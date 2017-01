Így dolgozunk a jövőben? Munkakörök, amikről ma még alig hallani

Az emberi elme hihetetlen alkotásokra képes – ezek az újítások pedig nemcsak a mindennapjainkat, hanem a jövő munkaerő-piacát is nagyban befolyásolják. A keresletre reagálva újabb és újabb munkakörök jelennek meg, amikkel igyekeznek kiszolgálni a különböző területeket. Ennek kapcsán a fastcompany.com egy korábbi cikkében jövőkutatókat kérdezett arról, milyen új pozíciók megjelenésére lehet számítani a piacon. Íme a válaszok:

Városi farmerek

Bár a technológia és a virtuális világ napjainkban kiemelkedő szerepet töltenek be, a 21. században visszatérhetnek, és nagyobb hangsúlyt kaphatnak a helyi gazdálkodások – még városi környezetben is. Ők a környezettudatosság növeléséért és az ipari gazdálkodás káros hatásainak csökkentéséért dolgoznak majd. És ahogyan a helyi gazdák száma tovább növekszik, ők és termékeik meghatározó szereplői lesznek az élelmiszer előállításnak. Az előrejelzések szerint vállalatok jönnek majd létre annak érdekében, hogy segítsék és tanítsák a városi gazdákat, akik egy egészségesebb és gazdaságtudatosabb élet megteremtői lehetnek.

Személyes brandépítők

A vállalatok a jövőben a munkavállalók egy részét nem állandó megbízással alkalmazhatják majd, hanem igény szerint kérhetnek fel szabadúszókat az egyes feladatok projektszerű elvégzésére. Jelenleg ez a fajta foglalkoztatás bizonyos kreatív területeken – például a reklámszakmában és a médiában – már működik, de ahhoz, hogy a későbbiekben az emberek szabadúszóként érvényesülni tudjanak, komoly önmarketingre, önreklámra lesz szükségük. Ebben olyan szakemberek, coach-ok segítségére lesz szükségük, akik a személyes brand építésében vállalnak majd kiemelkedő szerepet.

Szakemberek, akik munkacsoportokat állítanak össze

Mivel a szabadúszók száma megnő, olyan szakemberekre is szükség lesz, akik abban segítik a munkáltatókat, hogy a független munkavállalókból hatékonyan működő csapatot állítsanak össze, amelynek tagjai gördülékenyen együtt tudnak majd működni.

Életvégi terapeuták

Többek között az orvostudomány fejlődése miatt az átlagéletkor egyre növekszik, ezért olyan speciális szakmára is igény mutatkozik majd, melynek szakértői az életük vége felé járva segítik át az embereket a nehezebb pillanatokban. Olyan hobbikat, programokat találnak nekik, amikkel nyugdíjas éveik is tevékenyen telnek. De ugyanúgy átsegítik őket a gyászfolyamatokon is.

Virtuális valóság tervezők

Bármennyire is elképzelhetetlennek tűnhet, a virtuális valóság a jövőben nemcsak a játék, hanem a munka tere is lehet. Olyan irodák jöhetnek létre, amelyekben nem igénylik a fizikai jelenlétet, hanem elég lesz virtuálisan „becsekkolni” minden reggel a munkahelyre. Nem csoda, hogy a virtuális valóság tervezőknek is egyre több munkájuk lehet.

Idősgondozók

A népesség elöregedése komoly gazdasági kihívásokat állít majd a világ vezetői elé a következő évtizedekben. Az idősek ellátására egyre több képzett gondozóra lesz majd szükség, akik nemcsak a fizikailag rászoruló emberekkel foglalkoznak majd, hanem az idősek pszichés állapotát is felügyelik. Az olyan országokban, ahol fejlett az egészségügy, ezeket a szakembereket központilag biztosíthatják majd.

Szabadúszó tanárok

A független tanárok száma is megnő majd, ők viszont nem a katedrán jeleskednek majd, hanem a virtuális térben fogadják tudásra szomjazó diákjaikat. Az online oktatás ugyanis egyre elterjedtebbé válik, így szinte bárki indíthat majd saját nyelvi kurzust vagy más továbbképzést az interneten. Nincs is többre szükség, mint egy erős tantervre, jó tanítási stílusra, tanítási segédeszközökre és egy ütős marketingtervre.

Neuro-implantátum műszerészek

Elsőre úgy hangzik, mintha egy sci-fiben lennénk, de az emberi agyhoz köthető tudományok, így a neurotechnológia a következő évtizedben robbanásszerű fejlődésen mehetnek keresztül. Néhány évtized múlva talán nem is lesz majd olyan elképzelhetetlen, hogy a gondolataink digitális telepátia segítségével a számítógép monitorján jelenjenek meg. Mindez azt jelenti, hogy a neuro-implantátum technológiához köthető munkakörök egyre elterjedtebbek és keresettebbek lehetnek a jövőben.

Intelligens otthon szerelők

Távirányítóval kapcsolható világítás, okostelefonnal irányított tévé, napelemmel működő fűtés – ezek ma már egyre népszerűbb dolgok. Lassan az egész otthonunkat digitalizálhatjuk, így nem csoda, hogy a jövő egyik legkeresettebb munkaköre lehet az intelligens otthon szerelő.

3D-s nyomtató tervezők

A 3D-nyomtatók egyre elterjedtebbek az orvoslásban és a kutatásban, viszont attól még nagyon távol vagyunk, hogy az emberek napi szinten használják ezeket a gépeket. Ennek ellenére a különböző iparágakban egyre több olyan szakemberre lesz szükség, akik precízen meg tudnak tervezni és létre tudnak hozni különböző termékeket a nyomtatóval.

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock

Forrás: fastcompany.com