A hely, ahol a gyerekek megismerhetik az alkotás örömét

Nem kézműveskedés, nem terápia, nem is művészképző. A magyar vizuális nevelés egyik legizgalmasabb műhelyéből szabadon gondolkodó, a világot figyelő gyerekek kerülnek ki. A fiúk és lányok megismerik az anyagokat, a technikákat, de leginkább az alkotás örömét. És még jól is érzik magukat.

Volt egy kislány, úgy hívták, Bori. Amikor unatkozott otthon, sorra elővette a társasjátékait, kipakolta őket, aztán otthagyta mindet. No, és mi szokott történni az elől hagyott játékokkal? Eltünedeznek belőlük a bábuk, a kockák, a korongok. Ez történt Bori játékaival is. Egy idő után a társasjátékok megelégelték ezt, és elhatározták, hogy elmennek onnan, ahol nem becsülik őket. Elindultak hát az óvoda felé, és nem sokkal később fáradtan meg is érkeztek. Ekkor történt, hogy Bori szülei levelet kaptak, amiben az állt, hogy a kislányt felvették az óvodába. Így amikor másnap reggel Bori beérkezett a csoportba, látta, hogy ott vannak az elkóborolt játékok…

Azt nem mondom, hogy a gyerekek pisszenés nélkül hallgatják Annát, de figyelnek, az biztos. Franciska öklére támasztja az állát, Nándi az asztalon ücsörög, mások a festékfoltos kis székeken ülnek, térdelnek, fészkelődnek. A mese végén Anna azt mondja, ma ezt a nagy játékkavarodást kellene megalkotni, a sok-sok asztalra kitett társasjátékkellékből mindenki készítsen egy újat.

– Ki kér rulettpályát? – emeli a magasba a jól ismert zöld alaplapot, aztán ollóval szétnyírja, hogy mindenkinek jusson, aki belekomponálná az alkotásába. A nagy fehér kartonokra lassan minden gyerek felpakolja a Ki nevet a végén, a malom vagy a dáma egy-egy részletét, melléjük és rájuk kártyák, dominók, puzzle-k, kockák kerülnek. Csattognak az ollók, az asztalt elborítja a játékkavarodás, a sok ismert szabály felbomlik, az új pedig még megalkotásra vár.

NÉZZ, LÁSS, ALKOSS

A Nemzeti Galéria épületének harmadik emeletén vagyunk, közvetlenül a restaurátorműhelyek mellett. A majd’ kétszáz négyzetméteres teremben a plafonig futó polcokon a kartonokon, festékeken kívül drótok, gipsznyomatok, szerszámok, ismeretlen tartalmú zacskók és dobozok sorakoznak, mellettük ecsetek, ollók, ragasztók, tégelyek, lavórok, vödrök, szikszalagok – alkotói rendetlenségben. Egy sor olyan tárgy is, amit nemigen gondolnánk művészeti alapanyagnak. Ilyenek a társasjátékok is.

Ám a GYIK Műhelyben – Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely – éppen azt tanulják meg a gyerekek, hogy mindenből lehet alkotni. Csak olyan szemmel kell ránézni. Tavaly ünnepelte negyvenedik születésnapját a műhely, kiállítással emlékeztek meg erről, bár képtelenség lett volna mindent megmutatni, amit a négy évtized alatt e falak között teremtettek a gyerekek. Agyagváros, rovarhotel, űrruha, léghajó, papírbolygó, sátor – kár is tovább sorolni. Az alkotások egy része ki sem állítható, hiszen van, amikor régi magnószalagokkal vagy fonalakkal installálják a teret, fejlámpával, tükrökkel terelik a fényt, játszanak a hangokkal, de még a huzattal is. Kamerával dolgoznak, öreg bakelit lemezjátszó korongján forgatnak rajzokat. A rizstől a szappanig mindent használnak, szabadon társítják egymáshoz az anyagokat, a formákat és a technikákat. A legfontosabb, hogy megtanulják saját magukat kifejezni azzal, amit készítenek.

Szöveg: Hulej Emese

Fotó: Hajdú D. András