7 szívbemarkoló film, amiben elmarad a happy end

Attól függetlenül, hogy Hollywood rajong a happy endért, a való életben a boldog vég nem mindig olyan magától értetődő, mint a legtöbb forgatókönyvíró fejében. Bár a filmek nyolcvan százaléka vidám véget ér, a maradék húsz olykor mégis sokkal nagyobb érzelmi töltettel bír. Ilyen alkotásokból válogattunk most.

Audrey Hepburn egyik legemlékezetesebb alakításában a gyönyörű Anne-t, egy távoli ország uralkodónőjét játssza, aki belefárad abba, hogy állandóan szigorú szabályok közé szorítva élje az életét. Római látogatása során enyhe hisztériás rohamot kap, az orvosok pedig nyugtatókat adnak neki, hogy pihenni tudjon. A hercegnő azonban mást vesz a fejébe: elindul az éjszakába, hogy végre egyszer mulathasson. Kalandja során összeakad Joe Bradley amerikai újságíróval, aki a nagy sztori reményében magához viszi a nyugtatóktól kábult lányt.

Ezt tanultuk belőle: Néha ki kell szakadni a megszokott közegből, átlépni a komfortzónánkon, hiszen ott várhatnak ránk a legemlékezetesebb kalandok, a legnagyobb szerelmek.

Annie Hall



A negyvenéves tévékomikus, Alvy Singer magánélete zűrzavaros: nem elég, hogy New York állandó lüktetése idegbeteggé teszi, de még a barátnője is elhagyta. Magányában felidézi addigi zátonyra futott kapcsolatait, melyek közül magasan kiemelkedik az Annie Hallhoz fűződő szerelme. A nő végül azért hagyta el, mert Alvynak nem volt elég bátorsága, hogy elkötelezze magát mellette. Később megpróbálta visszaszerezni, ám nem sikerült neki.

Ezt tanultuk belőle: Az időzítés nagyon fontos egy kapcsolatban. Ahhoz, hogy két ember közös jövőt tudjon magának építeni, fontos, hogy ugyanazok az értékek mentén éljék az életüket, illetve, az is, hogy mindketten ugyanazt akarják az élettől.

Ollókezű Edward



A különc feltaláló egy fiút barkácsol magának, akinek a kezei helyére átmenetileg ollókat illeszt. Csakhogy meghal, mielőtt befejezhetné a művét, így Edwardnak furcsa végtagokkal kell élnie az életét. Egy nap aztán a lakatlan kastélyban, amiben a fiú él, felbukkan a jószívű Peg, aki magához veszi. Valahol ugyanis sejti, hogy az ijesztő külső mögött érző szív lapul. Így Edward találkozik a gyönyörű Kimmel, akibe hamar bele is szeret, de ez nem nyeri el mindenkinek a tetszését. Többek között ezért a szerelmeseknek el kell válniuk egymástól.

Ezt tanultuk belőle: Van, hogy úgy fejezhetjük ki leginkább a szeretetünket, ha hagyjuk elmenni a másikat, és esélyt adni rá, hogy boldog, kiegyensúlyozott és normális élete legyen nélkülünk.

Álljon meg a nászmenet!



Julianne és Michael kamaszkorukban szerelmesek voltak, felnőttként azonban elválaszthatatlan barátok lettek. Egy nap azonban Michael megdöbbentő bejelentéssel áll elő: feleségül veszi egy milliomos lányát, akivel első látásra egymásba szerettek. Julianne ekkor döbben rá, hogy egész idő alatt szerelmes volt a férfiba, akinek most az esküvői tanúja lesz. És mit tesz ilyenkor egy kétségbeesett nő? Megpróbálja visszaszerezni szívszerelmét.

Ezt tanultuk belőle: Hiába keressük a szerelmet mindenhol, néha a legértékesebb emberek éppen az orrunk előtt vannak. Ha pedig nem vesszük észre ezeket a kincseket, akkor más fogja. Ám ettől az élet egyáltalán nem áll meg.

Szerelmünk lapjai



Noah és Allie még csak tizenévesek voltak, amikor mélységesen és visszavonhatatlanul egymásba szerettek. A fiatalok életében csupán a mély érzések és az együtt töltött idő számítottak, nem tulajdonítottak jelentőséget a köztük lévő társadalmi különbségeknek, amikre a rideg felnőtt világban hatalmas ellentétként tekintettek. Allie szülei mindig is egy tehetős, tanult férfinak szánták egy szem lányukat, Noah pedig egyik kritériumnak sem felelt meg – ezért addig munkálkodtak, míg el nem szakították a fiatalokat egymástól. Néhány év múlva azonban újra találkoznak és újjáélednek a régi érzelmek. Sajnos azonban nem adatik meg nekik boldog, kiegyensúlyozott öregkor.

Ezt tanultuk belőle: Az igaz szerelem tartós, és ellenáll minden kihívásnak. A nehézségek ellenére is kitart, bármennyi idő is teljen el, bármilyen betegség is üsse fel a fejét.

500 nap nyár



Tom felnőtt élete kezdete óta nagyon magányosnak érzi magát, ám egy nap a munkahelyén találkozik a bájos Summerrel, aki vele ellentétben nem vágyik sem nagy szerelemre, sem házasságra, sem tartós kapcsolatra, az életet ugyanis egy hatalmas kalandnak tartja. A két fiatal mégis egymásba bonyolódik, és 500 napot töltenek együtt, melynek végén a lány kiadja Tom útját. A fiú hiába idézi fel kapcsolatuk minden állomását, egyszerűen nem tud rájönni, hol rontotta el.

Ezt tanultuk belőle: Nem mindannyian vágyunk ugyanazokra a dolgokra. A legkorrektebb azonban, ha őszinték vagyunk magunkkal és a partnerünkkel szemben.

Egy nap



Emma és Dexter az egyetemi éveik alatt ismerkednek meg, és élethosszig tartó barátság szövődik köztük. A film kapcsolatuk kulcsfontosságú pillanatait mutatja be, megismerkedésüktől kezdve a következő két évtized július 15-i napjain keresztül. Munkájukat, környezetüket, egyéni ambícióikat és a másokhoz való viszonyukat is szépen megismerhetjük, miközben ők maguk lassan rájönnek, hogy a szerelem, amit kerestek, mindig előttük volt. Egy tragédia azonban véget vet a közös jövőnek.

Ezt tanultuk belőle: A boldogsághoz rengeteget kell dolgozni magunkon. Alakulni, fejlődni, hogy észrevegyük azokat az értékeket, amik körülvesznek, és hogy meg tudjuk becsülni a másikat. Hiszen sosem tudhatjuk, mennyi időt szántak nekünk az égiek…

