinóba jártak. Gondolkodtam akkor, hogyan is kell ezt most értékelni. Ki használ kit? Ki a megalázó és ki a megalázott? Vagy íme a sokat áhított win-win szituáció, ahol mindenki nyer, mindenki megkapja, amit akar, és kész?

Külföldi Sugar Daddy-keresőoldalak már jó ideje léteznek. Az egyik legnépszerűbb és legelső ilyennek, a seekingarrangement.com-nak több millió regisztrált tagja van, és ez a szám egyre csak emelkedik. Ősrégi dinamika: gazdag, idősebb, de nem jóképű – vagy akár jóképű, mindegy is – pasi igyekszik összekapcsolódni így vagy úgy nála jóval fiatalabb, kevésbé jómódú, de annál szebb, szexibb nővel, és fordítva. Mindezt a problémamentes, kellemes, kölcsönös jövedelmezőség kissé földhözragadt reményében.

AZ IFJÚSÁG TÜZE

Gondoltam, megnézem, hogy megy ez kicsiben, vagy mondjuk így: „magyarban”. Nálunk is több társkereső szakosodott már a „kölcsönösen jövedelmező” kapcsolatokra, tehát igény, úgy néz ki, van ilyesmire itt is. Az oldal amúgy számos igen praktikus információval látja el a kezdőket, már ha valóban komolyan gondolják a dolgot. A leendő Sugar Daddyket a következő lényegre töréssel szólítja meg:

„Sikeres, beérkezett ember vagy, tele tervekkel? Csinos, intelligens, szórakozni szerető fiatal partnert keresel, akivel kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakítanál ki? Szívesen élveznéd egy olyan nő társaságát, akiben még megvan az ifjúság tüze, a lelkesedés, az újdonságokra szomjazás, és akinek energiájától te is felfrissülhetsz, időd azonban nincs a személyes ismerkedésre? Nem szeretnél munkahelyi flörtbe bonyolódni, és még nem találkoztál olyan fiatal nővel, aki megfelelne elképzeléseidnek? Diszkrét barátnőre vágysz, aki megérti, hogy a kapcsolatotok milyen határok között működhet? Szívesen segítenéd és kényeztetnéd őt, szívesen mutatnál neki többet a világból? Akkor itt a helyed!”

Egyértelmű megfogalmazás, egyszerű is, mint a pofon. De vajon kik azok a hús-vér férfiak, akikre rátör a felismerés, hogy éppen erre van szükségük, és az ő leendő Sugar Babyjüket egy internetes társkeresőn akarják megtalálni? Hogyan viszonyulnak ezekhez a nőkhöz, lányokhoz, akik felvállaltan csak – na jó, elsősorban – a pénzükre mennek? Miért nem escort-lányokat keresnek inkább, vagy luxuskurvát? Vagy mindezek között nagy az átfedés, és elmosódnak a határok? Mit adunk el miért?

…

Hogy megtudja, kolléganőnk álnéven regisztrált egy ilyen jellegű hazai társkereső oldalra. Tapasztalatait a riport folytatásában, a Nők Lapja 2017/6. lapszámában olvashatjátok el.

Szöveg: Dobray Sarolta

Illusztráció: Getty Images