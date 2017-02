Van kiút a gyerekszegénységből! - A Nők Lapja új cikksorozata

Találhatunk számokat arra nézve, hogy kik és hányan szegények ma Magyarországon. A statisztikák fölött vívott számháború folyamatosan tart, hiszen ki így számol és készít kimutatást, ki úgy, a lényeg, hogy a mondandóját alátámassza. „Szegény!” – mondjuk a hajléktalanra, aki az utcán tölti az éjszakát, a barátunkra, akiről megtudtuk, hogy beteg lett, de arra is, aki elvesztette a munkáját, meg akinek a számok szerint kevesebbje van, mint a többségnek, vagy a létminimum alatt él. A szegény szó jelentésének annyi értelmezési módja lehet, mint a szegények megszámlálására irányuló módszereknek. Tény, hogy tudnunk kell a számokat ahhoz, hogy döntéseket hozhassunk, de vannak, akiknek a mateknál fontosabbak a tettek. Az, hogy ha egy szegény gyerek is van, annak segíteni kell. A Nők Lapja és az Ökumenikus Segélyszervezet most induló együttműködésének lényege is ez: az olvasók közreműködésével konkrét segítséget nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik más kapaszkodóra nem nagyon számíthatnak.

AZ UZSORÁS HŰTŐJE

Mit jelent az, hogy egy gyerek szegény? Például, hogy éhes. Nem csak ebéd előtt. A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2015-ben publikált közös tanulmánya szerint hazánkban közel ötvenezer gyerek éhezik mindennap. Kétszázezerre becsülik azon kiskorúak számát, akik „csak” időszakosan nem jutnak elegendő élelemhez, ők a kríziséhezők. Nem folyamatosan éheznek, hanem bizonyos időszakokban, rendszerint hétvégén és az iskolai, óvodai szünetekben, illetve a hónap végén, amikor a családnak már nincs pénze élelmiszerre. Ha egy gyerek éhezik, nem tud koncentrálni, fájdalmat érez, könnyebben betegszik meg, ingerlékeny, társaival, tanáraival agresszívvá vagy passzívvá válhat, motiválatlan. Hiába ad az önkormányzat ételcsomagot a gyerekeknek, ha nem mennek el érte, mert sokat kellene gyalogolni a hidegben, vagy elmegy érte a szülő, aki hazafelé meg is eszi, hiszen ő is éhes.

Ezek a családok többnyire olyan otthonokban élnek, ahol nincs áram- vagy gázszolgáltatás, nincs tűzhely, nincsenek edények, így főzni akkor sem tudnának, ha lenne alapanyaguk. Kenyér, tészta, krumpli a leggyakoribb menü, a zöldségek, gyümölcsök legtöbbjét nem ismerik, így meg sem eszik a „reformmenzán”, hiába kerül eléjük. Annál inkább az édes péksüteményeket, a csipszeket, az energiaitalokat – ezek kerülnek ugyanis a szüleik kosarába, ha néha pénz áll a házhoz. Miért nem brokkolit és húst vesznek inkább? Mert egyrészt valószínűleg ugyanezt látták anno a saját szüleiktől, nem szempont számukra az egészséges étkezés, nem tanulták meg beosztani a pénzt, nem tudnak abban gondolkodni, hogy mi lesz a jövő héten, és ahhoz, hogy az ő gyerekeik ne ugyanilyenek legyenek majd, komoly szemléletformálás, az új minták beépülése szükségeltetne. Másrészt számukra ezeket megvenni „státuszszimbólum”, ilyenkor azt érezhetik, megengedhetik maguknak, olyanok, mint a „többiek” – még ha adott esetben az uzsorás hűtőjéből is érkezik az étel, a bolti ár háromszorosáért, súlyos adósságokba verve a családot. Miért gondolkodnak a mélyszegénységben élők így? Mert a szegénység stigma, ami ellen hárítással lehet védekezni. Az biztos, hogy szegénynek lenni szégyenérzettel, önértékelési zavarral, bezárkózással, depresszióval járhat együtt, ami tovább növeli a társadalmi rétegek közti különbséget, mélyíti a meglévő negatív spirált. Kutatók egyeznek meg abban, hogy a nyomor (talán már egyértelmű, hogy itt nem a „tisztes szegénységről” beszélünk) alapvetően megváltoztathatja az emberek életstílusát, normáit, viselkedését. Ez egy szélsőséges helyzet, amely speciális túlélési stratégiákat követel: ilyen például az előrelátás és a tervezés hiánya, ami a külvilág számára inkább lustaságnak, felelőtlenségnek tűnik. Aki ezt a szélsőséges helyzetet éli, annak viszont egyrészt lehetővé teszi, hogy életben maradjon, másrészt gátolja abban, hogy a helyzetből kiléphessen. Hiszen ha reálisan átlátná, miként él, valószínűleg úgy érezné, teljesen felesleges reggelente felkelnie. Ám ugyanezen ok miatt, mivel nem érzi, milyen negatív spirálban van benne, nem is akar tenni ellene, nem gondolkozik a kilépési lehetőségeken.

ÉTEL, OTTHON, ESÉLY

A szégyen- és éhségérzetet tehát biztosan ismerik a szegény gyerekek, de mit nem ismernek még? Mivel közülük rengetegen élnek olyan lakásban, ahol nincs fürdőszoba vagy vécé, számtalan helyen víz sem, az óvodában vagy az iskolában találkoznak először mosdókagylóval, angolvécével – nem meglepő, hogy nem értik, mire valók.

…

A cikk folytatásában – a Nők Lapja 2017/6. számában – szó esik további ismeretek hiányáról, okokról és arról, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet milyen módon segít a rászorulókon.

Szöveg: Szigeti Hajni

Illusztráció: iStock