Függőségeinkről őszintén: a dohányzás

Segítség pedig van! Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben professzor Horváth Ildikó, az MTA doktora, a XIV. Tüdő Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa szerint nem is akármilyen.

Önerős siker

Klára erős dohányos volt. Divatból szokott rá, az ő fiatalsága idején menő dolog volt hosszú szipkával a kézben, keresztbe tett lábbal ülni egy irodában, kiskocsmában. Aztán több mint harminc év, és egy csaknem húszórás repülőút után az ötvenes nő döntött, és azt mondta: elég! – A cigi hiányától szenvedtem. Ha tudtam, hogy nem szabad rágyújtani, feszélyezett, idegessé tett. Értekezletek, mozi, utazás, minden korlát, és tudtam, függő vagyok. Így volt ez jó tíz éve is, amikor Amerikából jöttünk haza a férjemmel. Két átszállás, órák a gépen. Morogtam, és amikor leszálltunk, szinte futva kerestem a kalitkát, ahol tömegek fújták a füstöt. Három-négy cigit elszívtam, és boldog voltam. Aztán itthon, másnap megcsapott a ledobott ruháim szaga, büdös volt a kedvenc blézerem. Álltam, néztem a holmimat, és hangosan kimondtam: én vagyok az erősebb, többé nem gyújtok rá! Kidobtam mindent, amit az úton viseltem, és többé nem vettem a kezembe cigarettát. Évekig sóvárogtam, de mindig megálljt tudtam parancsolni a nikotin utáni éhségemnek. Csoda? Nem tudom. Tizenhárom éve nem füstölök – mondja büszkén Klári.

A szokások rabjai

A dohányost megbélyegzik: a szokásaid rabja vagy! De dr. Horváth Ildikó professzor szerint minden ember rabja a szokásainak. – Gondoljunk bele, hogy a mozdulataink, tetteink jelentős része a tudatalatti szokások alapján történik. Ahogy a napot kezdjük, a mosdóhoz lépünk, szellőztetünk, kávét főzünk, a cigaretta után matatunk, és folytathatnám. Hogy ki, milyen szokásokat gyűjt be – futok, sétálok, könyvtárba járok, dohányzom –, az általában tinédzser korban zárul. Épp ezért nehéz a szokások megváltoztatása, hiszen a változtatás tudatos alkalmazkodást igényel, vagyis belezavar a tudattalanba. Ez igaz a dohányosra is, de neki még ott van a nikotinfüggőség is, ami nagyon erős addikció – mondja a professzor.

…

Szöveg: Árvai Magdolna és Kolimár Éva

Illusztráció: Thinkstock