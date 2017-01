A héten kezdődik a kínai holdújév, így a magazin hasábjain nemcsak Kína nagyvárosaiba, de többek közt a saolin papok otthonába, illetve a budapesti kínai piacra is elkalauzolunk titeket, valamint a taoizmus rejtelmeiről is lerántjuk a leplet. Kína mellett természetesen most is számtalan érdekesség helyet kap a lapban, figyeljétek!