„Anyám vágyának meghosszabbítása voltam” – Spitzer Gyöngyi mesél édesanyjáról

– Mennyire követi az életed alakulását édesanyád?

– Annyira, hogy minden, rólam szóló írást elolvas és gyűjt, minden tévés szereplésemet nézi, sőt utána véleményt mond róla. Múltkor még ki se léptem az egyik kereskedelmi csatorna kapuján, amikor már csörgött a mobilom, és anyám csicsergett benne: „Jól van, Gyöngyikém, ez a ruha nagyon jól állt, és helyesen tetted, hogy feltetted kontyba a hajad, kibontva is jó, de így feltűzve még inkább tetszik…”, és így tovább. Hetente többször felhívom, és időnként elmegyünk kettesben kirándulni, persze csak módjával, mert már hetvenöt éves, és itt fáj, ott fáj, de nagyon bensőségesen tudunk ilyenkor beszélgetni. Anyámnak mindig is én voltam a lelki támasza, már kisgyerekként megosztotta velem minden búját-baját.

– A könyveidet is elolvassa?

– Hogyne! Az Öngyógyító könyvből Hajdúnánáson rendszeresen felolvas azoknak, akik megfordulnak nála. Anyámról tudni kell, hogy a város „Big Mother”-je, óriási a gondoskodás-szükséglete, kitaníttatott két árvát, támogat egy csomó rászorulót, volt, hogy hajléktalan vagy haldokló öreg lakott nála, de volt egy fűtéssel nem rendelkező Margit nénink is tizenhat évig. Ma is látom a kezét, ahogy gyerekkoromban vékonyra felszeleteli a hitlerszalonnát – az egy olcsó tömblekvár –, és kiporciózza: ezt ide visszük, ezt oda… Tőle örököltem a szociális érzékenységemet és a nagy szívemet. Mert én is nagyon gondoskodó vagyok.

– A színpadi képességeidről ne felejtkezzünk el!

– Az ám! Anyám (és a húga) Debrecen legszebb lányai voltak. Anyám gyönyörűen szavalt verseket, tagja volt annak a József Attila Színpadnak, amelynek többek közt Kapás Dezső és Latinovits Zoltán is. Sajnos azonban abban az időben vidéken a színésznőkről még élt az az előítélet, hogy feslett életűek – és akkor még finoman fogalmaztam –, anyámban pedig sajnos nem volt annyi erő, hogy megküzdjön az álmaiért. Végül öt gyermeket szült, és háztartásbeliként élte le az életét. Rengeteget szavalt nekem gyerekkoromban! Rendkívül fogékonynak bizonyultam, már hatévesen egy ültömben elolvastam Weöres Sándor Bóbita című verseskötetét. Akkor határoztam el, hogy színésznő leszek. Csak utólag, harminc körül jöttem rá, hogy anyám vágyainak a meghosszabbítása voltam. Hatalmas tanítás számomra a sorsa: kapott tehetséget, de nem kapott hozzá ambíciót! Márpedig a tehetség ambíció és szorgalom nélkül csak teherség. Tanúja voltam, mennyit szenvedett attól, hogy nem tudja kiadni magából mindazt, ami feszíti, végignéztem egy idegösszeroppanását is, amiből csak nagyon nehezen tudott felépülni. Mindezt gyerekként.

– Tudtál neki segíteni?

– Olyannyira, hogy amikor a két kisebbik testvérem megszületett, másfél évig moziba se mehettem el, mert folyton rájuk kellett vigyáznom. Tizenéves koromtól nem győztem irigykedni a napközisekre, mert ők tovább bandázhattak ebéd után a suliban. Hamar fel kellett nőnöm…

